ΠΝΠ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ»

«Φύλλο συκής» για την πολεμική εμπλοκή που εκτοξεύει την ακρίβεια

Τα μέτρα - κοροϊδία που εμπεριέχονται στην ΠΝΠ «Επείγουσες ρυθμίσεις για την ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας» ψηφίστηκαν χτες στη Βουλή, με την κυβέρνηση να τα υπερασπίζεται και να εκβιάζει πως όποιος δεν τα ψηφίσει στηρίζει τους κερδοσκόπους!

Την ώρα που η ακρίβεια σπάει το ένα κοντέρ μετά το άλλο, ωθούμενη απ' την εγκληματική επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, με τα λαϊκά στρώματα να αγκομαχούν να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες τους, η κυβέρνηση αφήνοντας αλώβητους τους άδικους έμμεσους φόρους σε τρόφιμα και καύσιμα, φόρους που εκτόξευσε ο ΣΥΡΙΖΑ και διατηρεί η ΝΔ για να διασφαλίζει τα ματωμένα πλεονάσματα, έστησε ένα ακόμα καραγκιόζ μπερντέ σε βάρος των λαϊκών νοικοκυριών. Επανεισήγαγε «πλαφόν» στην αγορά των τροφίμων και των καυσίμων το οποίο ίσχυε από το 2020 μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2025, ως ένα μέτρο ανακούφισης των νοικοκυριών στην πανδημία και στον πόλεμο στην Ουκρανία, και αποδείχτηκε ότι κάθε άλλο παρά προστάτευσε το λαϊκό εισόδημα που εξανεμίζεται έως τη μέση του μήνα.

Τα μέτρα που περιλαμβάνει η ΠΝΠ έχουν ισχύ έως τις 30 Ιουνίου και αφορούν στα καύσιμα όπου το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι πάνω από 5 λεπτά ανά λίτρο στο χονδρεμπόριο, ενώ τα πρατήρια απαγορεύεται πάνω από 12 λεπτά. Ειδικά μέτρα θα υπάρξουν για τα νησιά. Αυτά κι ενώ τα κέρδη των ελληνικών διυλιστηρίων («Motor Oil», «HELLENiQ ENERGY» κ.λπ.) βρίσκονται ήδη σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Στα τρόφιμα το μεικτό περιθώριο κέρδους ανά κωδικό δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τον μέσο όρο του 2025.

Είναι τέτοιο το μέγεθος της κοροϊδίας που αρκεί να αναφέρουμε ότι: Το 2025 ο συνολικός τζίρος των σούπερ μάρκετ έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ ύψους 16,2 δισ. ευρώ από 13 δισ. το 2024, με τα μεικτά κέρδη να εκτοξεύονται επίσης. Κι όλα αυτά σε συνθήκες επιβολής πλαφόν μέχρι τα μέσα του 2025, μιας και τα λαϊκά νοικοκυριά στρέφονταν στα προϊόντα ετικέτας επειδή ήταν πιο φτηνά.

Καμιά θυσία του λαού για τα συμφέροντα της αστικής τάξης

Ο λαός είναι μόνιμα χαμένος είτε σε περιόδους κρίσης είτε σε περιόδους ανάκαμψης, και μόνιμα κερδισμένο το κεφάλαιο, ανέφερε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Χρήστος Τσοκάνης, στη χτεσινή συζήτηση, τονίζοντας πως αυτό συμβαίνει και στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, όπου η κυβέρνηση ως σημαιοφόρος και τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης ως παραστάτες της, έχουν προετοιμάσει και στηρίξει.

Ειδικότερα για την ΠΝΠ τόνισε πως πρόκειται για μέτρα κοροϊδία, αφού αφήνει στο απυρόβλητο τους ενεργειακούς ομίλους, αλλά και τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, με τον πρώτο μάλιστα να μπαίνει και πάνω στον δεύτερο! Στηλίτευσε και το πλαφόν σε 63 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, όταν οι ιδιοκτήτες τους όχι μόνο βγάζουν δισ. ευρώ στις πλάτες του λαού, αλλά βρίσκουν και τρόπους να διαφεύγει η κερδοφορία τους του ελέγχου, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα φοροασυλία και εισφοροασυλία.

Κατέληξε αναπτύσσοντας τις προτάσεις του ΚΚΕ για ανακούφιση του λαού όπως κατάργηση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ σε όλα τα προϊόντα πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, φορολογία 45% στο κεφάλαιο, γενναία μείωση στις τιμές όλων των ειδών πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και έπειτα επιβολή πλαφόν στις τιμές, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και Ρύπων, επαναφορά της λιγνιτικής παραγωγής και άρση του εμπάργκο στο ρωσικό φυσικό αέριο, για να απολαμβάνει ο λαός φθηνή Ενέργεια, όπως και επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ με προσαύξηση στις 3.000 για κάθε τέκνο, τονίζοντας πως για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης με αφορμή την κατάρριψη 2 βαλλιστικών ιρανικών πυραύλων από την ελληνική συστοιχία «Patriot» στη Σ. Αραβία, στηλίτευσε την ταύτιση από την κυβέρνηση των συμφερόντων του λαού με αυτά της «Aramco», καθώς η «η ελληνική αστική τάξη "ακονίζει τα μαχαίρια της" για μερτικό στην ανοικοδόμηση σε Ουκρανία, Μέση Ανατολή, με το εφοπλιστικό κεφάλαιο της χώρας να προσμένει αύξηση της κερδοφορίας του από την αναδιάταξη των δυνάμεων στον Περσικό Κόλπο» και προειδοποίησε τον λαό να μη στοιχηθεί κάτω από ξένες σημαίες.

Σε ό,τι αφορά την ΠΝΠ σημείωσε πως τα μέτρα της όχι μόνο δεν ανακουφίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά αλλά στηρίζουν τα δισεκατομμύρια των κερδών των ομίλων. «Είναι μέτρα "φύλλο συκής", αποσιωπώντας μια ντροπιαστική αλήθεια, αυτή της συμμετοχή της Ελλάδας στο ξεκλήρισμα λαών της Μέσης Ανατολής... Να δείξει ότι τάχα νοιάζεται για τον δικό της λαό, για την ακρίβεια που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα για την οποία ευθύνεται η ίδια και το ακόρεστο κέρδος των καπιταλιστών», τόνισε.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης υπογράμμισε πως «κανένα κοινό συμφέρον δεν υπάρχει ανάμεσα στην αστική τάξη, που πρωταγωνιστεί στην πολεμική εμπλοκή για τα κέρδη της, και τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία, που ζει τις συνέπειες της εμπλοκής».

Χαρακτήρισε κοροϊδία τα περί πλαφόν στα κέρδη των πρατηρίων και της εμπορίας καυσίμων καθώς και των τροφίμων, αφήνοντας στο απυρόβλητο τα κέρδη των εφοπλιστών και των διυλιστηρίων και με αρμοδιότητα των ελέγχων μόνο στην «Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή» που καλύπτει μόνο την Αττική με τους μετρημένους στα δάχτυλα υπαλλήλους της, κι όχι και στα Τμήματα Εμπορίου των Περιφερειών.

Καταλήγοντας, τόνισε πως η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο βρίσκεται στον αγώνα για την ανατροπή του συστήματος της εκμετάλλευσης και των πολέμων σε συμπόρευση με το ΚΚΕ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού Αμυνας σχετικά με την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων στη Σαουδική Αραβία, σημείωσε πως αποκάλυψαν με «κυνικό τρόπο» ότι η ελληνική πυροβολαρχία στάλθηκε για την προστασία των συμφερόντων της «Saudi Aramco», επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες του ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή και το αίτημά του για άμεση επιστροφή της. Παράλληλα, χαρακτήρισε πρόκληση τον ισχυρισμό ότι η αποστολή συνδέεται με την προστασία του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, τονίζοντας ότι οι λαϊκές ανάγκες θυσιάζονται στις σφοδρές ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις για τον έλεγχο αγορών και πλουτοπαραγωγικών πηγών.

Στηλίτευσε ακόμη τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης που «έχουν δώσει λευκή επιταγή στις στρατηγικές επιλογές της αστικής τάξης που υλοποιεί η κυβέρνηση» και σήμερα παριστάνουν ότι έπεσαν απ' τα σύννεφα, θυμίζοντας ότι οι σημερινοί πεφτοσυννεφάκηδες είναι που όταν κυβερνούσαν μετέτρεψαν την Ελλάδα σε σημαιοφόρο των αμερικανο-ΝΑΤΟικών σχεδιασμών.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στους λεγόμενους «εθνικούς στόχους», επισημαίνοντας ότι αυτοί διαχρονικά υπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου και όχι των εργαζομένων, απορρίπτοντας την ύπαρξη κοινών συμφερόντων μεταξύ τους. Σχολιάζοντας δε τα κυβερνητικά μέτρα για την ακρίβεια και την ΠΝΠ, κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποκρισία, σημειώνοντας ότι εξαιρούνται βασικοί τομείς όπως τα διυλιστήρια, καλώντας τον λαό να μη δείξει εμπιστοσύνη αλλά να οργανώσει την πάλη του, θέτοντας το δίλημμα «ή τα κέρδη τους ή οι λαϊκές ανάγκες».

«Εντός δημοσιονομικού πλαισίου» και κερδών του κεφαλαίου

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τ. Θεοδωρικάκος επικαλέστηκε τις έκτακτες καταστάσεις και τόνισε πως πρόκειται για έκτακτα μέτρα, σαν να έχει η κυβέρνηση συμφωνητικό για τον τερματισμό του πολέμου ή την ανάσχεση της ακρίβειας που εδώ και χρόνια τσακίζει το λαϊκό εισόδημα. Δήλωσε πως το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και πως το πλαφόν είναι μέτρο σκληρό για την επιχειρηματικότητα αλλά απολύτως αναγκαίο για την ανακοπή του "υπερβολικού και αδικαιολόγητου κέρδους". Παραδέχτηκε ότι το μέτρο αυτό δεν θα μειώσει τις τιμές της Ενέργειας, αφού αυτές καθορίζονται διεθνώς και δήλωσε πως η κυβέρνηση ετοιμάζεται να πάρει όποιο μέτρο χρειαστεί για να παρέμβει σε όποιο κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο εισηγητής της ΝΔ Ε. Κόνσολας ευλόγησε τα κυβερνητικά γένια υποστηρίζοντας πως «είναι από τις πρώτες κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη που ενεργοποιούν μια πρώτη δέσμη μέτρων», κάλεσε την αντιπολίτευση να τα στηρίξει ώστε να στηριχθεί η κοινωνική συνοχή. Για να μην υπάρξει καμία αμφιβολία ξεκαθάρισε πως τα όποια μέτρα παρθούν θα είναι εντός του δημοσιονομικού περιθωρίου και πως αν σταματήσει ο πόλεμος θα ανασταλούν.

Από τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης η κριτική περιορίστηκε στο "πολύ λίγα, πολύ αργά". Ο Γ. Νικητιάδης απ' το ΠΑΣΟΚ μίλησε για ασπιρίνες και ζήτησε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για όσο διαρκεί η κρίση. Απ' τον ΣΥΡΙΖΑ ο Χ. Μαμουλάκης δήλωσε πως η ΠΝΠ δεν αποτελεί πραγματική απάντηση στην ακρίβεια και κάλεσε την κυβέρνηση να ακολουθήσει το παράδειγμα της Αυστρίας και της Ιταλίας (!) που μείωσαν ή θα μειώσουν το φόρο στα καύσιμα... Ο Δ. Τζανακόπουλος απ' τη Νέα Αριστερά δήλωσε πως υπάρχουν εδώ και τρία συνεχόμενα χρόνια τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα, πολύ μεγάλος επιπλέον δημοσιονομικός χώρος και ζήτησε απ' την κυβέρνηση να τον αξιοποιήσει για την ανακούφιση των νοικοκυριών, ενώ αποδεχόμενος τη λογική του κόφτη δαπανών, ρώτησε την κυβέρνηση γιατί δεν μειώνει φόρους. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι υπόλοιποι της βολικής αντιπολίτευσης.