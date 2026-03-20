Παρασκευή 20 Μάρτη 2026
Σάρωσε η «Αγωνιστική Ενότητα» στις εκλογές

716 σπουδαστές διατράνωσαν ότι δεν ρισκάρουν τη ζωή τους για τα κέρδη των εφοπλιστών

Με πολύ μεγάλη άνοδο της συμμετοχής πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Τετάρτη οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Σύλλογο Σπουδαστών της ΑΕΝ Ασπροπύργου.

Συγκεκριμένα, ψήφισαν 911 σπουδαστές (+246 από το 2025). Με εντυπωσιακή άνοδο, η «Αγωνιστική Ενότητα» πήρε 716 (+437) ψήφους και κατέλαβε και τις 7 έδρες στο ΔΣ (από 4 το 2025). Επίσης, βρέθηκαν 195 λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια (+45 από το 2025).

Οι σπουδαστές της ΑΕΝ, με τη μαζική τους συμμετοχή στις εκλογές του Συλλόγου τους, έστειλαν αποφασιστικό μήνυμα ότι δεν πρόκειται να παίξουν τη ζωή τους κορόνα - γράμματα στις «θάλασσες του θανάτου» για τα κέρδη των εφοπλιστών! Κανένας δόκιμος σε εμπόλεμη ζώνη! Τα «θανατόχαρτα» επιστρέφονται!

Το αποτέλεσμα εκφράζει τη συσπείρωση των σπουδαστών και σπουδαστριών στον Σύλλογό τους, ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες που εφοπλιστές και κυβέρνηση στέλνουν τους νέους ναυτεργάτες και δόκιμους να ρισκάρουν τη ζωή τους για τα κέρδη των εκμεταλλευτών τους. Ακόμα, αποτελεί αναγνώριση της πρωτοπόρας αγωνιστικής δράσης για όλα όσα αφορούν τη ζωή των σπουδαστών, στην οποία πρωτοστάτησαν σταθερά όλο το προηγούμενο διάστημα, μέσα και έξω από τη σχολή, οι δεκάδες υποψήφιοι με την «Αγωνιστική Ενότητα».

Με την «Αγωνιστική Ενότητα» να αναδεικνύει ότι το αποτέλεσμα δημιουργεί νέες ευθύνες και ταυτόχρονα νέες δυνατότητες, καλεί σε οργανωμένο και συλλογικό αγώνα ξεχωρίζοντας την απαίτηση να χαρακτηριστούν εμπόλεμες ζώνες όλες οι θαλάσσιες περιοχές όπου μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις, ώστε να διασφαλιστεί ο ασφαλής και δωρεάν επαναπατρισμός των εκπαιδευόμενων σπουδαστών. Επίσης τη γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη ναυτική εκπαίδευση που θα εξασφαλίζει σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών με συγγράμματα, εργαστήρια και εξοπλισμό!

    

