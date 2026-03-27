Παρασκευή 27 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ
Δεύτερη ακρόαση του απαχθέντος Ν. Μαδούρο

Ο σοσιαλδημοκράτης Πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, που απήχθησαν στην επιδρομή των ΗΠΑ στο Καράκας στις 3 Γενάρη και κρατούνται σε φυλακές των ΗΠΑ με τις κατηγορίες της διακίνησης ναρκωτικών, συμμετοχής σε καρτέλ και της κατοχής όπλων, είχαν χθες τη δεύτερη ακρόαση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Σε αυτήν τη φάση, πρόκειται να καθοριστούν τα διαδικαστικά της δίκης από τον δικαστή Αλβιν Χελερστέιν, 92 χρόνων, ενώ ο δικηγόρος του Ν. Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, ζήτησε οι κατηγορούμενοι να μπορούν να καλύψουν τα δικαστικά έξοδα με χρήματα από τη Βενεζουέλα (κάτι που δεν μπορεί να γίνει λόγω των υφιστάμενων κυρώσεων) και να μη χάσουν το δικαίωμα να ορίζουν οι ίδιοι τους συνηγόρους τους. Στο αίτημα αυτό το δικαστήριο δεσμεύτηκε να εκδώσει σύντομα την απόφασή του. Επίσης, οι συνήγοροι Μπ. Πόλακ και Μ. Ντόνελι όπως είχε γίνει και στην πρώτη ακρόαση, ζήτησαν την απόρριψη των κατηγοριών. Χαρακτήρισαν παράνομο τον τρόπο που μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ. Μετά την ακρόαση δεν ανακοινώθηκε πότε θα επανέλθει το δικαστήριο.

Χθες, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, υποστήριξε ότι πρέπει να του απαγγελθούν και άλλες κατηγορίες για «μαζικές δολοφονίες» και γιατί «άδειασε τις φυλακές του στη χώρα μας».

Εξω από τη δικαστική αίθουσα υπήρχαν υποστηρικτές και πολέμιοι του Ν. Μαδούρο, ενώ στο Καράκας διοργανώθηκε συγκέντρωση από το κυβερνών Ενοποιημένο Σοσιαλιστικό Κόμμα Βενεζουέλας (PSUV).

    

ΚΟΣΜΟΣ
