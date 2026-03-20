ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Ο λαός έχει τη δύναμη να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, με το ΚΚΕ μπροστά!

Από περιοδεία στο εργοτάξιο στο «Χίλτον»
Οι Κομματικές Οργανώσεις του ΚΚΕ συνεχίζουν το πλατύ πολιτικό άνοιγμα μέσα από συσκέψεις - συζητήσεις των ΚΟΒ στους χώρους δουλειάς και εκπαίδευσης, στις γειτονιές, για να εκφραστεί και να δυναμώσει η εναντίωση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν.

Μεταξύ άλλων τις επόμενες μέρες προγραμματίζονται:

Σήμερα Παρασκευή

- Στις 7 μ.μ. η ΚΟ Μπουρναζίου διοργανώνει σύσκεψη στα γραφεία της (Θηβών 231, 1ος όροφος). Θα μιλήσει ο Φίλιππος Φλουσκούνης, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Νοτιοδυτικών Συνοικιών.

- Στις 7 μ.μ. η ΚΟ Λόφου Αξιωματικών καλεί στο «Guapo Coffe & Food» (Τζων Κέννεντυ και Κρέσνας 82, πεζόδρομος γηπέδου Ατρόμητου). Θα μιλήσει ο Στέφανος Λουκάς, μέλος της ΚΕ.

- Στις 7.30 μ.μ. η ΚΟΒ Λαγανά Ζακύνθου διοργανώνει σύσκεψη στο Ρόιδο. Θα μιλήσει ο Μπάμπης Κορφιάτης, στέλεχος της Οργάνωσης.

Αύριο Σάββατο

- Στις 7.30 μ.μ. οι ΚΟ Εκπαιδευτικών Κέντρου Αθήνας καλούν στο Στέκι Πολιτισμού «Μάνος Λοΐζος» της ΚΝΕ (Τροίας 36, Αθήνα). Θα μιλήσει η Κωνσταντίνα Τσιουπρά, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Αττικής και Γραμματέας της Τομεακής Οργάνωσης Εκπαιδευτικών.

- Στις 12 μ. η ΚΟ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα επισκεφτεί το Σκοπευτήριο Καισαριανής. Θα ακολουθήσει σύσκεψη.

- Στις 6 μ.μ. η ΚΟ Κηπούπολης διοργανώνει σύσκεψη στα γραφεία της (Θηβών 231, 1ος όροφος). Θα μιλήσει ο Ορέστης Λιώλης, μέλος του Γραφείο της ΤΕ Νοτιοδυτικών Συνοικιών.

-Στις 6 μ.μ, η ΚΟ Εγαζομένων σε Παρόχους - Εργολάβους Τηλεπικοινωνιών θα επισκεφτεί το Σκοπευτήριο Καισαριανής. Θα ακολουθήσει σύσκεψη.

- Στις 8.30 μ.μ. η ΚΟ «Ευαγγελισμού» καλεί στην ταβέρνα «Ροζαλία» (Βαλτετσίου 59).

- Στη 1 μ.μ. η ΚΟ Μισθωτών Δικηγόρων διοργανώνει επίσκεψη στο Μουσείο ΕΑΜικης Εθνικής Αντίστασης Καισαριανής και σύσκεψη στον χώρο του Σκοπευτηρίου Καισαριανής. Θα μιλήσει η Βάγια Γκουνέλα, μέλος της ΕΠ Αττικής και Γραμματέας της Τομεακής Οργάνωσης Δικαιοσύνης.

- Στις 6 μ.μ. η ΚΟ Νέας Ζωής καλεί στο cafe «Ανεμολόγιο» (Πελοπίδα 106, Νέα Ζωή). Θα μιλήσει ο Τάσος Γιαννακόπουλος, μέλος του Γραφείου της ΤΕ Νοτιοδυτικών Συνοικιών.

- Στις 7 μ.μ. η ΚΟ «Παπαστράτου» καλεί στη Στέγη Πολιτισμού του δήμου Χαϊδαρίου (Κολοκοτρώνη 36).

- Στις 12 μ. η ΚΟΒ Δικηγόρων διοργανώνει σύσκεψη - συζήτηση στο αίθριο του βιβλιοπωλείου «Σύγχρονη Εποχή» στην Πάτρα. Θα μιλήσει ο Αντώνης Αντανασιώτης, υπεύθυνος του Τμήματος Λαϊκών Ελευθεριών και Δικαιοσύνης της ΚΕ.

- Στις 6.30 μ.μ. οι ΚΟΒ Ανατολικού Αγρινίου, Δυτικού Αγρινίου και Αγίου Κωνσταντίνου καλούν σε σύσκεψη γυναικών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου. Θα μιλήσει η Αγγελική Τσώλου, μέλος του Γραφείου Περιοχής Δυτικής Ελλάδας.

- Στις 7 μ.μ. η ΚΟΒ Φαρμάκου Πάτρας διοργανώνει σύσκεψη στον «Παμμικρασιατικό» στα Προσφυγικά. Θα μιλήσει ο Νίκος Τσιμογιάννης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Ελλάδας και του Τομεακού Γραφείου Αχαΐας.

    

