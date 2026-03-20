Στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα (υπουργείο Οικονομικών) και πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία
Αναφερόμενο στα πολλαπλά ανοιχτά μέτωπα που φουντώνουν μετά την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή, τις απειλές στην Κούβα κ.ο.κ., τονίζει ότι «γίνεται πιο καθαρό πως βουλιάζουν τους λαούς στον βούρκο των ανταγωνισμών ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα, των συμμάχων και των στρατοπέδων τους». Και προσθέτει:
«Μας ληστεύουν για τα κέρδη τους, με ελαστικές σχέσεις εργασίας, χωρίς μέτρα υγείας και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, με 13 ώρες δουλειάς, χωρίς Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και συγκροτημένα δικαιώματα.
Μας ξεζουμίζουν και χρυσοπληρώνουμε εξοπλισμούς, φρεγάτες, Patriot, δήθεν για την προστασία της χώρας, που στέλνονται σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό.
Και τώρα θέλουν να πληρώσουμε τον λογαριασμό της πολεμικής εμπλοκής και της αντιλαϊκής πολιτικής. Δεν είναι μόνο η κοροϊδία του ενός ευρώ την ημέρα στο μεροκάματο που επικαλείται η κυβέρνηση ότι θα δώσει, όταν ο μισθός μας δεν φτάνει ούτε μέχρι τα μέσα του μήνα, αλλά ότι την ίδια ώρα, με τις ανατιμήσεις, τους έμμεσους και ειδικούς φόρους, γεμίζουν τα κρατικά ταμεία για να χρηματοδοτούνται η εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, οι φοροαπαλλαγές και τα προνόμια των επιχειρηματικών ομίλων».
«Δεν θα περιμένουμε πότε θα έρθει η σειρά μας, ούτε θα γίνουμε θύτης άλλων λαών. Υπερασπίζουμε τα δικά μας δικαιώματα και συμφέροντα κι όχι αυτά των εκμεταλλευτών, που τα βαφτίζουν "εθνικά", γιατί οι μόνοι κερδισμένοι από τον πόλεμο είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι και χαμένοι οι εργαζόμενοι και οι λαοί.
Στηρίζουμε τους φαντάρους μας που με επιτροπές στα στρατόπεδα αντιδρούν και διεκδικούν μαζί μας», σημειώνεται στο κάλεσμα.
Οι διεκδικήσεις της κινητοποίησης:
«Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο - Καμία συμμετοχή στους ευρωΝΑΤΟικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς».