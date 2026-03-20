ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Η Βρετανία θα στείλει περισσότερους πυραύλους αεράμυνας στη Μέση Ανατολή

Σχέδια αγοράς επιπλέον πυραύλων για την «προστασία των εταίρων» στον Περσικό Κόλπο επεξεργάζεται η Μεγάλη Βρετανία, καθώς η ιμπεριαλιστική σύγκρουση συνεχίζεται και οι επιθέσεις εντείνονται.

Τα μαχητικά αεροσκάφη και άλλες δυνάμεις της Βρετανίας συμμετέχουν στην κατάρριψη ιρανικών drones, ενώ ένα από τα πολεμικά της πλοία κατευθύνεται προς την Ανατολική Μεσόγειο.

Η Βρετανία, η οποία έχει επίσης στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο, στο Μπαχρέιν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αλλού, δήλωσε ότι θα παραγγείλει επιπλέον ελαφρείς πυραύλους πολλαπλών χρήσεων από την «Thales UK» στο Μπέλφαστ, για να εφοδιάσει τόσο τις βρετανικές δυνάμεις όσο και τους «εταίρους» στην περιοχή, και ότι θα τους παρέχει εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Οι ελαφρείς πύραυλοι πολλαπλών χρήσεων έχουν ήδη αποδειχθεί ιδιαίτερα ικανοί για την αεράμυνα στη Μέση Ανατολή», αναφέρει ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Αμυνας, η οποία ενημερώνει ότι πρέσβεις και αμυντικοί ακόλουθοι από τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τα ΗΑΕ, το Ιράκ και την Ιορδανία συμμετείχαν σε συνάντηση με τον Βρετανό υπουργό για την Αμυντική Ετοιμότητα, Λουκ Πόλαρντ.

Συζήτησαν τρόπους για ταχεία παροχή νέου αμυντικού εξοπλισμού και τεχνολογίας μαζί με εκπροσώπους προμηθευτών, όπως οι «BAE Systems», «MBDA» και «Leonardo UK», που επί τη ευκαιρία του πολέμου στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, βγάζουν και μερικά ακόμα κέρδη...

Να εφαρμοστεί «χωρίς καθυστέρηση» ένα μορατόριουμ «στις επιθέσεις που στοχεύουν πολιτικές υποδομές, ιδίως εγκαταστάσεις Ενέργειας και ύδρευσης», κάλεσε ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμ. Μακρόν, μετά από τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε το βράδυ της Τετάρτης με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και τον Εμίρη του Κατάρ.

Μάλιστα κατήγγειλε τις τελευταίες ιρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κόλπου ως «απερίσκεπτη κλιμάκωση». «Πολλές χώρες του Κόλπου έχουν στοχοποιηθεί για πρώτη φορά όσον αφορά τις παραγωγικές τους ικανότητες, με τον ίδιο τρόπο που στοχοποιήθηκε το Ιράν», σημείωσε ο Γάλλος Πρόεδρος, ζητώντας «άμεσες» συζητήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το θέμα.

Στο μεταξύ, ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη εκκενώνουν κάποιες από τις στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν αναπτύξει στη Μέση Ανατολή.

Η Ισπανία σχεδιάζει να εκκενώσει και να αναπροσαρμόσει τις στρατιωτικές δυνάμεις που έχει αναπτύξει στο Ιράκ τις επόμενες μέρες, λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν και της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου, δήλωσε η υπουργός Αμυνας.

Περίπου 300 Ισπανοί στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στο Ιράκ, τόσο ως μέρος της «διεθνούς συμμαχίας κατά του Ισλαμικού Κράτους» που σχηματίστηκε το 2015 στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Inherent Resolve», όσο και σε μια ξεχωριστή αποστολή του NATO που «συμβουλεύει» τις ιρακινές δυνάμεις από το 2018.

Αλλα κράτη του ΝΑΤΟ, όπως η Γερμανία ή η Νορβηγία, μειώνουν επίσης δραστικά την παρουσία τους στην περιοχή λόγω των κινδύνων ασφαλείας. Το Βερολίνο έχει αποσύρει στρατεύματα από τον Λίβανο και από την πόλη Ερμπίλ στο Βόρειο Ιράκ, ενώ το Οσλο ανακοίνωσε ότι μετακινεί μέρος από τους περίπου 60 στρατιώτες που διαθέτει στη Μέση Ανατολή.