ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Αναμοχλεύεται συζήτηση για τις ζημιές απ’ το Brexit

Ακόμα και με απόψεις περί επανεξέτασης μιας επιστροφής στην ΕΕ αναμοχλεύεται στη Βρετανία η συζήτηση για «τη ζημιά που έχει προκαλέσει το Brexit (...) Ζημιά οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική», όπως αποτύπωσαν δηλώσεις του (προερχόμενου από τους Εργατικούς) δημάρχου του Λονδίνου, σερ Σαντίκ Καν, που υποστήριξε ότι «είναι αναπόφευκτη, κάποια στιγμή, η επανένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση».

Με φόντο τις ενδοαστικές διεργασίες που και εντός Βρετανίας εντείνονται, στη σκιά του ιμπεριαλιστικού πολέμου που φουντώνει και αφού ανέφερε ότι «οι αμερικανικοί δασμοί και ο πόλεμος στο Ιράν έχουν επιδεινώσει το κόστος ζωής», ο Καν κάλεσε τους Εργατικούς στο επόμενο προεκλογικό τους μανιφέστο να εντάξουν την επιστροφή της χώρας στην ΕΕ.

Ενδεικτικές είναι όμως και δηλώσεις του ηγέτη των Πρασίνων Ζακ Πολάνσκι που χαρακτήρισε το Brexit «μια καταστροφή κοινωνική, πολιτισμική, οικονομική», αναφέροντας πρόσφατα ότι «μια μέρα θέλω να μας δω να επανενωνόμαστε» (με την ΕΕ). Ο δε πρώην πρωθυπουργός (από τους Συντηρητικούς), Τζον Μέιτζορ, έκρινε πρόσφατα από το βήμα του King's College του Λονδίνου ότι το Brexit «δεν κατάφερε να τηρήσει τις πολλές υποσχέσεις του», μιλώντας για ετήσιες ζημιές «100 δισεκατομμυρίων λιρών από τη μείωση του ευρωπαϊκού εμπορίου και 40 δισεκατομμυρίων λιρών από τη μείωση φορολογικών εσόδων», καταλήγοντας ότι το Brexit «άφησε το Ηνωμένο Βασίλειο πιο μοναχικό και ευάλωτο». Την ίδια στιγμή, είπε ότι δεν θεωρεί βέλτιστη επιλογή μια πλήρη επανένταξη στην ΕΕ, αλλά το «να ξαναχτίσουμε τις σχέσεις με τους πλησιέστερους γείτονές μας το συντομότερο δυνατό και όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα».