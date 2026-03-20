Παρασκευή 20 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μαχητική παρέμβαση σε τρένα με πολεμικό φορτίο για το ΝΑΤΟ!

«Η Θεσσαλονίκη λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών»

Με μια μαχητική, αποφασιστική παρέμβαση στον σιδηροδρομικό σταθμό, σε τρένο που μετέφερε πολεμικούς εξοπλισμούς για ΝΑΤΟικούς σκοπούς με τελικό προορισμό την Ουκρανία τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στη Θεσσαλονίκη, διατράνωσαν τη λαϊκή απαίτηση για απεμπλοκή της χώρας μας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ. Για να φύγουν εδώ και τώρα οι βάσεις από τη χώρα μας και το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο από τη Θεσσαλονίκη!

Η εμπλοκή της Ελλάδας στο ιμπεριαλιστικό σφαγείο έχει κυριολεκτικά κατακλύσει και τον σιδηρόδρομο στη Θεσσαλονίκη με φορτία θανάτου, με καθημερινά δρομολόγια μεταφοράς πολεμικού υλικού και στρατιωτικών οχημάτων, τα οποία ξεκινούν από το μηχανοστάσιο και τον εμπορευματικό σταθμό και καταλήγουν μέσω διαφόρων οδών στα σύνορα προς Βουλγαρία και τελικό προορισμό το ιμπεριαλιστικό σφαγείο στην Ουκρανία.

Η μετατροπή της περιοχής αλλά και συνολικά της χώρας σε ένα τεράστιο πολεμικό ορμητήριο των ΝΑΤΟικών - από τον Bορρά ως και τον Νότο - παρά τον εφησυχασμό που προσπαθεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση στον λαό, επιβεβαιώνει την άμεση εμπλοκή της χώρας, η οποία την καθιστά παράλληλα και στόχο αντιποίνων για τα αντίπαλα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα.


Ταυτόχρονα, η μεταφορά των πολεμικών εξοπλισμών δημιουργεί τεράστιους κινδύνους για «νέα Τέμπη του πολέμου» όχι μόνο στο σιδηροδρομικό δίκτυο αλλά και σε κατοικημένες περιοχές από τις οποίες διέρχονται.

«Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο», είναι το σύνθημα που ...κοσμεί πλέον τα ΝΑΤΟικά βαγόνια.

Με δήλωσή του από το σημείο της παρέμβασης, ο Λεωνίδας Στολτίδης, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, κάλεσε τον λαό της περιοχής «να δώσει όλες του τις δυνάμεις ενάντια στην οποιαδήποτε εμπλοκή ό,τι μορφή και να έχει, να ξεκουμπιστούν οι βάσεις και να πάρει τα πράγματα στα χέρια του, με τη δική του εξουσία να χαράξει ένα μέλλον, μια κοινωνία με ευημερία και αλληλεγγύη με τους λαούς του υπόλοιπου κόσμου».

Τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ απηύθυναν κάλεσμα στους εργαζόμενους στον σιδηρόδρομο όπως και σε όλο το λαό για συμμετοχή στο αυριανό συλλαλητήριο μπροστά από το πρώην Γ' Σώμα Στρατού (βλ. σελ. δίπλα).

    

