Παρασκευή 20 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και άλλες πόλεις

Σε ξεσηκωμό ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στη σφαγή, για να κλείσει το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο και να σταματήσουν οι υποδομές της πόλης να χρησιμοποιούνται από τις αμερικανοΝΑΤΟικές δυνάμεις, καλούν τον λαό και τους φορείς του τα εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης και οργανώνουν κινητοποίηση αύριο Σάββατο, στις 11.30 π.μ. μπροστά από το πρώην Γ' Σώμα Στρατού, όπου εδρεύει το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο Ταχείας Επέμβασης (NRDC - GR).

Στην Πάτρα

Στην Πάτρα το Εργατικό Κέντρο και σωματεία της πόλης καλούν στο συλλαλητήριο την Παρασκευή 27 Μάρτη, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Γεωργίου. Στο πλαίσιο αυτό, οργανώνονται από τα σωματεία περιοδείες ως εξής: Αύριο Σάββατο στα συσκευαστήρια «Kyriazis Fruits» στη Δυτική Αχαΐα, τη Δευτέρα 23 Μάρτη σε Συνεταιρισμό Φαρμάκου, ΝΟΥΝΟΥ, ΑΜΣΤΕΛ, την Τρίτη 24 Μάρτη στην Εστία του Πανεπιστημίου, στο «Achaia Beach», στα Δημόσια ΙΕΚ στην Αγίας Σοφίας στην Πάτρα, στις επιχειρήσεις «Coffee Island», «Avramar», «Gialousis» και «Σπηλιόπουλος».

Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Την Παρασκευή 27 Μάρτη:

- Στο Αγρίνιο, στις 7 μ.μ., στην κεντρική πλατεία.

- Στη Ζάκυνθο, στις 7.30 μ.μ., στην πλατεία Αγίου Μάρκου.

Το Σάββατο 28 Μάρτη στην Αμφισσα, στις 12 μ., στην πλατεία λαού.

Επίσης, σήμερα Παρασκευή σωματεία και φορείς στην Καρδίτσα καλούν σε σύσκεψη στις 7 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου.

    

ΚΟΣΜΟΣ
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
