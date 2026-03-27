ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Για άλλη μια φορά το ΚΚΕ είναι το στήριγμα του λαού μας, οργανωτής της πάλης του, με βαθιά συναίσθηση του ρόλου του

Να δυναμώσει ο αγώνας για να μην πληρώσουν τα λαϊκά νοικοκυριά τις συνέπειες των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και πολέμων, και να μετατραπούν η ανησυχία και ο προβληματισμός σε αποφασιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ, κάλεσε ο Γιώργος Μαρίνος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και βουλευτής Εύβοιας του Κόμματος, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Τομεακή Επιτροπή Εύβοιας χτες το βράδυ στη Χαλκίδα.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, παρευρέθηκαν η Ζωή Χαχάμη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Ανατολικής Στερεάς - Εύβοιας, ο Κώστας Μπάτσικας, μέλος της ΚΕ, και οι Στέφανος Μουτουσίδης και Γρανέτα Τσιβίκα, εκλεγμένοι με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στον δήμο Χαλκίδας αντίστοιχα. Επίσης έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι συνδικάτων και φορέων, εργαζόμενοι, αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι που το προηγούμενο διάστημα συμπορεύτηκαν με το ΚΚΕ σε αγώνες και διεκδικήσεις που αναπτύχθηκαν στην περιοχή.

Τους παρευρισκόμενος καλωσόρισε ο Δημήτρης Λιάσκος, Γραμματέας της ΤΕ Εύβοιας, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η εκδήλωση εντάσσεται στην πολύμορφη δράση και στο πολιτικό άνοιγμα των Κομματικών Οργανώσεων στην Εύβοια, για να φτάσει όσο πιο πλατιά στους ανθρώπους του μόχθου το μήνυμα ότι «σε έναν κόσμο που φλέγεται, σε ένα σύστημα που σαπίζει, ο λαός μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων με το ΚΚΕ μπροστά».





Στην ομιλία του ο Γ. Μαρίνος τόνισε αρχικά ότι στις σημερινές «συνθήκες της φωτιάς του ιμπεριαλιστικού πολέμου που φούντωσε μετά την εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, και ενώ καθημερινά γίνεται πιο ενεργητική η συμμετοχή της Ελλάδας με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και των άλλων κομμάτων για τα συμφέροντα της αστικής τάξης,

Επεσήμανε ότι «οι εξελίξεις εκτινάσσουν το αίσθημα ευθύνης και βάζουν τους κομμουνιστές και τις κομμουνίστριες, τους πρωτοπόρους εργαζόμενους, μπροστά σε μεγάλες υποχρεώσεις», υπογραμμίζοντας πως «απαιτούν στράτευση του καθενός και της καθεμιάς στην κοινή μας προσπάθεια για τη διαφώτιση του λαού και της νεολαίας, τη συσπείρωση νέων δυνάμεων και την ενίσχυση του αγώνα για την έξοδο της Ελλάδας από τον πόλεμο, να κλείσουν τώρα η βάση της Σούδας και οι άλλες αμερικανικές βάσεις, να ανακληθεί η πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψουν όλα τα τμήματα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται έξω από τα σύνορα. Να αντιμετωπίσουμε μαχητικά τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου και της αντιλαϊκής πολιτικής, την αβάσταχτη ακρίβεια, διεκδικώντας μέτρα πραγματικής ανακούφισης του λαού, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις».

Αναφερόμενος στις συνέπειες των ιμπεριαλιστικών πολέμων, που ήδη τις πληρώνουν οι εργαζόμενοι και ο λαός, αλλά και τα μέτρα - κοροϊδία που εξήγγειλε η κυβέρνηση, ο Γ. Μαρίνος σημείωσε: «Τα λαϊκά νοικοκυριά πληρώνουν ακριβά την κυρίαρχη πολιτική, και η κυβέρνηση με την ΕΕ τα καλούν σήμερα να φορτωθούν νέα βάρη, να πληρώσουν για την πολεμική οικονομία και την πολεμική εμπλοκή, μια νέα καπιταλιστική κρίση. Με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα λιπάσματα, στα αγροτικά εφόδια, στα τρόφιμα, στα άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης.

Καμία πίστη στα λόγια του αέρα πως θα πάρει μέτρα στήριξης του λαού. Τα είδαμε, ξαναφέρνει τα γνωστά "fuel pass", που στην πράξη επιδοτούν την αύξηση των τιμών, δίνει νέα προνόμια στο κεφάλαιο, χρηματοδοτεί τους εφοπλιστές, διαφημίζει την άθλια αύξηση του κατώτατου μισθού της πείνας, που την έχει εξανεμίσει ήδη η ακρίβεια.

Δυναμώνουμε το μέτωπο κατά των γνωστών εκβιασμών για τη δημοσιονομική αντοχή και τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα. Ληστεύουν τον λαό με τη φορολογία και δίνουν δισ. ευρώ επιχορηγήσεις στο κεφάλαιο, 30 δισ. σε εξοπλισμούς για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, μισό εκατομμύριο ευρώ την ημέρα για τη φρεγάτα που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα».