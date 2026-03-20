ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

Κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη!

Στο συλλαλητήριο όπου καλεί την Παρασκευή 27 Μάρτη στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα το Εργατικό Κέντρο Πειραιά (βλ. σχετικό θέμα) καλούν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Επίσης οργανώνουν νέα παράσταση διαμαρτυρίας, σήμερα Παρασκευή στις 9 π.μ. στο υπουργείο Ναυτιλίας, απαιτώντας εδώ και τώρα τον ασφαλή επαναπατρισμό των ναυτεργατών, κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη.

Τα ναυτεργατικά σωματεία σημειώνουν ότι ο κίνδυνος για τα πληρώματα αυξάνεται κατακόρυφα ώρα με την ώρα, αφού παραμένουν εγκλωβισμένα 3.200 πλοία και 20.000 ναυτεργάτες στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου 11 ελληνόκτητα πλοία με 90 Ελληνες ναυτεργάτες, 2 κρουαζιερόπλοια σε Ντόχα και Ντουμπάι με 70 ναυτεργάτες και 168 πλοία ελληνικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή. Ηδη έχουν δεχτεί επιθέσεις 3 πλοία, ενώ σε αυτά προστίθεται και το πλοίο που δέχτηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα, όπως όλα δείχνουν από το «σύμμαχο» καθεστώς Ζελένσκι.

Καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, αναδεικνύουν ότι «οι ναυτεργάτες είναι εγκλωβισμένοι στα πλοία, εν μέσω ανταλλαγής πυραύλων, ρουκετών, ναρκών και κάθε λογής πολεμικών μέσων, σε έναν πόλεμο που δεν είναι δικός μας, για να θησαυρίζουν οι εφοπλιστές από τα αυξημένα ναύλα. Η εξυπηρέτηση των κερδών και των στόχων των εφοπλιστών, συνολικά του ελληνικού κεφαλαίου, με ανυπολόγιστους κινδύνους για τους ναυτεργάτες, είναι και ο λόγος που η κυβέρνηση συνεχίζει να μη χαρακτηρίζει εμπόλεμη ζώνη τις θαλάσσιες περιοχές όπου μαίνονται οι πολεμικές συγκρούσεις, την ίδια ώρα που πλοία και ελληνικών συμφερόντων διέρχονται από την εξαιρετικά επικίνδυνη περιοχή των Στενών του Ορμούζ».

«Δεν δεχόμαστε οι εφοπλιστές με τη στήριξη της κυβέρνησης να μας στέλνουν μέσα στον πόλεμο, να παίζουν τη ζωή μας στα ζάρια για να υπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα, που δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα των ναυτεργατών, όλου του εργαζόμενου λαού και των παιδιών μας», συνεχίζουν τα ναυτεργατικά σωματεία και προσθέτουν:

«Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η πλειοψηφία της ΠΝΟ αρνείται το αίτημα των σωματείων μας για έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας προκειμένου να εκτιμηθούν οι εξελίξεις, να γίνει απολογισμός της μεγάλης σημασίας απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 5 Μάρτη και να ληφθούν αποφάσεις κλιμάκωσης του αγώνα για να επαναπατριστούν με ασφάλεια οι συνάδελφοί μας, για να μην πάει κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμες ζώνες.

Το αιτιολογικό τους είναι πως έπειτα από την απεργία στις 5 Μάρτη, "από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα για τον γενικό γραμματέα της ΠΝΟ και τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών της διοίκησης".

Οι εφοπλιστές και η κυβέρνηση, θορυβημένοι από την εργατική - λαϊκή κατακραυγή για τον εγκλωβισμό των ναυτεργατών στο στόμα του λύκου, από τη μεγάλη συμπαράσταση του λαού στους ναυτεργάτες και στις οικογένειές τους που αγωνιούν κάθε λεπτό για τους ανθρώπους τους, από την περήφανη στάση συναδέλφων που πετούν στα μούτρα των εφοπλιστών τα "θανατόχαρτα" του εκβιασμού για να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ, επιχειρούν να κάμψουν τις δίκαιες αντιδράσεις.

Αξιοποιούν τους ανθρώπους τους μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, όπως η επικίνδυνη πλειοψηφία της ΠΝΟ, που παίζει το παιχνίδι τους, την ώρα που απαιτείται μέγιστη κινητοποίηση για να επαναπατριστούν οι συνάδελφοί μας με ασφάλεια. Είναι σε ανοιχτή σύνδεση με την ξεπουλημένη ITF και τη συνδικαλιστική μαφία της ΓΣΕΕ.

Είναι προφανές ότι για τον γενικό γραμματέα και την πλειοψηφία της διοίκησης της ΠΝΟ δεν έχει αλλάξει τίποτα μέχρι και σήμερα, γιατί δεν είναι αυτοί που παίζουν τη ζωή τους κορόνα - γράμματα εγκλωβισμένοι στα πλοία, μέσα σε εμπόλεμη περιοχή, όπως οι χιλιάδες συνάδελφοί μας».

«Τώρα είναι η ώρα της μέγιστης δυνατής εργατικής - λαϊκής κινητοποίησης!», είναι η απάντηση των σωματείων, που ξεκαθαρίζουν: «Εδώ και τώρα ασφαλής επαναπατρισμός των συναδέλφων μας ναυτεργατών. Κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη. Οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό είναι επικίνδυνο και εγκληματικό. Δεν δεχόμαστε να γίνουμε κρέας για τα κανόνια και τους πυραύλους τους, για να θησαυρίζουν οι εφοπλιστές. Εξω τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο!».