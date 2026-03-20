Απύθμενη υποκρισία από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τους Patriot

Ξεσπάθωσαν χτες ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Π. Γερουλάνος και οι πρόεδροι των ΣΥΡΙΖΑ Φάμελλος και Νέας Αριστεράς Χαρίτσης, με αφορμή ότι οι ελληνικοί Patriot που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Ανέβηκαν λοιπόν στο βήμα της Βουλής και ζήτησαν από την κυβέρνηση «εξηγήσεις» και «άμεση ενημέρωση», καλώντας την να μην εμπλακεί η Ελλάδα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κι επειδή ο λαός δεν τρώει κουτόχορτο, ούτε μπορεί να κρυφτεί πλέον η άθλια στάση τους στο θέμα της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο, θυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι, όσο κι αν σκούζουν από το βήμα της Βουλής και όσο κι αν προσπαθούν να πείσουν ότι δεν συμφωνούν με την εμπλοκή, η πραγματικότητα είναι η εξής:

- ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη ΝΔ ψήφισαν το καλοκαίρι του 2024 στη Βουλή την ανανέωση της παραμονής της συστοιχίας του αντιαεροπορικού συστήματος «Patriot» στη Σαουδική Αραβία μαζί με αντίστοιχο προσωπικό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η πυροβολαρχία αυτή βρισκόταν εκεί από το 2021, για να προσφέρει αντιαεροπορική και αντιβαλλιστική προστασία στις εγκαταστάσεις ενός ενεργειακού κολοσσού, της «Aramco», που χτυπιέται τώρα.

- Είναι οι ίδιοι που «ξεπροβοδίζουν» τις φρεγάτες και τα F-16 που πάνε στην Κύπρο, όχι βέβαια για την προστασία του κυπριακού λαού, όπως λένε προσχηματικά, αλλά για τα ευρωατλαντικά σχέδια που βάζουν μπουρλότο σε όλη τη Μέση Ανατολή, τον ελληνικό και τον κυπριακό λαό σε τεράστιους κινδύνους.

- Είναι οι ίδιοι που μαζί με τη ΝΔ και τον Βελόπουλο συμφώνησαν να συμμετέχει η φρεγάτα «Υδρα» σε πολεμική αποστολή της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα, στο «στόμα του λύκου» δηλαδή, προς υπεράσπιση των συμφερόντων των εφοπλιστών και, φυσικά, του Ισραήλ.

- Είναι οι ίδιοι που τον Μάρτη του 2022 στη Βουλή μαζί με τη ΝΔ και τον Βελόπουλο (αυτόν που έλεγε χτες... να επιστρέψουν οι Patriot) ψήφισαν τη Στρατιωτική Συμφωνία της Ελλάδας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και τότε ήταν μαζί τους και ο Χαρίτσης της Νέας Αριστεράς. Η Συμφωνία περιλαμβάνει και ρήτρα αμυντικής συνδρομής, δηλαδή αν κάποιος επιτεθεί στα ΗΑΕ η Ελλάδα έχει υποχρέωση να στείλει στρατό!

Ο λαός δεν πρέπει να δείξει καμία εμπιστοσύνη ούτε στην κυβέρνηση ούτε στους άλλους βαστάζους της εμπλοκής: Τώρα είναι που απαιτείται λαϊκός ξεσηκωμός για να κλείσουν όλες οι στρατιωτικές βάσεις, από τη Σούδα της Κρήτης μέχρι την Αλεξανδρούπολη και τη Λάρισα, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία «Patriot» από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψουν όλες οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού και τα F-16, κάθε ελληνικό πλοίο που βρίσκεται στην περιοχή.