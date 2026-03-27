ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Κυβέρνηση και ΕΕ συνένοχες στην πολεμική εμπλοκή, καμία λαϊκή θυσία για τα συμφέροντα των ομίλων

Παρέμβαση στη συζήτηση για τα συμπεράσματα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Στην ομιλία του ο ευρωβουλευτής του Κόμματος, Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος, τόνισε:

«Στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η ΕΕ αναμάσησε τα ψεύτικα προσχήματα των ΗΠΑ - Ισραήλ για τον βρώμικο πόλεμο στο Ιράν, που κλιμακώνεται, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνδρομής ακόμη μεγαλύτερης από αυτήν που δίνει ήδη, όπως με την επιχείρηση "Ασπίδες".

Στο επίκεντρο είναι μονοπωλιακά συμφέροντα για ενεργειακούς δρόμους - αγορές, επενδύσεις στην "Παλαιστινιακή Ριβιέρα" με εκτοπισμό των Παλαιστινίων, ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, τον Ινδικό Δρόμο, κόντρα σε ανταγωνιστικά σχέδια Κίνας και Ρωσίας, αλλά και των ΗΠΑ.

Καταδικάζουμε την κυβέρνηση της ΝΔ, τα άλλα κόμματα που βαφτίζουν "εθνικό συμφέρον" την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο με Patriot στη Σαουδική Αραβία, φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα, δεκάδες αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις - στόχους αντιποίνων. Να κλείσουν τώρα οι βάσεις και να επιστρέψουν οι ένοπλες δυνάμεις που είναι εκτός συνόρων.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς του Ιράν, της Παλαιστίνης, της Κούβας, του Λιβάνου, που βρίσκονται στο στόχαστρο.

Ο ελληνικός λαός και όλοι οι λαοί της Ευρώπης, που "ματώνουν" ήδη για την πολεμική οικονομία της ΕΕ, να μη συρθούν στο πολεμικό σφαγείο. Να μην πληρώσουν τις συνέπειες του πολέμου. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των ιμπεριαλιστών. Κλιμάκωση του εργατικού - λαϊκού αγώνα, απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς πολεμικούς σχεδιασμούς, από ΝΑΤΟ - ΕΕ, με τον λαό κυρίαρχο».