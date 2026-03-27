Με το στανιό και μεγάλη φαντασία

Σίγουρα χρειάστηκε μεγάλη φαντασία για να μπορέσουν να στήσουν το επετειακό βιντεάκι του Πολεμικού Ναυτικού για την 25η Μαρτίου. Θέλησαν οι αθεόφοβοι να συνδέσουν με το στανιό τους αγώνες του λαού στη θάλασσα και την Επανάστασης του '21 με αυτές του Πολεμικού Ναυτικού των Μητσοτάκη - Δένδια και των κυβερνήσεων που προηγήθηκαν.

Ενα βιντεάκι «εθνικής» μεγαλοσύνης, με κουβέντες πάνω σε πλοία στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Πλοία σε αποστολές τις οποίες προσδιορίζουν το ΝΑΤΟ, η ΕΕ και οι στρατηγικές συμφωνίες των μέχρι σήμερα αστικών κυβερνήσεων.

Τώρα, μόνο αυτοί ξέρουν πώς συνδέονται οι αγώνες των ναυμάχων στο Αιγαίο απέναντι στους φεουδάρχες Οθωμανούς με τις δουλειές στην Ερυθρά, στην Ανατολική και Κεντρική Μεσόγειο ή στην Αδριατική του σημερινού Ναυτικού.

Το επετειακό βιντεάκι μόνο πρόκληση μπορεί να θεωρηθεί, ή και προσβολή προς τους θεατές του. Τους θεωρούν αμόρφωτους, πως χάφτουν ό,τι τους σερβίρεται και τελικά μένουν με ανοιχτό το στόμα.

Συνάδελφοι, οι επαναστάσεις είναι σοβαρή υπόθεση. Κινούν την Ιστορία προς τα εμπρός! Η Επανάσταση του 1821 εμπνέει και διδάσκει σήμερα, καθώς απέδειξε ότι ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός, που παλεύει για το δίκιο του, για το καινούργιο και το προοδευτικό της κάθε εποχής, μπορεί να δώσει διέξοδο στις αντιφάσεις και στα αδιέξοδα του παλιού.

Επομένως, αγαπητοί συνάδελφοι, να με συμπαθάτε αλλά «εφιστάται η προσοχή», μη σας μπερδέψουν: Μπορεί το βιντεάκι που σας έφτιαξαν να είχε πολλά views, αλλά δεν θα βρεθεί ποτέ, θαρρώ, ένας ποιητής να φτιάξει έναν ύμνο για τις δουλειές όπου οι κυβερνήσεις σάς στέλνουν. Γιατί μόνο για ό,τι έχει σχέση με τον λαό και τα «θέλω» του γράφονται ύμνοι!

Γιάννης ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ

Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.