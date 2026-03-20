Με επίκεντρο την πολεμική βιομηχανία η νέα συμφωνία της ΟΝΕΧ

Στρατηγική συμφωνία υπέγραψε ο όμιλος ONEX Shipyards & Technologies και ο ναυπηγικός όμιλος Hanwha Ocean από τη Νότια Κορέα με επίκεντρο την πολεμική ναυπηγική βιομηχανία.

Ο νέος «ναυπηγικός κόμβος» θα αποτελεί μέρος του συνολικότερου κόμβου εμπλοκής της χώρας. Είναι γνωστό άλλωστε πως η επέκταση των δραστηριοτήτων της αμερικανικής ΟΝΕΧ γύρω από τα Ναυπηγεία Ελευσίνας με την κατασκευή προβλήτας 400 στρεμμάτων θα αξιοποιηθεί για εμπορικούς αλλά και πολεμικούς σκοπούς, ενώ συνολικά η περιοχή λογίζεται ως αντίβαρο της κινέζικης COSCO στον Πειραιά. Αλλά και ειδικότερα στη ναυπηγική βιομηχανία υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ έχουν θέσει ως στόχο να καλύψουν τη μεγάλη διαφορά που εντοπίζουν στις ναυπηγικές τους δυνατότητες και ιδιαίτερα σε πολεμικά πλοία σε σχέση με την Κίνα. Επισημαίνοντας μάλιστα πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί με παράλληλη αποδυνάμωση των κινέζικων ναυπηγείων και αξιοποίηση άλλων σε «σύμμαχες» χώρες. Ενώ σε κάθε περίπτωση, για ακόμη μια φορά οι όποιες ναυπηγικές δυνατότητες αναπτυχθούν θα αφορούν τις ΝΑΤΟικές ανάγκες και όχι την άμυνα της χώρας.

Οσο για τις καλοπληρωμένες θέσεις που τάχα θα δημιουργηθούν, ακόμα αγνοούνται οι υποσχόμενες με την έλευση της αμερικάνικης ΟΝΕΧ στα Ναυπηγεία. Αντί αυτού τα Ναυπηγεία λειτουργούν με εργολαβικούς εργαζόμενους, συχνά πυκνά είναι τα εργατικά ατυχήματα, οι μόνιμοι εργαζόμενοι είναι χωρίς ΣΣΕ και χωρίς να έχουν πάρει όσα τους οφείλονταν κ.ο.κ.

Κατά τα άλλα, με αφορμή την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας στη Σεούλ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ONEX, Πάνος Ξενοκώστας, δίνοντας τη συνηθισμένη γαρνιτούρα σημείωσε μεταξύ άλλων: «Στο πλαίσιο της ιστορικής συμφωνίας της Ουάσιγκτον, δημιουργούμε στην πατρίδα μας το ισχυρότερο ναυπηγικό οικοσύστημα στην περιοχή, συνδυάζοντας την αμερικανική τεχνολογική αιχμή με την κορεατική υπεροχή. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, κατασκευάζουμε πλοία και υποβρύχια επόμενης γενιάς με ελληνικά χέρια, εξασφαλίζοντας εγχώρια προστιθέμενη αξία που ξεπερνά το 70%.

Δεν θωρακίζουμε μόνο την αποτρεπτική ισχύ του Πολεμικού μας Ναυτικού, αλλά δημιουργούμε χιλιάδες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, μετατρέποντας την Ελλάδα σε έναν διεθνή κόμβο καινοτομίας με τη σφραγίδα των ΗΠΑ και της Κορέας.

Το μέλλον της παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας περνά πλέον και από την Ελλάδα».