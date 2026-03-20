ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΘΗΝΑΣ

«Ακούστε καλά τι λένε οι φοιτητές, έξω η Ελλάδα από τις σφαγές» - «Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός!»: Είναι η φωνή των φοιτητών και φοιτητριών που χτες το μεσημέρι διαδήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας, υψώνοντας τη δική τους φωνή απέναντι στις πολεμικές εξελίξεις και δείχνοντας την πραγματικά ελπιδοφόρα διέξοδο για τον λαό.

Από τη συγκέντρωση στα Προπύλαια, εκπρόσωποί τους μετέφεραν τη φωνή των φοιτητών και φοιτητριών που αγωνιούν και δηλώνουν ότι δεν θα γίνουν συνένοχοι. «Είμαστε εδώ, φωνάζοντας να απεμπλακεί τώρα η χώρα μας από τον πόλεμο», ανέφερε ο Πραξιτέλης Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντείου. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις μάχες που δίνονται στα πανεπιστήμια ενάντια στη μετατροπή τους σε πολεμικά εργαστήρια, σημειώνοντας: «Με τον αγώνα μας καταφέραμε να ακυρώσουμε την αλλαγή του κανονισμού στο ΕΜΠ, να μπλοκάρουμε προγράμματα και πολεμικά σεμινάρια. Στο Πάντειο, μετά από αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις, συλλογή υπογραφών και άλλες δράσεις, ακυρώθηκε το σεμινάριο που περιλάμβανε προσομοίωση βομβαρδισμών, μελέτη της ψυχολογίας του στρατιώτη, μελέτη ειδικών επιχειρήσεων και άλλα, μετά τις αντιδράσεις των φοιτητών, ενώ κανένας φοιτητής δεν δήλωσε συμμετοχή. Η πείρα μας είναι ότι με τον συλλογικά οργανωμένο αγώνα καταφέρνουμε και βάζουμε εμπόδια στα σχέδια που θέλουν τα πανεπιστήμιά μας πολεμικά εργαστήρια!».





«Στην Ελλάδα οι στρατιωτικές δαπάνες θα ξεπεράσουν τα 30 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια. Κόβουν από την Υγεία, την Πρόνοια, την Εκπαίδευση για να επιδοτήσουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και την πολεμική οικονομία. Το ξεκαθαρίζουμε: Δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα!», είπε ανάμεσα σε άλλα ηπρόεδρος τουενώ αναφέρθηκε και στα ανοιχτά μέτωπα της επίθεσης στις σπουδές, όπως η επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 16, τα πιο σκληρά πειθαρχικά μέτρα στα πανεπιστήμια κ.λπ.

Η συγκέντρωση έγινε και εκδήλωση αλληλεγγύης στους στρατευμένους φοιτητές που εκφράζουν την εναντίωσή τους στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, συγκροτώντας τις τελευταίες μέρες επιτροπές φαντάρων για να απαιτήσουν τα δίκαια αιτήματά τους. «Είμαστε περήφανοι για την παλικαρίσια στάση τους, που ενοχλεί ακριβώς γιατί εκφράζει τον ελληνικό λαό και τη νεολαία, που δεν έχουν δώσει στην κυβέρνηση καμία εξουσιοδότηση να μπλέξει τη χώρα μας στο μακελειό στη Μέση Ανατολή», τόνισε η Ελευθερία Γιαννούλα, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Γεωπονικού.

Ακολούθησε μαχητική πορεία, με το πανό στην κεφαλή να στέλνει μήνυμα: «Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο! Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου». «Να ανακληθεί η πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Να επιστρέψουν οι φρεγάτες και τα F-16», «Κανένας φαντάρος εκτός συνόρων», ήταν ανάμεσα στα συνθήματα που αναγράφονταν σε πικέτες.

Η πορεία σταμάτησε στο υπουργείο Εργασίας, όπου οι νέοι φώναξαν πως είναι «μια φωνή και μια γροθιά» με τους εργαζόμενους στο λιμάνι που δηλώνουν ότι δεν δουλεύουν για τον πόλεμο, με τους ναυτεργάτες που σκίζουν τα «θανατόχαρτα», με τους εργαζόμενους που δεν ανέχονται τις συνθήκες που επιβάλλονται στους χώρους δουλειάς.

«Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα του πολέμου για τα κέρδη των λίγων», δήλωσαν καθώς η πορεία σταμάτησε μπροστά στο υπουργείο Οικονομικών, απαιτώντας πλαφόν στις τιμές και στα ενοίκια, στήριξη για τους φοιτητές, δωρεάν φοιτητική μέριμνα, αύξηση της χρηματοδότησης για τις σχολές, για τις ανάγκες τους.

Φτάνοντας στο Σύνταγμα, κατήγγειλαν την προκλητική αστυνομική παρουσία, με τα ΜΑΤ να έχουν περικυκλώσει την πορεία, ενώ παρέμβαση για το ζήτημα έκανε ο βουλευτής του ΚΚΕ Ν. Αμπατιέλος. «Η τρομοκρατία δεν θα περάσει», φώναξαν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, στέλνοντας μήνυμα συνολικά ενάντια στην καταστολή των αγώνων τους.

Μπροστά από τη Βουλή φοιτητές και φοιτήτριες σχημάτισαν τις λέξεις «Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο», φωνάζοντας συνθήματα όπως «Εξω το ΝΑΤΟ, να κλείσουνε οι βάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις», «Αλληλεγγύη στην πάλη των λαών, όχι στους πολέμους των ιμπεριαλιστών», «Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά».

Το συλλαλητήριο ολοκληρώθηκε με τους φοιτητικούς συλλόγους να καλούν σε συνέχεια με το μεγάλο συλλαλητήριο εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων την Παρασκευή 27 Μάρτη (βλ. δίπλα).