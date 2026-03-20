ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κυνική ομολογία της ενεργού συμμετοχής της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο

Σε σχόλιό του για τις δηλώσεις Δένδια σχετικά με τη συμμετοχή της ελληνικής συστοιχίας «Patriot» στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ υπογραμμίζει τα εξής:

«Οι ωμές δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Αμυνας, ότι η ελληνική πυροβολαρχία "Patriot" που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους για να προστατεύσει εγκαταστάσεις πετρελαίου, αποτελούν κυνική ομολογία της ενεργού συμμετοχής της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και των μεγάλων κινδύνων για τους Ελληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται εκτός συνόρων.

Ο υπουργός της "κουλτούρας των φέρετρων" έφτασε μάλιστα στο σημείο να καμαρώνει για την εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και να την εμφανίζει ως δήθεν προστασία του λαού από τις υψηλές τιμές της Ενέργειας. Εχουν ξεπεράσει κάθε όριο χυδαιότητας για να νομιμοποιήσουν στη συνείδηση του λαού τη συμμετοχή της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι κρίσιμες αυτές εξελίξεις επιβάλλουν τη μέγιστη δυνατή λαϊκή κινητοποίηση για να ανακληθεί εδώ και τώρα η πυροβολαρχία "Patriot" από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψουν οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και τα αεροπλάνα της Πολεμικής Αεροπορίας που βρίσκονται εκτός συνόρων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές. Να κλείσουν εδώ και τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις, που αποτελούν ορμητήρια πολέμου και πολεμικό στόχο αντιποίνων».