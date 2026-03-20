ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΤΡΕΩΝ

Υιοθέτησε ψήφισμα ενάντια στην εμπλοκή

Τη λαϊκή απαίτηση να πάψει η εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο υιοθέτησε και το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων, μετά από ψήφισμα που κατέθεσε η δημοτική αρχή της «Λαϊκής Συσπείρωσης» και το οποίο εγκρίθηκε από τους συμβούλους της. Παράλληλα αποφασίστηκε η συμμετοχή του δήμου στο συλλαλητήριο όπου καλεί το Εργατικό Κέντρο την Παρασκευή 27 Μάρτη, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Γεωργίου.

Χαρακτηριστική ήταν η ταύτιση των συνδυασμών της μειοψηφίας, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ και των δήθεν «ανεξάρτητων» του «Σπιράλ»: Ρίχνοντας νερό στον μύλο της εμπλοκής, η πλειοψηφία των συμβούλων τους αποχώρησαν, για να μην τοποθετηθούν ουσιαστικά πάνω στο θέμα.

Η ταύτισή τους για λογαριασμό της αστικής τάξης φάνηκε και με τους εναπομείναντες τρεις εκπροσώπους των παρατάξεων της ΝΔ και των ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ, που ψήφισαν «λευκό» στο ψήφισμα, το οποίο μεταξύ άλλων απαιτεί να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία «Patriot» από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψουν όλες οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού και τα F-16, ποτέ ξανά πυρηνικά στον Αραξο.

«Δυναμώνουμε τον αγώνα για να σταματήσει η επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας και οι διευκολύνσεις που παρέχονται στις ΗΠΑ, στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ και στο κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, που αιματοκυλούν τους λαούς.

Για να ξεκουμπιστούν οι ΝΑΤΟικοί από τα αεροδρόμια του Αραξου και της Ανδραβίδας, που αξιοποιούνται για τους πολεμικούς σχεδιασμούς και μετατρέπουν την περιοχή μας, τον λαό και τα παιδιά του σε στόχο αντιποίνων.

Για να μη χρησιμοποιηθεί καμία υποδομή της περιοχής μας για χρήση από τις ΝΑΤΟικές δυνάμεις για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού», σημειώνεται μεταξύ άλλων στο ψήφισμα.