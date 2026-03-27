ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Αντιπολεμική συναυλία από σωματεία και φορείς

Σωματεία, σύλλογοι και φορείς της Νέας Ιωνίας, σε συνέχεια των συντονισμένων δράσεών τους ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας σε αυτόν, καλούν τους εργαζόμενους, τον λαό και τη νεολαία της περιοχής σε μαζική συμμετοχή στη μεγάλη αντιπολεμική συναυλία, που οργανώνουν την Παρασκευή 3 Απρίλη, στις 7.30 μ.μ., στον πεζόδρομο Παλαιών Πατρών Γερμανού.

Στη συναυλία θα συμμετάσχουν ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο Αντώνης Ανδρουλάκης, η Ρίτα Αντωνοπούλου και άλλοι καλλιτέχνες.

Με κεντρικό σύνθημα «Δεν είναι δικός μας πόλεμος! Εξω η Ελλάδα από τον ιμπεριαλιστικό όλεθρο! Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου!», οι σύλλογοι και οι φορείς της Νέας Ιωνίας απευθύνουν κάλεσμα αγώνα, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «καταλαβαίνουμε ότι η πολεμική ανάφλεξη θα έχει οδυνηρές συνέπειες στη ζωή μας, στην ακρίβεια, στην κατάσταση των σχολείων και των νοσοκομείων, στους μισθούς και τις συντάξεις μας. Καλούμε τον λαό της Νέας Ιωνίας σε συστράτευση! Ο πόλεμος είναι πλέον στη γειτονιά μας! Εχουμε χρέος για εμάς και τα παιδιά μας να ξεσηκωθούμε. Τώρα απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο!».

Την Τετάρτη 25/3 εκπρόσωποι της Ενωσης Συλλόγων Γονέων και άλλων φορέων πραγματοποίησαν εξόρμηση με το παραπάνω κάλεσμα στην παρέλαση στη Νέα Ιωνία, ενώ οι παρεμβάσεις τους θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες, μπροστά στην αντιπολεμική συναυλία αλλά και στο αντιπολεμικό τουρνουά ποδοσφαίρου που οργανώνουν την Κυριακή 5 Απρίλη, στις 10 π.μ., στο γήπεδο 5x5 της πλατείας Τσαλδάρη.