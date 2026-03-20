ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Ασφυκτικές οι αντιθέσεις όσο κλιμακώνεται ο πόλεμος

Eurokinissi

Ακόμα πιο ασφυκτικές κάνουν τις προϋπάρχουσες αντιθέσεις στο εσωτερικό της ΕΕ οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το ενεργειακό ντόμινο, θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο τηςστις Βρυξέλλες, που ξεκίνησε χθες και συνεχίζεται σήμερα.

Ενδεικτικό ήταν το χτεσινό «πρώτο πιάτο», με τη συζήτηση για την ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, που για το ευρωενωσιακό κεφάλαιο είναι πρώτη προτεραιότητα, με την τελική έγκριση και εκταμίευση του δανείου 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία να παγώνει για μία ακόμα φορά, καθώς ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας αρνήθηκε να συναινέσει μέχρι η ουκρανική κυβέρνηση να επισκευάσει τον πετρελαιαγωγό Ντρούζμπα, που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο σε Ουγγαρία και Σλοβακία.

Αυτά ενώ στο «μενού» μπαίνουν σήμερα τα ζητήματα της Ενέργειας, με φόντο τα χτυπήματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, το μπλοκάρισμα φορτίων, την εκτόξευση των τιμών και τα ζητήματα επάρκειας, με τις αντιθέσεις να οξύνονται για όλα τα ζητήματα που θα τεθούν στο τραπέζι: Από τη χαλάρωση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να «μπουκώσουν» ξανά με χρήμα τα τμήματα του κεφαλαίου που θα επιλέξουν, μέχρι την ενδεχόμενη επαναφορά πλαφόν στις τιμές φυσικού αερίου, τις παρεμβάσεις στο σύστημα εμπορίας ρύπων (ETS) και την απλοποίηση των διμερών συμβολαίων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs).

«Βέτο» από Ουγγαρία και Σλοβακία

Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ουκρανία από τη χθεσινή Σύνοδο υπογράφηκαν για άλλη μια φορά από 25 χώρες, δηλαδή Ουγγαρία και Σλοβακία συνεχίζουν να εμποδίζουν οποιαδήποτε κίνηση σχετικά με την Ουκρανία μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα του αγωγού Ντρούζμπα. Ούτε το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας εγκρίθηκε, αφού υπάρχουν διαφωνίες και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις.

Επίσης αποφασίστηκε εντατικοποίηση των επαφών με τρίτες χώρες, ώστε να καλυφθεί το εναπομένον κενό ύψους 30 δισ. ευρώ στα δημόσια οικονομικά της Ουκρανίας.

Σε ένα τέτοιο φόντο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσ. φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντ. Κόστα, ακύρωσαν την προγραμματισμένη κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ουκρανό Πρόεδρο Β. Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι παραπονέθηκε έντονα και για το γεγονός ότι δεν υπήρξε πρόοδος στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, καθώς το Κίεβο πιέζει για μια σαφή πολιτική δέσμευση σχετικά με τη χρονολογία - κάτι που έχει απορριφθεί επανειλημμένα από τους ηγέτες του μπλοκ.

Η Ουκρανία θα ξεμείνει από χρήματα το επόμενο διάστημα αν δεν εκταμιευτεί το δάνειο των 90 δισ., που προορίζεται να καλύψει τις πολεμικές και δημοσιονομικές ανάγκες του Κιέβου για τα έτη 2026 και 2027. Η πολιτική απόφαση για τα 90 δισ. είχε παρθεί στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκέμβρη, ως εναλλακτική λύση στην κατάσχεση και χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη. Τα 2/3 του δανείου θα διατεθούν για την αγορά όπλων, με προτεραιότητα στους ευρωπαϊκούς ομίλους της πολεμικής βιομηχανίας. Ουγγαρία, Σλοβακία και Τσεχία ενέκριναν τότε το δάνειο, αλλά εξασφάλισαν εξαίρεση από τη συμμετοχή τους σε αυτό.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση του αγωγού πετρελαίου Ντρούζμπα που χτυπήθηκε από τη Ρωσία, εμπειρογνώμονες της ΕΕ έχουν μεταβεί στην Ουκρανία για να αξιολογήσουν πώς μπορεί να επισκευαστεί ο αγωγός, που είναι κλειστός από τα τέλη Γενάρη.

Ζητούν κλιμάκωση στην Ουκρανία και ...αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Είναι επιτακτικό «να αποδεσμεύσουμε το δάνειο υποστήριξης, που είναι πραγματικά επείγον για την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία», τόνισε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κ. Κάλας, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι η Ρωσία «κερδίζει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή», και ζήτησε «έξοδο από αυτόν τον πόλεμο, όχι κλιμάκωση».

Κατηγόρησε τον Ούγγρο πρωθυπουργό Β. Ορμπαν ότι δεν συνεργάζεται με την ΕΕ καλόπιστα, πράγμα που σημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να βρει έναν τρόπο «να επιβάλει την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαμε τον Δεκέμβρη» και οι ηγέτες να επιδείξουν «πολιτικό θάρρος» για να προχωρήσουν στο δάνειο των 90 δισ. ευρώ.

Ανησυχία ότι «τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή μπορούν να επισκιάσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία» εξέφρασε ο Πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκ. Ναουσέντα.

Για δάνειο που «είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία μπορεί να προετοιμαστεί για τον επόμενο χειμώνα» μίλησε ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ρ. Γέτεν.

Σχετικά με την ιμπεριαλιστική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Ορπο προειδοποίησε ότι η Ρωσία είναι «ο μόνος ωφελημένος από αυτό το χάος και τις αυξανόμενες τιμές Ενέργειας», και κάλεσε τους ηγέτες να εντείνουν την πίεση στη Μόσχα.

Αυστρία και Ιταλία μειώνουν τον φόρο στα καύσιμα

Στο μεταξύ, προκειμένου να συγκρατήσουν κάπως την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, να στηρίξουν την «ανταγωνιστικότητα» του κεφαλαίου και να αποφύγουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, Αυστρία και Ιταλία ανακοίνωσαν μείωση του φόρου στα καύσιμα.

Η τρικομματική κυβέρνηση της Τζ. Μελόνι στην Ιταλία αποφάσισε μείωση των φόρων επί των καυσίμων, της τάξης των 25 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο, για τις επόμενες τρεις βδομάδες.

Αλλά και η τρικομματική κυβέρνηση στην Αυστρία ανακοίνωσε ότι θα μειώσει προσωρινά τον φόρο στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά το λίτρο, και ότι θα περιορίσει το περιθώριο κέρδους των εμπόρων λιανικής καυσίμων.

Στο μεταξύ, το κοινοβούλιο της Γερμανίας ενέκρινε ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο τα πρατήρια βενζίνης θα μπορούν να αυξάνουν τις τιμές μόνο μία φορά τη μέρα, στις 12 το μεσημέρι! Η Γερμανία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις χώρες της ΕΕ με την υψηλότερη αύξηση στις τιμές καυσίμων στην αντλία.