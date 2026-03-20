ΛΙΒΑΝΟΣ

Καθημερινό μακελειό από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ

Εντείνονται οι αεροπορικές επιδρομές του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ σε δεκάδες πόλεις και χωριά, όπως και οι συγκρούσεις με ενόπλους της Χεζμπολάχ που αντιστέκονται, σε νότιο και ανατολικό Λίβανο. Επίσης είναι καθημερινά τα χτυπήματα σε κατοικημένες περιοχές στην πρωτεύουσα Βηρυτό, ανεβάζοντας διαρκώς τον αριθμό των νεκρών, που πλησιάζουν τους 1.000, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 2.430 και οι εκτοπισμένοι φτάνουν το 1 εκατομμύριο, αν δεν το έχουν ξεπεράσει (αριθμός που αντιστοιχεί στο 25% του συνολικού πληθυσμού της χώρας).

Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ΝΝΑ, αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν στις πόλεις Τύρο, Μπιντ Τζμπέιλ και Χίαμ, καθώς και στα περίχωρα των πόλεων Μαρούν Αλ Ρας, Σάκρα, Ουάντι Αλ Σλούκι και Τζεζίν. Αργά προχτές το βράδυ ισραηλινά αεροπλάνα βομβάρδισαν σπίτια στη Μασγάρα, δυτικά της κοιλάδας Μπεκάα, και τις πόλεις Ντιμπίν και Αϊνάθα.

Η κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων προκάλεσε νέα κύματα χιλιάδων εκτοπισμένων προς Σαΐντα και Βηρυτό, μετά και τις προχτεσινές επιθέσεις του Ισραήλ σε γέφυρες του ποταμού Λιτάνι.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό «Al Manar», που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, χτες το πρωί μαχητές της οργάνωσης έστησαν ενέδρα σε ισραηλινές δυνάμεις κοντά στα σύνορα του νότιου Λιβάνου με το βόρειο Ισραήλ, χτυπώντας ισραηλινά άρματα μάχης. Επίσης, εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ ανέφερε πως για τρίτη φορά αυτήν τη βδομάδα εμπόδισαν την προσπάθεια Ισραηλινών στρατιωτών να προχωρήσουν προς την πόλη Ταϊμπέχ, αλλά και προς την περιοχή Αμπού Μάκνα του Ντέιρ Σιργιάν, αλλά εμποδίστηκαν με φορητά συστήματα εκτόξευσης πυραύλων που προκάλεσαν την καταστροφή τουλάχιστον 5 αρμάτων μάχης «Merkava». Σύμφωνα με ανταποκριτή του καναλιού, από τις 2 Μάρτη που ξεκίνησε η νέα φάση του πολέμου με το Ισραήλ η Χεζμπολάχ έχει καταστρέψει με επιθέσεις τουλάχιστον 27 άρματα μάχης.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Ν12, προχτές το βράδυ πύραυλος από τον Λίβανο έφτασε για πρώτη φορά μέχρι την παράκτια πόλη του νότιου Ισραήλ, Ασντόντ, και αναχαιτίστηκε. Το γεγονός συνοδεύτηκε και από άλλες επιθέσεις κοντά στα σύνορα του Ισραήλ με τη Γάζα. Αν η πληροφορία επιβεβαιωθεί και από άλλη πλευρά, θα πρόκειται για την πρώτη φορά που η οργάνωση πραγματοποίησε επιθέσεις σε τόσο μεγάλη απόσταση.

Τραυματίστηκε δημοσιογράφος του RT

Την έντονη αντίδραση της Ρωσίας και της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών Μ. Ζαχάροβα προκάλεσε η χθεσινή ισραηλινή επίθεση σε συνεργείο του ρωσικού τηλεοπτικού δικτύου «Russia Today» την ώρα που ο δημοσιογράφος του καναλιού, Στιβ Σουίνι, μετέδιδε ρεπορτάζ από τον νότιο Λίβανο σε σημείο που είχε χτυπηθεί. Ο δημοσιογράφος τραυματίστηκε από τα θραύσματα του βλήματος, που καταγράφηκε από την κάμερα να πέφτει λίγα μόλις μέτρα δίπλα του. Θυμίζουμε ότι από ισραηλινά πυρά καταγράφονται γύρω στους 200 νεκρούς δημοσιογράφους στην πολύπαθη Γάζα.

«Ανησυχία» της ΕΕ

Στο φόντο συνέχισης των συγκρούσεων και εκτοπισμού αμάχων, χτες η ΕΕ εξέφρασε υποκριτικά «βαθιά ανησυχία» για τη συνεχιζόμενη επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο, προειδοποιώντας για τις καταστροφικές της συνέπειες και για τον κίνδυνο μιας παρατεταμένης σύγκρουσης.

Στην ανακοίνωση εκπροσώπου της ΕΕ ζητείται από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο, καθώς η ανθρωπιστική κατάσταση «είναι ήδη δραματική». Στη συνέχεια καταδικάζεται και η Χεζμπολάχ, «λόγω της απόφασης να βυθίσει τον Λίβανο σε αυτόν τον πόλεμο και της άρνησής της να παραδώσει τα όπλα, συνεχίζοντας τις αδιάκριτες επιθέσεις κατά του Ισραήλ». Αυτά ενώ η ΕΕ από τις 27 Νοέμβρη 2025, που τέθηκε σε ισχύ η διάτρητη «εκεχειρία» μεταξύ Ισραήλ - Χεζμπολάχ, δεν έβγαλε άχνα για την παραβίασή της καθημερινά από το κράτος - δολοφόνο με την εξαπόλυση βομβαρδισμών και δολοφονιών Λιβανέζων πολιτών, την καταστροφή περιουσιών τους, την εναέρια ρίψη τοξικών ουσιών στο έδαφος και τα ισραηλινά σχέδια για μελλοντική «ζώνη ασφαλείας» επί του λιβανέζικου εδάφους.

Στην ανακοίνωση της ΕΕ χαιρετίζεται η έκκληση της λιβανέζικης κυβέρνησης «για άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ», επειδή τάχα είναι «απαραίτητο για τον Λίβανο και το Ισραήλ να εισέλθουν σε άμεσες συζητήσεις», την ώρα μάλιστα που το κράτος - δολοφόνος δεν έχει σταματήσει ούτε 24ωρο να εξολοθρεύει αμάχους και να καταστρέφει υποδομές και ολόκληρες συνοικίες με πολυκατοικίες και άλλους μη στρατιωτικούς στόχους.

Με άλλα λόγια, και στην περίπτωση του Λιβάνου η ΕΕ χαιρέτισε τη διαπραγμάτευση με το πιστόλι του εισβολέα στον κρόταφο του λιβανέζικου λαού. Σε αυτό το σκηνικό, ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ βγήκε στο CNN (παρα)καλώντας τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ να παρέμβει για να σταματήσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενώ η ισραηλινή εφημερίδα «Maariv» ανέφερε ότι αξιωματούχοι σε Ισραήλ, Γαλλία και Λίβανο προσπαθούν να ανοίξουν ένα «κανάλι διαπραγμάτευσης» με στόχο μια πιθανή διευθέτηση.