ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Επιθέσεις στο φόντο των Στενών του Ορμούζ που «δεν είναι πλήρως κλειστά»

Η δυσκολία κυρίως δυτικών εφοπλιστικών συμφερόντων να περάσουν τα πλοία τους από τα Στενά του Ορμούζ τροφοδοτεί περαιτέρω τους σχεδιασμούς ΗΠΑ και Ισραήλ για προσπάθεια ανάληψης του ελέγχου της στρατηγικής περιοχής. Ωστόσο, οι δυσκολίες διέλευσης δεν αφορούν τους πάντες. Οπως εξήγησε χτες ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, με συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, η Τεχεράνη έχει επιτρέψει μέχρι τώρα τη διέλευση πλοίων από χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία, το Πακιστάν, το Ιράκ και η Ινδία. Οπως ανέφερε, από την οπτική της Τεχεράνης, τα Στενά του Ορμούζ «δεν είναι πλήρως κλειστά, αλλά είναι κλειστά για τους εχθρούς».

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το νέο βασικό σενάριο αναλυτών της Oxford Economics προβλέπει ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν αδιάβατα τουλάχιστον έως τον Μάιο, με τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις να συνεχίζουν να διαταράσσουν το εμπόριο κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου τριμήνου. «Η προσωρινή αναβολή των στρατιωτικών επιθέσεων των ΗΠΑ σε μια προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας δεν αλλάζει ουσιαστικά αυτήν την υπόθεση, αν και μετατοπίζει τους κινδύνους προς τα κάτω», αναφέρει σχετική έκθεση, προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με το τι θα συμβεί στη συνέχεια και είναι πολύ νωρίς για να υποθέσουμε ότι η διέλευση μέσω των Στενών θα ομαλοποιηθεί νωρίτερα από ό,τι στο βασικό μας σενάριο. Εκτιμά επίσης πως η μέση τιμή του Μπρεντ θα κινηθεί στα 114 δολάρια ανά βαρέλι το δεύτερο τρίμηνο, μην αποκλείοντας μία κορύφωση στα 135 δολ. εντός του Απριλίου, ενώ βλέπει εκτόξευση και στην τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Το πετρέλαιο Μπρεντ στο μεταξύ πουλιόταν χτες στα 106 δολάρια το βαρέλι και το πετρέλαιο Δυτικού Τέξας στα 93,6 δολάρια το βαρέλι. Στις ΗΠΑ, η τιμή φυσικού αερίου φάνηκε χτες να πέφτει σχεδόν ανεπαίσθητα (μόλις ένα λεπτό του δολαρίου) πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φλεβάρη.

Σε αυτό το σκηνικό οι χώρες του Κόλπου ανακοίνωσαν πως επιθυμούν να συμπεριληφθούν σε οποιεσδήποτε συνομιλίες κάνουν οι ΗΠΑ με το Ιράν θεωρώντας πως ενώ έχουν «δικαίωμα στην αυτοάμυνα», προτιμούν τη διπλωματία.

Από την άλλη, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Bloomberg επικαλούμενο έκθεση της Deutsche Bank ανέφερε πως ο πόλεμος στο Ιράν δοκιμάζει, εκτός των άλλων, και τον ρόλο του δολαρίου ως «νόμισμα της διεθνούς εμπορίας πετρελαίου, με μία μακροπρόθεσμη συνέπεια να οδηγεί σε πιθανή αύξηση της χρήσης του κινεζικού γουάν».

Οι ιρανικές επιθέσεις σε χώρες της περιοχής δεν έλειψαν ούτε χτες. Στο Αμπου Ντάμπι των ΗΑΕ ανακοινώθηκε ο θάνατος δύο ανθρώπων και ο τραυματισμός άλλων τριών από θραύσμα αναχαίτισης πυραύλων, ενώ το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ ξαναπήρε φωτιά μετά από ιρανική επίθεση.