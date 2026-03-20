ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 27 ΜΑΡΤΗ

«Καμιά συμμετοχή - καμία εμπλοκή, δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα!»

Με το σύνθημα «Καμιά συμμετοχή - καμία εμπλοκή - Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο - Δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα!» το Εργατικό Κέντρο Πειραιά απευθύνεται σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της Αττικής, στους εργαζόμενους και στον λαό για μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο την Παρασκευή 27 Μάρτη, στις 6.30 μ.μ. στο υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα, με πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία.

Αναφερόμενο στα πολλαπλά ανοιχτά μέτωπα που φουντώνουν μετά την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή, τις απειλές στην Κούβα κ.ο.κ., τονίζει ότι «γίνεται πιο καθαρό πως βουλιάζουν τους λαούς στον βούρκο των ανταγωνισμών ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα, των συμμάχων και των στρατοπέδων τους». Και προσθέτει:

«Μας ληστεύουν για τα κέρδη τους, με ελαστικές σχέσεις εργασίας, χωρίς μέτρα υγείας και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, με 13 ώρες δουλειάς, χωρίς Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και συγκροτημένα δικαιώματα.

Μας ξεζουμίζουν και χρυσοπληρώνουμε εξοπλισμούς, φρεγάτες, Patriot, δήθεν για την προστασία της χώρας, που στέλνονται σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό.

Και τώρα θέλουν να πληρώσουμε τον λογαριασμό της πολεμικής εμπλοκής και της αντιλαϊκής πολιτικής. Δεν είναι μόνο η κοροϊδία του ενός ευρώ την ημέρα στο μεροκάματο που επικαλείται η κυβέρνηση ότι θα δώσει, όταν ο μισθός μας δεν φτάνει ούτε μέχρι τα μέσα του μήνα, αλλά ότι την ίδια ώρα, με τις ανατιμήσεις, τους έμμεσους και ειδικούς φόρους, γεμίζουν τα κρατικά ταμεία για να χρηματοδοτούνται η εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, οι φοροαπαλλαγές και τα προνόμια των επιχειρηματικών ομίλων».

«Δεν θα περιμένουμε πότε θα έρθει η σειρά μας, ούτε θα γίνουμε θύτης άλλων λαών. Υπερασπίζουμε τα δικά μας δικαιώματα και συμφέροντα κι όχι αυτά των εκμεταλλευτών, που τα βαφτίζουν "εθνικά", γιατί οι μόνοι κερδισμένοι από τον πόλεμο είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι και χαμένοι οι εργαζόμενοι και οι λαοί.

Στηρίζουμε τους φαντάρους μας που με επιτροπές στα στρατόπεδα αντιδρούν και διεκδικούν μαζί μας», σημειώνεται στο κάλεσμα.

Οι διεκδικήσεις της κινητοποίησης:

Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή πώλησης. Κατάργηση όλων των έμμεσων φόρων, του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όπως το ψωμί, τα τρόφιμα, το γάλα, τα βρεφικά ήδη, τα είδη ατομικής υγιεινής κ.ά., στα καύσιμα και στην Ενέργεια, καθώς και των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα μας, να μη χρησιμοποιούνται τα λιμάνια και οι υποδομές για τη μεταφορά πολεμικού υλικού.

Να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία «Patriot» από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψουν όλες οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού και τα F-16. Να μη σταλούν ελληνικά στρατεύματα κατοχής στην Παλαιστίνη.

Κανένας ναυτεργάτης σε περιοχές πολεμικών συγκρούσεων.

Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές. Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την ΕΓΣΣΕ.

Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους χωρίς προϋποθέσεις στο 80% του μισθού.

Μείωση της τιμής του εισιτηρίου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Τραμ, Μετρό, ΗΣΑΠ, Προαστιακός, ΟΣΕ) αλλά και στα εισιτήρια της ακτοπλοΐας κατά 50%.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος.

Καμία ανατροπή εργασιακών δικαιωμάτων (απολύσεις, μειώσεις μισθών, αλλαγή εργασιακών σχέσεων, επέκταση ωραρίων, δυσμενείς μετακινήσεις κ.ά.) που σχετίζονται με την προσαρμογή κλάδων και επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της πολεμικής οικονομίας.

Προστασία των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Καμία ανοχή στους νόμους της εργοδοτικής και κυβερνητικής καταστολής.

«Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο - Καμία συμμετοχή στους ευρωΝΑΤΟικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς».