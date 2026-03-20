Παρασκευή 20 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 7
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Κλιμακώνουν στην Κρήτη εν αναμονή του αεροπλανοφόρου στη Σούδα

Την Κυριακή η παγκρήτια σύσκεψη, την Παρασκευή το συλλαλητήριο στα Χανιά

Συνεχώς διευρύνεται η λίστα των μαζικών φορέων και των εργατικών σωματείων που θα συμμετάσχουν την ερχόμενη Κυριακή 22 Μάρτη στη σύσκεψη, που καλεί η Παγκρήτια Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή στην πόλη των Χανίων στις 12μ.

Με το νησί να βρίσκεται στο στόχαστρο λόγω της βάσης της Σούδας, όπου αναμένεται τις επόμενες μέρες να καταπλεύσει ξανά το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS.G. FORD», η Παγκρήτια Επιτροπή σημαίνει συναγερμό.

Την Παρασκευή το συλλαλητήριο

Στο μεταξύ, για την Παρασκευή 27 Μάρτη, στις 7 μ.μ., στην πλατεία Αγοράς Χανίων μετατίθεται το αντιπολεμικό - αντιιμπεριαλιστικό συλλαλητήριο ενάντια στην παρουσία του αεροπλανοφόρου «FORD» στη Σούδα.

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής απευθύνει η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων στον λαό της πόλης και τους φορείς του μαζικού κινήματος, θυμίζοντας ότι το αεροπλανοφόρο, των 13 δισ. δολαρίων, επιστρέφει «λαβωμένο», από ναυτικό, όπως λένε, ατύχημα για επισκευές αλλά και για τον ανεφοδιασμό του σε όπλα και πυρομαχικά από τη βάση.

Η Επιτροπή Ειρήνης σημειώνει ότι εκτός από όλα τ' άλλα ελλοχεύει και ο κίνδυνος «ατυχήματος» στο σημείο όπου θα ανεφοδιάζεται το αεροπλανοφόρο, με οδυνηρές συνέπειες. «Μήπως γι΄ αυτό η Αντιπεριφέρεια Χανίων "έτρεξε πρώτη", μετά την ψήφιση του νόμου με τίτλο "Ενεργή Μάχη", την ίδρυση και λειτουργία περιφερειακού επιχειρησιακού κέντρου συμβάντων, στον σχεδιασμό του οποίου είναι και η αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης;» είναι ένα από τα ερωτήματα της Επιτροπής Ειρήνης.

    

ΚΟΣΜΟΣ
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ