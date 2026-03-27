Στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα (υπουργείο Οικονομικών) και πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία | Συλλαλητήρια και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα
Το σύνθημα έχει ήδη βρει πλατιά ανταπόκριση στους εργαζόμενους, σε χώρους δουλειάς και συνοικίες, και μέχρι την τελευταία στιγμή εργατικά σωματεία καλούν σε μαζική συμμετοχή.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέες αιματηρές θυσίες που καλείται να κάνει ο λαός για τα κέρδη και τους πολέμους, για την εμπλοκή στα αιματοβαμμένα ΝΑΤΟικά σχέδια που είναι η άλλη όψη των μπίζνες του κεφαλαίου. Ηδη ο λαός βιώνει τις συνέπειες, με την ακρίβεια να τσακίζει το εισόδημα, τους εργοδότες να απαιτούν «τα κεφάλια μέσα», την καταστολή και την τρομοκρατία να εντείνονται από το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους.
Απέναντι σε αυτήν την αθλιότητα τα εργατικά σωματεία υψώνουν «τείχος», με τις διεκδικήσεις τους για καμία εμπλοκή, ουσιαστικές αυξήσεις και κατοχύρωση δικαιωμάτων. Για να πάρουν απάντηση τα καλέσματα υποταγής στα πολεμοκάπηλα σχέδια, στο όνομα της «εθνικής ομοψυχίας» που απαιτεί η εργοδοσία.
«Καμία εμπιστοσύνη στην πολιτική της κυβέρνησης, που συμμετέχει και εμπλέκει τη χώρα σε αυτά τα βρώμικα σχέδια για τα κέρδη και τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών μας», διακηρύττουν τα συνδικάτα, τονίζοντας ότι αυτή η εμπλοκή γίνεται «για την αναβάθμιση της θέσης των ενεργειακών ομίλων, για να θησαυρίζουν οι Ελληνες εφοπλιστές, για να κάνουν χρυσά συμβόλαια οι πολεμικές βιομηχανίες, οι κατασκευαστικοί όμιλοι και τα άλλα παράσιτα που ζουν από τον μόχθο μας. Εχοντας μετατρέψει, όπως και οι προηγούμενες, τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου, σπέρνοντας βάσεις παντού, αξιοποιώντας λιμάνια και αεροδρόμια, δίνοντας γην και ύδωρ στους ιμπεριαλιστές, ενώ στα σχέδιά τους είναι η αποστολή και νέων στρατευμάτων εκτός των συνόρων».
Απέναντι σε αυτόν τον κατήφορο, τα συνδικάτα διεκδικούν:
Μέχρι τώρα αποφάσεις έχουν πάρει: Τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά και Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής.
Οι Ομοσπονδίες: Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Λογιστών, Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος, Οικοδόμων, Νοσοκομειακών Γιατρών, Φαρμάκου, Ειδικής Αγωγής. Επίσης η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ.
Εργατικά σωματεία - συνδικάτα - σύλλογοι: ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», Οικοδόμων Αθήνας, Ενέργειας, Εμποροϋπαλλήλων, Ηλεκτρολόγων, ΣΕΤΗΠ, Επισιτισμού - Τουρισμού, το Συνδικάτο Μετάλλου, ΟΤΑ, Δήμου Γαλατσίου, Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών Αττικής, Τροφίμων - Ποτών, Μισθωτών Δικηγόρων, SSP (αεροδρόμιο), Συμβασιούχων Ερευνητών και Διδασκόντων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων, Υπαλλήλων Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, ΕΦΕΤ, ΕΙΝΑΠ, ΚΤΥΠ, Νοσοκομείου «Θριάσιο», Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», Νοσοκομείου «Μεταξά», Νοσοκομείου Νίκαιας, ΕΟΔΥ, Καθαριστών - Καθαριστριών Πειραιά, Σχολικών Καθαριστριών - Καθαριστών Αθήνας (Αττικής), ΣΕΜΙΣΕΑ, Χρηματοπιστωτικού, «Cosmote - eValue», «Vodafone - 360 Connect», «Teleperformance», «Nova», «Mitel», Τύπου - Χάρτου, Λογιστών - Ελεγκτών Αττικής (ΕΛΕΠΑ), ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (ΣΥΠΑ), Σωματείο Εργαζομένων στον Οπτικοακουστικό Τομέα - «Κλακέτα», η ΔΑΣ Ναυτιλιακών Τουριστικών Υπάλληλων, το Συνδικάτο Φαρμάκου.
Σε στάσεις εργασίας 4 μ.μ. - 8 μ.μ. προχωρούν το Κλαδικό Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Ν. Αττικής και το Σωματείο Εργαζομένων «Σελέκτ Σέρβις Πάρτνερ Εστιατόρια Ελλάς ΑΕ» ν. Αττικής.
Απόφαση συμμετοχής έχει πάρει και η ΑΔΕΔΥ, καλώντας όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο σε μαζική συμμετοχή.
Θέση στον αγώνα παίρνουν και οι αυτοαπασχολούμενοι και μικροί επαγγελματίες, παλεύοντας για την επιβίωσή τους, αφού με την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες και στην Ενέργεια, τη φοροληστεία, δέχονται νέα πλήγματα στο εισόδημά τους. Κάλεσμα συμμετοχής στους επαγγελματίες και στις Ενώσεις τους απευθύνει η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής.
Τους φοιτητικούς συλλόγους και τους φοιτητές καλεί σε μαζική συμμετοχή και το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών.
Κάλεσμα συμμετοχής έχει απευθύνει και η ΕΕΔΥΕ.
Επίσης καλούν η ΟΓΕ, η Ομοσπονδία Γονέων, η ΕΕΔΔΑ, το Εικαστικό Επιμελητήριο, η ΣΕΑΑΝ, η ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ και ο Σύλλογος «Εμείς που σπουδάσαμε στον Σοσιαλισμό».
Από τον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων καλούν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Απόστρατων Στρατιωτικών (ΠΟΜΑΣ) και η Κίνηση για την Εθνική Αμυνα.