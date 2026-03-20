ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Η φωτιά του πολέμου διευρύνεται

Απλώνεται επικίνδυνα σε όλη την περιοχή του Περσικού Κόλπου η φωτιά του πολέμου, που ξεκίνησαν πριν από 20 μέρες ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. Τα χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις ήδη προκαλούν αλυσιδωτές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ,απείλησε χτες να καταστρέψει «ολοκληρωτικά» το τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars και δεν δίστασε να δικαιολογήσει την εμπρηστική επίθεση του Ισραήλ που το στοχοποίησε, προκαλώντας τα σφοδρά αντίποινα του Ιράν σε διυλιστήρια και ενεργειακές υποδομές σε Κατάρ, Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ. Ισχυρίστηκε πως με την επίθεση στάλθηκε «μήνυμα στο Ιράν» για τις ενέργειές του στα Στενά του Ορμούζ.

«Το Ισραήλ, από οργή για όσα συνέβησαν στη Μέση Ανατολή, επιτέθηκε με βία σε μια σημαντική εγκατάσταση γνωστή ως το πεδίο φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν. Ενα σχετικά μικρό τμήμα του πεδίου χτυπήθηκε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν καμία γνώση για αυτήν την επίθεση και το Κατάρ δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή, ούτε γνώριζε ότι επρόκειτο να συμβεί», ανέφερε ο Τραμπ στο «Truth Social» «ξεχνώντας» πως τον πόλεμο ξεκίνησε απρόκλητα αυτός και η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο Τραμπ υποδυόμενος (;) τον αφελή ή ανενημέρωτο για την αμερικανο-ισραηλινή συνεννόηση που οδήγησε στην ισραηλινή επίθεση στο South Pars (όπως ανέφερε σχετικό ρεπορτάζ του «axios») υποστήριξε στην ίδια ανάρτηση πως το Ιράν «δεν γνώριζε αυτό ή οποιοδήποτε από τα σχετικά γεγονότα που αφορούσαν την επίθεση στο South Pars και άδικα και αβάσιμα επιτέθηκε σε μέρος της εγκατάστασης LNG του Κατάρ». Διαβεβαίωσε δε πως... «δεν θα γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ στο εξαιρετικά σημαντικό και αξιόλογο πεδίο, εκτός αν το Ιράν, αφελώς, αποφασίσει να επιτεθεί στο πολύ αθώο Κατάρ - σε αυτήν την περίπτωση, οι ΗΠΑ, με ή χωρίς τη βοήθεια ή συγκατάθεση του Ισραήλ, θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου με μια δύναμη και ισχύ που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί ούτε γνωρίσει»...

Χτες το απόγευμα, πάντως, κατά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με την Γιαπωνέζα πρωθυπουργό ο Τραμπ άλλαξε τροπάριο. Επανέλαβε τον χαρακτηρισμό της σύγκρουσης σαν «εκδρομή», προσθέτοντας ότι «θα τελειώσει πολύ σύντομα». «Επρεπε να κάνω αυτήν τη μικρή εκδρομή και να κάνω κάτι που κανένας άλλος Πρόεδρος δεν είχε το θάρρος να κάνει», είπε.

Την ίδια ώρα, οι υπουργοί Εξωτερικών και ανώτεροι διπλωμάτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των ΗΑΕ, του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν, της Αιγύπτου, του Λιβάνου, της Συρίας, της Ιορδανίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν εξέδωσαν μετά τη συνάντησή τους στο Ριάντ την Τετάρτη κοινή ανακοίνωση με την οποία καταδικάζουν «τις σκόπιμες επιθέσεις» του Ιράν στα εδάφη χωρών του Κόλπου, χαρακτηρίζοντάς τες «αδικαιολόγητες».

Για τις περισσότερες χώρες της περιοχής στην πράξη επιβεβαιώνεται ότι η συμμαχία με τις ΗΠΑ και η ύπαρξη αμερικανικών βάσεων στο έδαφός τους, τις κάνει μαγνήτη αντιποίνων, όπως συμβαίνει και με την Ελλάδα, που, με βάση τις στρατηγικές επιλογές για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της αστικής τάξης (συμφωνίες, βάσεις - ορμητήρια) είναι ως τα μπούνια μπλεγμένη στον πόλεμο. Αυτό φάνηκε με τον πιο απτό τρόπο και με την πυροβολαρχία «Partiot» που φυλάει τις εγκαταστάσεις της «Aramco» στη Σαουδική Αραβία (βλέπε σελίδα 3).

Τα ιρανικά αντίποινα

Το ίδιο 24ωρο, Ιρανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν την κλιμάκωση των αντιποίνων τους κατά του Ισραήλ αλλά και χωρών της περιοχής που βάζουν πλάτη στις επιθέσεις αυτές.

Σε σχετικό ρεπορτάζ του ιρανικού δορυφορικού δικτύου «PressTV» αναφέρεται πως κατά το χτεσινό, 64οκύμα της «Επιχείρησης Αληθινή Υπόσχεση» μπήκαν στο στόχαστρο εχθρικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις - κλειδιά στα ισραηλινά εδάφη, όπως το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, γραμμές ανεφοδιασμού καυσίμων, στρατηγικές στρατιωτικές βάσεις στη Χάιφα και στο Ρισόν Λε Σιών. Από τα ξημερώματα της Πέμπτης ανακοινώθηκε πως χρησιμοποιήθηκαν προηγμένα πυραυλικά συστήματα όπως πύραυλοι Qadr, Emad, Kheibar Shekan, Khorramshahr, χτυπώντας όλους τους προκαθορισμένους στόχους. Αναφέρθηκε, επίσης, νέα επίθεση στη βάση του 5ου αμερικάνικου στόλου στον Περσικό και πως ως εκ τούτου «πάνω από 5.000.000 έποικοι στα κατεχόμενα εδάφη έχουν περιοριστεί στα καταφύγια». Επιβεβαίωσαν επίσης πως οι Φρουροί της Επανάστασης αναχαίτισαν ισραηλινά κατασκοπευτικά drone, τύπων «Heron» και «Herbiter» που προσπαθούσαν να κατασκοπεύσουν ευαίσθητες κρατικές εγκαταστάσεις σε Τεχεράνη και Κάρατζ.

Ανάμεσα στους στόχους αυτούς τέθηκε, για άλλη μία φορά, διυλιστήριο στη Χάιφα που βλήθηκε από ιρανικό πύραυλο με αποτέλεσμα έκρηξη και πυρκαγιά, που προκάλεσε για κάποιες ώρες τοπικό μπλακάουτ.

Στο φόντο αυτών των ανακοινώσεων, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, με νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» απευθύνθηκε στους Αμερικανούς, τονίζοντάς τους πως αυτοί επωμίζονται το τεράστιο κόστος του πολέμου και του βάρους «της παράνομης αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν και της πολιτικής του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων του φόρου "Πρώτα το Ισραήλ" που θα χτυπήσει την αμερικανική οικονομία».

Οι ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών ανακοίνωσαν πως από την έναρξη του πολέμου συνέλαβαν 178 άτομα που κατηγορούνται για κατασκοπεία, για «προδοσία», για επαφές με Αμερικανούς και Ισραηλινούς πράκτορες και για διαβίβαση «οπτικού υλικού από κρίσιμες τοποθεσίες και σημεία ελέγχου», προκειμένου να στοχοποιηθούν από τον εχθρό.

Πάνω από 12.000 βόμβες έριξε το Ισραήλ στο Ιράν

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, ανακοίνωσε χτες πως χρησιμοποίησε πάνω από 12.000 βόμβες στο Ιράν και πως πραγματοποίησε πάνω από 8.500 ξεχωριστές επιδρομές. «Σε 18 μέρες πετάξαμε όσο πετάμε συνήθως μέσα σε έναν χρόνο», ανέφερε ο εκπρόσωπος της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας. Θύματα του πολέμου Ισραήλ - Ιράν έπεσαν τέσσερις Παλαιστίνιες στην περιοχή Μπέιτ Αουα, κοντά στην κατεχόμενη Χεβρώνα της Δυτικής Οχθης, από θραύσματα αναχαίτισης πυραύλου αργά προχτές βράδυ. Κατά το ίδιο συμβάν τραυματίστηκαν και άλλα 13 άτομα.

Αποκαλυπτικός ο Νετανιάχου

Το Ιράν «είναι πιο αδύναμο από ποτέ» είπε χτες βράδυ σε συνέντευξη Τύπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπ. Νετανιάχου, υποστηρίζοντας πως το Ισραήλ είναι «περιφερειακή δύναμη, και ορισμένοι λένε πως είναι και παγκόσμια δύναμη».

Τόνισε πως οι βασικοί στόχοι του Ισραήλ είναι να καταστραφεί το πυρηνικό, το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και να δημιουργηθούν οι συνθήκες ανατροπής του καθεστώτος. Εκτίμησε πως μετά το τέλος του πολέμου, που είπε πως θα έρθει πιο γρήγορα από όσο θεωρούν πολλοί, θα πρέπει να υπάρξουν «εναλλακτικές οδοί» αντί για τα Στενά του Ορμούζ. «Θα πρέπει να έχουμε αγωγούς πετρελαίου και αερίου που θα πηγαίνουν Δυτικά μέσω της Αραβικής Χερσονήσου κατευθείαν στα λιμάνια μας στο Ισραήλ», σημείωσε. Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει αυτό που επιχειρούν να κρύψουν τα διάφορα προσχήματα, δηλαδή τον σφοδρό ανταγωνισμό για τους δρόμους μεταφοράς της Ενέργειας (στη συγκεκριμένη περιοχή ανάμεσα στο ινδικό και τον κινεζικό), που είναι και από τις βασικές αιτίες του πολέμου.

Διέψευσε πως το Ισραήλ «παρέσυρε σε αυτόν τον πόλεμο τις ΗΠΑ», επιμένοντας πως «η Αμερική δεν πολεμά για το Ισραήλ». Ισχυρίστηκε ακόμη πως το Ισραήλ επιτέθηκε «μόνο» του κατά των ιρανικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στο South Pars και πως ο Τραμπ τού ζήτησε να μην τις επαναλάβουν «και πως θα το κάνουμε».

Χέγκσεθ: Ολα τα αποφασίζει ο Πρόεδρος...

Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, απέφυγε χτες στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Πεντάγωνο να δώσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον πόλεμο κατά του Ιράν. Υποστήριξε πως τις εξελίξεις παρακολουθεί και παίρνει τις αποφάσεις που χρειάζονται ο Πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας. Ισχυρίστηκε πως όλα πάνε «σύμφωνα με το σχέδιο» και πως υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο «στόχων» που θα πρέπει να εκπληρωθούν σύμφωνα με την εντολή του Προέδρου. Ανέφερε πως «οι στόχοι της Αμερικής παραμένουν αμετάβλητοι» και πως η επιχείρηση «Epic Fury» κατά του Ιράν είναι «εστιασμένη σαν ακτίνα λέιζερ», είναι «αποφασιστική» και διατυπωμένη «άμεσα από τον Πρόεδρό μας που βάζει πρώτα την Αμερική».

Επιβεβαίωσε το τεράστιο κόστος αυτού του πολέμου. Είπε, για την ακρίβεια, πως οι ανάγκες χρηματοδότησης των πολεμικών δαπανών στο Ιράν θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 200 δισ. δολάρια, που είχαν αναφερθεί αρχικά, επειδή...«χρειάζονται λεφτά για να σκοτώσεις τους κακούς».

Ανέφερε πως οι στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν συμπεριλαμβάνουν την καταστροφή πυραύλων, θέσεις εκτόξευσης πυραύλων, την ιρανική βιομηχανική βάση ώστε να μην μπορεί να ανοικοδομηθεί, την καταστροφή του πολεμικού ναυτικού, και να εξασφαλιστεί πως το Ιράν ποτέ δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Αίσθηση, πάντως, χτες προκάλεσε η αποκάλυψη της εφημερίδας W.P. πως μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν πάνω από τη στρατιωτική βάση Fort McNair, όπου διαμένουν (για λόγους ασφαλείας) ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ.

Στρατηγός Νταν Κέιν: Οι επιθέσεις επεκτείνονται βαθιά στο ιρανικό έδαφος

Ο Αμερικανός επιτελάρχης, στρατηγός Νταν Κέιν, παίρνοντας τον λόγο ανέφερε πως οι επιθέσεις των ΗΠΑ «επεκτείνονται βαθιά» στο ιρανικό έδαφος και πως εντείνονται οι προσπάθειες για την «καταστροφή εγκαταστάσεων αποθήκευσης ορυχείων και αποθηκών ναυτικών πυρομαχικών του Ιράν». Επέμενε πως συνεχίζονται οι επιθέσεις σε πλωτά «περιουσιακά στοιχεία» του Ιράν, υποστηρίζοντας πως από την αρχή του πολέμου στις 28 Φλεβάρη καταστράφηκαν 120 σκάφη και 44 νάρκες. Ανέφερε πως στις επιχειρήσεις συμμετέχει πλέον το υποηχητικό πολεμικό αεροσκάφος A-10 Warthog, το οποίο δεν είναι «πολυεργαλείο» τύπου F16 ή F35 αλλά επιχειρεί χαμηλά, χτυπώντας με ακρίβεια «μικρούς στόχους» στο έδαφος, ενώ μένει για πολλή ώρα πάνω από το πεδίο μάχης.

Επανέλαβε και αυτός πως θα συνεχιστούν οι επιθέσεις σε στρατιωτικές βιομηχανίες του Ιράν και οι επιθέσεις κατά ιρακινών (σιιτικών) πολιτοφυλακών που συνδέονται με το Ιράν.

Στους «διαφορετικούς» στόχους που έχουν θέσει σε αυτόν τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ αναφέρθηκε χτες, καταθέτοντας σε επιτροπή της Γερουσίας η επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, τονίζοντας πως δεν είναι ίδιοι. «Μπορούμε να διαπιστώσουμε από τις επιχειρήσεις ότι η ισραηλινή κυβέρνηση έχει επικεντρωθεί στην εξουδετέρωση της ιρανικής ηγεσίας. Ο Πρόεδρος έχει δηλώσει ότι οι στόχοι του είναι η καταστροφή της ικανότητας εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, της ικανότητας παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων και του ναυτικού του», ανέφερε επί λέξει.

Αναγκαστική προσγείωση F-35 μετά από ιρανικό χτύπημα

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις των Χέγκσεθ και Κέιν στο Πεντάγωνο, ανακοινώθηκε ότι ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, έπειτα από πλήγμα που του επέφεραν ιρανικά πυρά. Ο λοχαγός Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, δήλωσε ότι το αεροσκάφος «εκτελούσε αεροπορική επιδρομή πάνω από το Ιράν», όταν αναγκάστηκε να προσγειωθεί.

Την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβαν οι Φρουροί της Επανάστασης, τονίζοντας πως έγινε με προηγμένο σύστημα αεράμυνας στις 2.50 π.μ. της 19ης Μάρτη στον ιρανικό εναέριο χώρο.