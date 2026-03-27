ΣΟΥΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Πρωταγωνιστούν στο «κουβάρι» της πολεμικής εμπλοκής που περιπλέκεται

Απέπλευσε εσπευσμένα χθες το πρωί το αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford» από την αμερικανοΝΑΤΟική βάση της Σούδας στα Χανιά. Το αεροπλανοφόρο αναμενόταν να μείνει για αρκετές μέρες στην Σούδα, για να αποκατασταθούν οι εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στον χώρο των πλυντηρίων και να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, για την οποία ανοιχτό μένει και το ενδεχόμενο δολιοφθοράς. Τελικά αποφασίστηκε εκτάκτως να κατευθυνθεί σε βάση της Κροατίας για να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «ΣΚΑΪ» που επικαλείται αμερικανικές πηγές, αλλά και της ΕΡΤ, ένας από τους λόγους που αποφασίστηκε η αναχώρηση του πλοίου είναι και οι κινητοποιήσεις του λαού της Κρήτης και των Χανίων που προγραμματίζονται και έχουν προηγηθεί, με βασικό αίτημα το κλείσιμο της βάσης της Σούδας και την απομάκρυνση της φονικής μηχανής των ΗΠΑ από το νησί.

Αλλα Μέσα Ενημέρωσης στην Κρήτη επικαλούνται διαφορετικές πληροφορίες, που δημιουργούν ερωτήματα για τους λόγους της εσπευσμένης απομάκρυνσης του αεροπλανοφόρου από το νησί.

Για παράδειγμα, τοπικά ΜΜΕ επισημαίνουν ότι ρόλο στην απόφαση των Αμερικανών πιθανώς έπαιξαν και οι πρόσφατες δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων ότι αποτελούν στόχο οι αμερικανικές βάσεις που υποστηρίζουν το αεροπλανοφόρο.

Σύμφωνα μάλιστα με προχθεσινό ρεπορτάζ του «Bloomberg» που επικαλούνται, υπάρχουν κι άλλα σοβαρότατα ζητήματα που αντιμετωπίζει το πλοίο, σχετικά με την αξιοπιστία αρκετών βασικών συστημάτων του, συμπεριλαμβανομένων του συστήματος εκτόξευσης και ανάκτησης αεροσκαφών, του ραντάρ του, της ικανότητάς του να συνεχίσει να λειτουργεί αν χτυπηθεί από εχθρικά πυρά και των ανελκυστήρων του για τη μεταφορά όπλων και πυρομαχικών για τα πολεμικά αεροσκάφη από το αμπάρι στο κατάστρωμα πτήσης. Να θυμίσουμε εδώ ότι υπήρχε πληροφορία και για χτύπημα του αεροπλανοφόρου από τους Ιρανούς, χωρίς φυσικά να επιβεβαιώνεται από τις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα των «Χανιώτικων Νέων» συνεχίζονται τα έργα για την αναβάθμιση των υποδομών στη βάση της Σούδας, με την ολοκλήρωση των έργων για μια νέα πλατφόρμα με στόχο τη βελτίωση των δυνατοτήτων αποθήκευσης και υλικοτεχνικής υποστήριξης της δολοφονικής μηχανής του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Επιπλέον, διαρρέεται ότι ήδη έχει καταπλεύσει το αεροπλανοφόρο «USS George H. W. Bush» από την αμερικανική βάση στο Νόρφολκ της Αγγλίας, με σκοπό να παραλάβει τη «σκυτάλη» στην Ανατολική Μεσόγειο. Η άφιξή του αναμένεται κάποια στιγμή την ερχόμενη βδομάδα.

Την ίδια ώρα, συνεχείς είναι οι αφίξεις πολεμικών πλοίων που δένουν για ανεφοδιασμό στο λιμάνι του Ηρακλείου. Μετά την άφιξη για ανεφοδιασμό γαλλικής φρεγάτας πριν λίγες μέρες στον χώρο του εμπορικού λιμανιού του Ηρακλείου, στο τέλος της προηγούμενης βδομάδας έφτασε άλλο ένα πολεμικό πλοίο, με σημαία Ολλανδίας, το οποίο αναχώρησε από το λιμάνι την Τρίτη. Τη Δευτέρα έφτασε και δεύτερο πολεμικό πλοίο με σημαία Ολλανδίας, το οποίο μέχρι χθες παρέμενε δεμένο στον χώρο του εμπορικού λιμανιού.