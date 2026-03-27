ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

Ετοιμάζουν το επόμενο βήμα εμπλοκής με ορίζοντα τα Στενά του Ορμούζ

Το επόμενο βήμα εμπλοκής στον πόλεμο του ευρωατλαντικού άξονα με το Ιράν σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Ενδεικτικά, χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτης, έκανε ενημέρωση «για την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς εξελίξεις». Σύμφωνα με ενημέρωση κατόπιν, από το Μαξίμου, ο υπουργός «αναφέρθηκε στην εξέλιξη του μετώπου της πολεμικής σύρραξης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, στις διπλωματικές προσπάθειες που γίνονται με στόχο την παύση των εχθροπραξιών αλλά και στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που συντελούνται και τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν εφόσον ο πόλεμος συνεχιστεί». Προσθέτουν ότι η κυβέρνηση «συνομιλεί με όλους τους συμμάχους και εταίρους της», καλώντας για «σεβασμό στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας», και ότι η χώρα έχει «αμυντικές δυνατότητες που μπορούν να παρέχουν ασφάλεια τόσο στην ίδια την Ελλάδα, όσο και στην αδελφή Κύπρο και στους συμμάχους της».

Ο δε Μητσοτάκης έλεγε στο Υπουργικό ότι «αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν άμεσα τις εξελίξεις στην πατρίδα μας, πέραν των οικονομικών επιπτώσεων για τις οποίες μιλήσαμε ήδη, είτε μιλάμε για τον Ελληνισμό της Κύπρου είτε μιλάμε για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα - ένα ζήτημα το οποίο θα έρθει στον δημόσιο διάλογο σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ -, είτε μιλάμε για την ενεργειακή ασφάλεια».

«Ολες αυτές είναι πτυχές της κρίσης, οι οποίες μας επηρεάζουν άμεσα. Γι' αυτό η Ελλάδα είναι και θα είναι παρούσα είτε στο Συμβούλιο Ασφαλείας (...), είτε στην ΕΕ, είτε διμερώς και πολυμερώς μέσω των πολύ σημαντικών στρατηγικών σχέσεων που έχει αναπτύξει πια η χώρα μας με όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου», πρόσθεσε, τονίζοντας επίσης ότι «σε μία τόσο σύνθετη συγκυρία, λοιπόν, αυτή την εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας νομίζω ότι οφείλει να τη σφυρηλατεί και η εσωτερική σταθερότητα και η ενότητα. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε τη δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, με εξελίξεις που μας αφορούν άμεσα, από τα μικρά και τα λιγότερο σημαντικά του κομματικού μας μικρόκοσμου».

Εχοντας βρει ήδη το πρόσχημα («ελευθερία της ναυσιπλοΐας») ζητούν πλέον στοίχιση του λαού στα πιο επικίνδυνα σχέδια που μπλέκουν την χώρα ακόμα βαθύτερα στη δίνη της ευρύτερης ιμπεριαλιστικής αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, μετά τις πρώτες συζητήσεις που είχαν για το θέμα στην τρομερή Σύνοδο Κορυφής στην Κύπρο με τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν, και στον απόηχο πιέσεων από τους εφοπλιστές, αλλά και της απόφασης κρατών όπως οι Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Ολλανδία «να συμβάλουν σε κατάλληλες προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ», στην κυβέρνηση και τα επιτελεία συζητάνε ήδη το πώς θα μπορούσε η χώρα να δηλώσει συμμετοχή και σε αυτήν τη ναυτική επιχείρηση, στέλνοντας π.χ. τη νεότευκτη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» ή άλλη.

Σε ό,τι αφορά ειδικά τον Περσικό Κόλπο, θυμίζουμε η κυβέρνηση έχει υπογράψει (από τον Νοέμβρη 2020) συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την άμυνα και την ασφάλεια, η οποία περιέχει και ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Επιπλέον, από τον Γενάρη 2020, υπό γαλλική «καθοδήγηση» και με έδρα τη γαλλική βάση στο Αμπού Ντάμπι, «τρέχει» η πολυεθνική αποστολή «European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz» (EMASOH / AGENOR η ονομασία του στρατιωτικού σκέλους της αποστολής), όπου μετέχουν Γαλλία, Ελλάδα (ο Ελληνας στρατιωτικός ακόλουθος στα ΗΑΕ είναι χρεωμένος και ως επιτελής στην πολυεθνική αποστολή), Γερμανία, Δανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Νορβηγία, με σκοπό «την ασφαλή και ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν». Μάλιστα, το 2021 η κυβέρνηση έστειλε τη φρεγάτα «ΥΔΡΑ» στο Αμπού Ντάμπι, όπου και εκτέλεσε συνεκπαιδεύσεις με πλοία των ΗΑΕ και των ΗΠΑ, ενώ συμμετείχε - για πρώτη φορά - σε ρόλο υποστήριξης («associated support») στην εν λόγω πολυεθνική αποστολή. Σήμερα η «ΥΔΡΑ» πλέει νοτιότερα, περιπολεί σε Κόλπο του Αντεν και Ερυθρά Θάλασσα, ενταγμένη στην επιχείρηση «ASPIDES», με ημερήσιο κόστος όπως υπολογίζεται, τα 500.000 ευρώ.