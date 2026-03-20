ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ - ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ

«Τρέχουν» τα επικίνδυνα σχέδια με σφραγίδα ΕΕ - ΝΑΤΟ

Ως απόδειξη ότι υπάρχει «κοινός στόχος» ο οποίος «αφορά την ουσία του Κυπριακού» περιέγραψε ο Κύπριος Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, τη συνάντηση που είχε προχτές στις Βρυξέλλες με τον γγ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, μετά από δική του πρωτοβουλία και ενώ - «επίσημα» - η ειδική απεσταλμένη του γγ έχει σημάνει «παύση» μέχρι τον Ιούλη για τις σχετικές συνομιλίες.

Ο Κύπριος ηγέτης δήλωσε ότι έγινε «μια πολύ ουσιαστική και πολύ παραγωγική συζήτηση», κατά την οποία ενημερώθηκε για τις πρόσφατες συζητήσεις που είχε ο Γκουτέρες και στην Τουρκία (για τις οποίες ωστόσο δεν έχει γίνει κάποια επίσημη ενημέρωση), συμπληρώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση «μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην επίτευξη προόδου και κατ' επέκταση στην επίλυση του Κυπριακού, και θα πρέπει να αναμένουμε σύντομα εξελίξεις». Κληθείς επανειλημμένα να απαντήσει σε ερωτήματα για το περιεχόμενο των επαφών, ο Ν. Χριστοδουλίδης περιορίστηκε να αναφερθεί σε «ένα διευρυμένο σχήμα» που θα εμπλακεί στην προσπάθεια για επανέναρξη συνομιλιών, μιλώντας αόριστα για «μια προσέγγιση προς την ορθή κατεύθυνση», χωρίς όμως άλλες διευκρινίσεις, και καταλήγοντας ότι «δεν θα κάνουμε δημόσια διαπραγμάτευση για το Κυπριακό. Αν θέλουμε να μην υπάρξει πρόοδος, μπορούμε να κάνουμε δημόσια διαπραγμάτευση».

Στο μεταξύ ο ηγέτης του ψευδοκράτους, Τουφάν Ερχιουρμάν, σχολιάζοντας τη συνεχιζόμενη αύξηση των στρατιωτικών δυνάμεων που συγκεντρώνει η Τουρκία στα Κατεχόμενα, είπε ότι η «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου» βρίσκεται «σε πλήρη συνεννόηση με την Τουρκία», για την οποία θύμισε ότι διατηρεί ρόλο «εγγυήτριας δύναμης» και έχει δικαίωμα να λαμβάνει τέτοια «μέτρα ασφαλείας». Ασκησε δε κριτική στη Λευκωσία, κατηγορώντας την για στρατιωτικές συνεργασίες και κινήσεις εξοπλισμού που αυξάνουν τον κίνδυνο αστάθειας και δημιουργούν αρνητική εικόνα για την ασφάλεια της περιοχής.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, επικαλούμενη διπλωματικές πηγές στην Τουρκία η εφημερίδα «Μιλιέτ» μετέδωσε ότι η Αγκυρα έθεσε «το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των νησιών από την Ελλάδα σε διεθνείς πλατφόρμες», μεταξύ άλλων με επιστολή προς ΝΑΤΟ, την τρόικα της ΕΕ και τις ΗΠΑ. Ο δε Χουσεΐν Γαΐμάν, αντιπρόεδρος του κυβερνώντος ΑΚΡ, είπε ότι είναι μάταιη «η στρατιωτικοποίηση των νησιών», όπως επίσης «το άνοιγμα της "ελληνοκυπριακής πλευράς" σε τρίτες χώρες και η παρουσία άλλων χωρών εκεί (σ.σ. στην Κύπρο). Από νησίδα ειρήνης που είναι, θέλουν να μετατρέψουν το Αιγαίο σε κάτι άλλο».