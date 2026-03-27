ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ - ΕΞΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ!

«Καμιά συμμετοχή, καμία εμπλοκή - Δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα του πολέμου τους!»

Στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα (υπουργείο Οικονομικών) και πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία | Συλλαλητήρια και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

«Καμιά συμμετοχή - καμία εμπλοκή - Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο - Δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα!»: Με το σύνθημα αυτό εκατοντάδες εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς της Αττικής καλούν τον λαό σήμερα Παρασκευή να «πλημμυρίσει» την Αθήνα, στο μεγάλο συλλαλητήριο στις 6.30 μ.μ. στο υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα, με πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία.

Το σύνθημα έχει ήδη βρει πλατιά ανταπόκριση στους εργαζόμενους, σε χώρους δουλειάς και συνοικίες, και μέχρι την τελευταία στιγμή εργατικά σωματεία καλούν σε μαζική συμμετοχή.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέες αιματηρές θυσίες που καλείται να κάνει ο λαός για τα κέρδη και τους πολέμους, για την εμπλοκή στα αιματοβαμμένα ΝΑΤΟικά σχέδια που είναι η άλλη όψη των μπίζνες του κεφαλαίου. Ηδη ο λαός βιώνει τις συνέπειες, με την ακρίβεια να τσακίζει το εισόδημα, τους εργοδότες να απαιτούν «τα κεφάλια μέσα», την καταστολή και την τρομοκρατία να εντείνονται από το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Απέναντι σε αυτήν την αθλιότητα τα εργατικά σωματεία υψώνουν «τείχος», με τις διεκδικήσεις τους για καμία εμπλοκή, ουσιαστικές αυξήσεις και κατοχύρωση δικαιωμάτων. Για να πάρουν απάντηση τα καλέσματα υποταγής στα πολεμοκάπηλα σχέδια, στο όνομα της «εθνικής ομοψυχίας» που απαιτεί η εργοδοσία.

«Καμία εμπιστοσύνη στην πολιτική της κυβέρνησης, που συμμετέχει και εμπλέκει τη χώρα σε αυτά τα βρώμικα σχέδια για τα κέρδη και τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών μας», διακηρύττουν τα συνδικάτα, τονίζοντας ότι αυτή η εμπλοκή γίνεται «για την αναβάθμιση της θέσης των ενεργειακών ομίλων, για να θησαυρίζουν οι Ελληνες εφοπλιστές, για να κάνουν χρυσά συμβόλαια οι πολεμικές βιομηχανίες, οι κατασκευαστικοί όμιλοι και τα άλλα παράσιτα που ζουν από τον μόχθο μας. Εχοντας μετατρέψει, όπως και οι προηγούμενες, τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου, σπέρνοντας βάσεις παντού, αξιοποιώντας λιμάνια και αεροδρόμια, δίνοντας γην και ύδωρ στους ιμπεριαλιστές, ενώ στα σχέδιά τους είναι η αποστολή και νέων στρατευμάτων εκτός των συνόρων».

Οι διεκδικήσεις της κινητοποίησης

«Μας ληστεύουν για τα κέρδη τους, με ελαστικές σχέσεις εργασίας, χωρίς μέτρα υγείας και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, με 13 ώρες δουλειάς, χωρίς Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και συγκροτημένα δικαιώματα», αναφέρουν, αναδεικνύοντας ακόμα ότι «μας ξεζουμίζουν και χρυσοπληρώνουμε εξοπλισμούς, φρεγάτες, Patriot, δήθεν για την προστασία της χώρας, που στέλνονται σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Και τώρα θέλουν να πληρώσουμε τον λογαριασμό της πολεμικής εμπλοκής και της αντιλαϊκής πολιτικής. Δεν είναι μόνο η κοροϊδία του ενός ευρώ την ημέρα στο μεροκάματο που επικαλείται η κυβέρνηση ότι θα δώσει, όταν ο μισθός μας δεν φτάνει ούτε μέχρι τα μέσα του μήνα, αλλά την ίδια ώρα με τις ανατιμήσεις, τους έμμεσους και ειδικούς φόρους γεμίζουν τα κρατικά ταμεία για να χρηματοδοτούνται η εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, οι φοροαπαλλαγές και τα προνόμια των επιχειρηματικών ομίλων».

Απέναντι σε αυτόν τον κατήφορο, τα συνδικάτα διεκδικούν:

Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή πώλησης. Κατάργηση όλων των έμμεσων φόρων, του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όπως το ψωμί, τα τρόφιμα, το γάλα, τα βρεφικά είδη, τα είδη ατομικής υγιεινής κ.λπ., στα καύσιμα και στην Ενέργεια, καθώς και των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα μας, να μη χρησιμοποιούνται τα λιμάνια και οι υποδομές για τη μεταφορά πολεμικού υλικού.

Να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψουν όλες οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού και τα F-16. Να μη σταλούν ελληνικά στρατεύματα κατοχής στην Παλαιστίνη.

Κανένας ναυτεργάτης σε περιοχές πολεμικών συγκρούσεων. Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές. Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την ΕΓΣΣΕ.

Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους, χωρίς προϋποθέσεις, στο 80% του μισθού. Μείωση της τιμής του εισιτηρίου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Τραμ, Μετρό, ΗΣΑΠ, Προαστιακός, ΟΣΕ) αλλά και στα εισιτήρια της ακτοπλοΐας κατά 50%.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος.

Καμία ανατροπή εργασιακών δικαιωμάτων (απολύσεις, μειώσεις μισθών, αλλαγή εργασιακών σχέσεων, επέκταση ωραρίων, δυσμενείς μετακινήσεις κ.ά.) που σχετίζεται με την προσαρμογή κλάδων και επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της πολεμικής οικονομίας.

Προστασία των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Καμία ανοχή στους νόμους της εργοδοτικής και κυβερνητικής καταστολής.

Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Καμία συμμετοχή στους ευρωΝΑΤΟικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Εκατοντάδες οι αποφάσεις

Μέχρι τώρα αποφάσεις έχουν πάρει: Τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά και Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής.

Οι Ομοσπονδίες: Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Λογιστών, Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος, Οικοδόμων, Νοσοκομειακών Γιατρών, Φαρμάκου, Ειδικής Αγωγής. Επίσης η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ.

Εργατικά σωματεία - συνδικάτα - σύλλογοι: ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», Οικοδόμων Αθήνας, Ενέργειας, Εμποροϋπαλλήλων, Ηλεκτρολόγων, ΣΕΤΗΠ, Επισιτισμού - Τουρισμού, το Συνδικάτο Μετάλλου, ΟΤΑ, Δήμου Γαλατσίου, Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών Αττικής, Τροφίμων - Ποτών, Μισθωτών Δικηγόρων, SSP (αεροδρόμιο), Συμβασιούχων Ερευνητών και Διδασκόντων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων, Υπαλλήλων Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, ΕΦΕΤ, ΕΙΝΑΠ, ΚΤΥΠ, Νοσοκομείου «Θριάσιο», Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», Νοσοκομείου «Μεταξά», Νοσοκομείου Νίκαιας, ΕΟΔΥ, Καθαριστών - Καθαριστριών Πειραιά, Σχολικών Καθαριστριών - Καθαριστών Αθήνας (Αττικής), ΣΕΜΙΣΕΑ, Χρηματοπιστωτικού, «Cosmote - eValue», «Vodafone - 360 Connect», «Teleperformance», «Nova», «Mitel», Τύπου - Χάρτου, Λογιστών - Ελεγκτών Αττικής (ΕΛΕΠΑ), ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (ΣΥΠΑ), Σωματείο Εργαζομένων στον Οπτικοακουστικό Τομέα - «Κλακέτα», η ΔΑΣ Ναυτιλιακών Τουριστικών Υπάλληλων, το Συνδικάτο Φαρμάκου.

Σε στάσεις εργασίας 4 μ.μ. - 8 μ.μ. προχωρούν το Κλαδικό Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Ν. Αττικής και το Σωματείο Εργαζομένων «Σελέκτ Σέρβις Πάρτνερ Εστιατόρια Ελλάς ΑΕ» ν. Αττικής.

Απόφαση συμμετοχής έχει πάρει και η ΑΔΕΔΥ, καλώντας όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο σε μαζική συμμετοχή.

Η ΟΒΣΑ

Θέση στον αγώνα παίρνουν και οι αυτοαπασχολούμενοι και μικροί επαγγελματίες, παλεύοντας για την επιβίωσή τους, αφού με την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες και στην Ενέργεια, τη φοροληστεία, δέχονται νέα πλήγματα στο εισόδημά τους. Κάλεσμα συμμετοχής στους επαγγελματίες και στις Ενώσεις τους απευθύνει η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής.

Τους φοιτητικούς συλλόγους και τους φοιτητές καλεί σε μαζική συμμετοχή και το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών.

Κάλεσμα συμμετοχής έχει απευθύνει και η ΕΕΔΥΕ.

Επίσης καλούν η ΟΓΕ, η Ομοσπονδία Γονέων, η ΕΕΔΔΑ, το Εικαστικό Επιμελητήριο, η ΣΕΑΑΝ, η ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ και ο Σύλλογος «Εμείς που σπουδάσαμε στον Σοσιαλισμό».

Από τον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων καλούν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Απόστρατων Στρατιωτικών (ΠΟΜΑΣ) και η Κίνηση για την Εθνική Αμυνα.