ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Για τα κέρδη και τις συμμαχίες της αστικής τάξης σέρνει τον λαό στον όλεθρο

Στον όλεθρο του πολέμου σέρνουν τη χώρα η κυβέρνηση και οι συμμαχίες της για την υπεράσπιση συμφερόντων του κεφαλαίου, λαμβάνοντας γι' αυτό τα συχαρίκια των ΑμερικανοΝΑΤΟικών.

Η ενεργός και αδιαμφισβήτητη εμπλοκή της χώρας στην ολοένα και γενικευόμενη σύρραξη της Μέσης Ανατολής σημαδεύτηκε χτες από την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot που έχει αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία από το 2021, επιβεβαιώνοντας τους κινδύνους που διατρέχουν καταρχάς οι Ελληνες στρατιωτικοί, όλοι όσοι έχουν σταλεί σε τέτοιες θέσεις εκτός συνόρων, αλλά και ευρύτερα ο λαός εφόσον καθίστανται στόχος αντιποίνων.

Ειδικότερα, χτες το πρωί στόχος των Ιρανών έγινε η πόλη Γιανμπού, λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα (πλέει εκεί και η φρεγάτα «ΥΔΡΑ» στο πλαίσιο της ευρωενωσιακής επιχείρησης ASPIDES) όπου βρίσκεται διυλιστήριο της «Saudi Aramco» - «Exxon», παράγοντας περίπου 400.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.

Στην περιοχή έχει σταλεί από το 2021 ελληνική πυροβολαρχία (ως «Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας» - ΕΛΔΥΣΑ, με κλιμάκιο άνω των 80 στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας), στο πλαίσιο συμμετοχής της χώρας στην παρουσιαζόμενη ως «διεθνή πρωτοβουλία» με την ονομασία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» και σκοπό «την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας». Δεν περνά απαρατήρητο ότι ως έννοια η IAMD είναι βασικό στοιχείο της δομής δυνάμεων του ΝΑΤΟ, προβαλλόμενη ως «μια ουσιαστική, συνεχής αποστολή σε καιρό ειρήνης, κρίσης και σύγκρουσης».

Σε αυτό το πλαίσιο, πηγές του ΓΕΕΘΑ γνωστοποίησαν χθες ότι η πυροβολαρχία «έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής». «Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της», προσθέτουν, προετοιμάζοντας για τα επόμενα.

Οι εκτοξευτήρες βάλλουν κατά της ...ακρίβειας

Ακολούθησαν δηλώσεις του υπουργού Αμυνας Ν. Δένδια, ωμές και αστείες μαζί, καθώς από τη μια ομολόγησε κυνικά ότι η κατάρριψη έγινε για να προστατευτούν εγκαταστάσεις πετρελαίου κι από την άλλη επικαλέστηκε τον ...πληθωρισμό στο ράφι.

Είπε συγκεκριμένα ότι η πυροβολαρχία «κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν και κατευθυνόμενους σε διυλιστήρια του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας». Επίσης, ότι αυτό «αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτό τον καιρό αλλά και ότι επίσης, έμμεσα αλλά σαφώς, προστατεύει το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών».

Επιχειρώντας να εξηγήσει το πώς οι εκτοξευτήρες βάλλουν κατά της ...ακρίβειας, συμπλήρωσε ότι «η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου είναι μια τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των Ελλήνων, των Ευρωπαίων, των κατοίκων όλου του πλανήτη. Η δημιουργία πληθωρισμού, η δημιουργία ακρίβειας μας απειλεί επίσης και είναι και αυτό μία πολύ μεγάλη απειλή. Η προστασία διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει σε αυτή την συγκυρία μια τεράστια σημασία», συμπλήρωσε τον εξωφρενικό ισχυρισμό.

Η κυβέρνηση προκαλεί πραγματικά, την ώρα που συμμετέχει στην επέμβαση των ΗΠΑ - Ισραήλ που εκτοξεύει τις τιμές, ενώ οι επικίνδυνες δηλώσεις Δένδια ανοίγουν και πολύ επικίνδυνο δρόμο για νέα προσχήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν για ακόμα βαθύτερη συμμετοχή στον πόλεμο, την ώρα που π.χ. ευρωπαϊκές δυνάμεις και ΗΠΑ εξετάζουν αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η κυβέρνηση έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο.

Και την ίδια ώρα η κυβέρνηση αρνείται να πάρει ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης κατά της ακρίβειας που σαρώνει τα λαϊκά νοικοκυριά, για να μη θίξει τα κέρδη του κεφαλαίου και τα ταμεία του αστικού κράτους. Διόλου τυχαία, λίγο αργότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Π. Μαρινάκης, ερωτηθείς π.χ. γιατί η κυβέρνηση δεν μειώνει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ, επικαλέστηκε το «δημοσιονομικό κόστος», την «απώλεια εσόδων», το «να βγαίνει ο λογαριασμός», τις «οροφές δαπανών από τις οποίες καμία χώρα δεν μπορεί να πάει παραπάνω» κ.λπ.

Σημειωτέον, οι δηλώσεις Δένδια έγιναν στο περιθώριο ενημέρωσης που έκανε στους πρέσβεις των κρατών - μελών της ΕΕ «για το τι κάνουν οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις για να βοηθήσουν τα κράτη - μέλη, την Κυπριακή Δημοκρατία, τη Βουλγαρία προς το παρόν, αλλά και άλλες χώρες που ίσως μας ζητήσουν συμπαράσταση, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από τη ρίψη πυραύλων και drones από το Ιράν», όπως είπε ο ίδιος αφήνοντας ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο και για άλλες αποστολές, πέραν των μέσων που έχουν σταλεί στην Κύπρο, άλλων που έχουν ταχθεί για να ενισχύσουν τη βουλγαρική αεράμυνα, πυραύλων Patriot που καταγγέλλεται ότι στάλθηκαν στο Κατάρ κ.λπ.

«Αμυνα»... η επίθεση

Οι αστειότητες συνεχίστηκαν και στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, όπου ο Π. Μαρινάκης επέμεινε ότι η χτεσινή κατάρριψη «δεν είναι θέμα εμπλοκής», αλλά «μια αμυντική ενέργεια», «μια ενέργεια αποτροπής».

Για παράδειγμα σε ερώτηση του «Ριζοσπάστη» για το αν «συνιστά άμεση εμπλοκή της χώρας σε μια σύρραξη που ολοένα και επεκτείνεται», ο Μαρινάκης εμφανίστηκε ...κουρασμένος μπρος στην αγωνία του ελληνικού λαού, λέγοντας πως «νομίζω ότι είναι κουραστικό να πω τρίτη φορά τα ίδια. Είναι γνωστό ότι υπάρχει μια διμερής συμφωνία μεταξύ δύο κρατών. Στο πλαίσιο αυτής υπάρχει και η πυροβολαρχία εκεί που υπάρχει. Η κατάσταση είναι δεδομένη στην περιοχή. Δεν έκανε κάποια επίθεση η πυροβολαρχία, δεν ενεπλάκη, για να επιτεθεί. Υπήρξε μία απειλή, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της απειλής αυτής υπήρξε και αυτή η συμμετοχή. Είναι απλό, δεν συνιστά αυτό ούτε κλιμάκωση, ούτε επίθεση, ήταν μία αμυντική ενέργεια», επέμεινε στο παραμύθι τους, βαφτίζοντας «άμυνα» τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στον σχεδιασμό ΗΠΑ - Ισραήλ και των συμμάχων τους (και μάλιστα... 2.000 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα), που πραγματοποιούν την επέμβαση που βάζει μπουρλότο σε όλη την περιοχή!

«Ιστορική μέρα για Ελλάδα και ΗΠΑ»

Σημειωτέον, ο Δένδιας εμφανίστηκε αργότερα το απόγευμα σε συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη, μαζί με τον μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο NATO, πρέσβη Μάθιου Γουίτακερ (νωρίτερα χτες επισκέφτηκε τη βάση της Σούδας).

Ο Γουίτακερ κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι η ελληνική πυροβολαρχία έβαλλε για πρώτη φορά και μίλησε για «ιστορική μέρα», καθώς οι βολές έδειξαν «το πόσο σοβαρά έχει πάρει η Ελλάδα την άμυνα και τους συμμάχους της», προσθέτοντας ότι αυτά τα όπλα «προστατεύουν τα συμφέροντά μας», και χαιρετίζοντας παραπέρα το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν υπολόγισε το κόστος αυτών των πανάκριβων πυραύλων (ένας πύραυλος Patriot κοστίζει έως και 4 εκατομμύρια δολάρια ανά μονάδα), αλλά τους έριξε.

Χαιρέτισε, εξάλλου, το γεγονός ότι «η Ελλάδα είναι αξιόπιστος σύμμαχος, ήταν πάντα εκεί για εμάς, πάντα ξόδευε όσα προβλεπόταν για το ΝΑΤΟ, και σήμερα προχωρά με γοργούς ρυθμούς τα εξοπλιστικά της (σ.σ. άλλο ένα τέτοιο πακέτο, άλλωστε, εγκρίνεται τη Δευτέρα στο ΚΥΣΕΑ) για να υπερασπιστεί τον εαυτό της και τους συμμάχους. Εύχομαι να είχαμε περισσότερους συμμάχους σαν την Ελλάδα, με την αφοσίωση που δείχνει» είπε.

Αναφέρθηκε και στον ρόλο της Αλεξανδρούπολης, «καθώς έχει να κάνει με τη στρατιωτική κινητικότητα», λέγοντας πως «η βάση του πολέμου είναι τα λοτζίστικς, αυτά κερδίζουν πολέμους, άρα είναι σημαντικό να τα εξασφαλίζουμε, εξ ου και ο ρόλος του λιμένα είναι κρίσιμος για τα σχέδιά μας», είπε.

Καθώς, δε, πόλεμος και μπίζνες πάνε μαζί, μίλησε και για την αξία του Κάθετου Διαδρόμου, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι «να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν π.χ. καύσιμα για τα αεροπλάνα, ότι θα είναι διαθέσιμα όταν τα χρειαστούμε, ότι Ρουμανία, Βουλγαρία, όλα τα Βαλκάνια θα έχουν φυσικό αέριο» (το πανάκριβο των Αμερικανών βεβαίως), επιμένοντας ότι «η εθνική ανεξαρτησία έχει να κάνει με την ενεργειακή ανεξαρτησία» και δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εξάγουν Ενέργεια στους «συμμάχους» τους. Εξ ου και ο ίδιος σχεδιάζει σήμερα να επισκεφτεί τέτοιες υποδομές στην περιοχή.

Ο Δένδιας έσπευσε, εκ μέρους της κυβέρνησης, να δηλώσει «ευγνώμων» που ο Γουίτακερ συνειδητοποιεί τον ρόλο που παίζει η Αλεξανδρούπολη μαζί με τον Κάθετο Διάδρομο.