Παρασκευή 20 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΟΥΒΑ
Συνεχίζουν να φτάνουν τα καραβάνια αλληλεγγύης

Καραβάνι αλληλεγγύης από τις ΗΠΑ
Συνεχίζουν να φτάνουν στην Κούβα τα καραβάνια αλληλεγγύης από διάφορες περιοχές του κόσμου, διατρανώνοντας την απαίτηση εκατομμυρίων λαϊκών ανθρώπων να τερματιστεί ο υπερεξηντάχρονος βάρβαρος αποκλεισμός από τις ΗΠΑ, που τώρα έχει γίνει ακόμα πιο ασφυκτικός με το μπλοκάρισμα στα καύσιμα, ζήτημα που έχει επίδραση σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Την Τρίτη έφτασε το πρώτο κομβόι από την Ευρώπη, όπου συμμετέχει και ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης, με την Δέσποινα Μάρκου, που μετέφερε φάρμακα και το πρώτο ποσό από την οικονομική καμπάνια του Συνδέσμου. Προχτές και χτες ακολούθησαν αποστολές από τις ΗΠΑ, τη Χιλή, την Ουρουγουάη και πολλές άλλες χώρες από οργανώσεις αλληλεγγύης, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να καταφθάσουν πλοία από διάφορες περιοχές, που μεταφέρουν κυρίως φάρμακα, υγειονομικό υλικό, είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και πάνελ για φωτοβολταϊκά, μια λύση που αξιοποιεί το κουβανικό κράτος για να παραχθεί Ενέργεια λόγω της έλλειψης καυσίμων. Σε δηλώσεις τους στα ΜΜΕ οι αγωνιστές οργανώσεων αλληλεγγύης που φτάνουν στο Νησί της Επανάστασης, αναφέρουν ότι «αυτή η πράξη είναι ανταπόδοση στην τεράστια προσφορά και αλληλεγγύη που έχει δείξει διαχρονικά η Κούβα σε άλλους λαούς» και επίσης αναγνώριση στο παράδειγμα αξιοπρέπειας και αντίστασης που εκπέμπει.

Ο Πρόεδρος της χώρας και Α' Γραμματέας του ΚΚ Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ Μπερμούδες, σε νέα ανάρτησή του χαιρετίζοντας την αλληλεγγύη που δείχνει ότι «η Κούβα δεν είναι μόνη της», σημείωσε ότι «η Κούβα διατηρεί μια άκαμπτη αντίσταση, καθιστώντας σαφές ότι η κυριαρχία του νησιού δεν υπόκειται σε εκβιασμούς ή στη βία οποιασδήποτε ξένης δύναμης».

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η κυβέρνηση της Κούβας, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών, κατήγγειλε ως αβάσιμη και αυθαίρετη την απόφαση της κυβέρνησης της Κόστα Ρίκα να απαιτήσει την απόσυρση του κουβανικού διπλωματικού προσωπικού από την πρεσβεία στο Σαν Χοσέ και οι διπλωματικές σχέσεις να μείνουν σε επίπεδο προξενείου. Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση: «Με αυτό το βήμα, η κυβέρνηση της Κόστα Ρίκα, η οποία επιδεικνύει ιστορικό υποταγής στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Κούβας, εντάσσεται για άλλη μια φορά στην επίθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ στις ανανεωμένες προσπάθειές της να απομονώσει τη χώρα μας από τα έθνη της Αμερικής μας και συμμετέχει στην επιθετική κλιμάκωσή της κατά της Κουβανικής Επανάστασης, η οποία απορρίφθηκε από τη διεθνή κοινότητα».

    

ΚΟΣΜΟΣ
