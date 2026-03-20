ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Να δυναμώσει η αντιιμπεριαλιστική πάλη των λαών

Σε ανακοίνωσή της για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή ησημειώνει:

«Η Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Δράση καταδικάζει με τον πιο αποφασιστικό τρόπο την ιμπεριαλιστική επίθεση που έχουν εξαπολύσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σε βάρος του λαού του Ιράν, καθώς και τους βομβαρδισμούς, τη χερσαία στρατιωτική εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο.

Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται με τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των συμμάχων τους, ιδίως του Ισραήλ, για την "αναμόρφωση" της Μέσης Ανατολής και στο πλαίσιο της αναμέτρησης με τους ανταγωνιστές τους. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η επιδίωξή τους να καταλάβουν τα Στενά του Ορμούζ.

Οι εξελίξεις κυοφορούν τον κίνδυνο γενίκευσης του πολέμου, στον οποίο ήδη εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δεκάδες χώρες, προκαλώντας μεγαλύτερες αιματοχυσίες. Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτήν την εμπλοκή διαδραματίζουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις που είναι εγκατεστημένες απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ευρώπη, και αποτελούν πολεμικά ορμητήρια και ταυτόχρονα στόχο αντιποίνων.

Ηδη οι εργαζόμενοι σε πολλές χώρες του κόσμου βιώνουν τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα, στην Ενέργεια, στα τρόφιμα και στα άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης.

Καλούμε τους εργαζόμενους στην Ευρώπη να δυναμώσουν την πάλη τους ενάντια στις αστικές τάξεις και στην εμπλοκή των αστικών κυβερνήσεων στον πόλεμο, στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και οργανισμούς, ενάντια στις αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις, που είναι εφαλτήριο πολέμων. Να ενισχύουν την αλληλεγγύη τους με τους λαούς του Ιράν, της Παλαιστίνης, του Λιβάνου και τους άλλους λαούς της περιοχής.

Οι λαοί έχουν τη δύναμη να αντιταχθούν μαζικά στους πολεμικούς σχεδιασμούς και να χαράξουν πορεία για την ανατροπή του εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήματος, που οδηγεί στις πολεμικές συγκρούσεις για τα κέρδη των μονοπωλίων».