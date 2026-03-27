ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ

Αναγκάζεται να αναγνωρίσει τα ... ζόρια των εφέδρων

Σάλο προκαλεί στο Ισραήλ η διαρροή μαγνητοφωνημένης παρέμβασης του Ισραηλινού επιτελάρχη, αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας που έγινε κεκλεισμένων των θυρών. Εκεί φέρεται να προειδοποιεί ότι ο στρατός του κράτους - δολοφόνου, που από τον Οκτώβρη του 2023 επιδίδεται σε συνεχείς πολέμους και συγκρούσεις, μπορεί να βρίσκεται σε οριακό σημείο και να μην μπορεί να αντεπεξέλθει στις αποστολές του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μοριάχ Ασραφ στο ισραηλινό «Κανάλι 13», στη διάρκεια της προχτεσινής συνεδρίασης ο επιτελάρχης προειδοποίησε ότι «σηκώνω 10 κόκκινες σημαίες. Οι IDF (σ.σ. ο ισραηλινός στρατός) χρειάζονται άμεσα ένα νομοσχέδιο, έναν νόμο για την υπηρεσία των εφέδρων, και έναν νόμο για παράταση της υποχρεωτικής θητείας. Οι έφεδροι δεν θα μπορούν πλέον να αντέξουν υπό τις παρούσες δραματικές συνθήκες».

Ο επιτελάρχης φέρεται επίσης να προειδοποίησε ότι το «παράθυρο ευκαιρίας» για το θέμα «κλείνει γρήγορα», και ότι οι IDF δεν θα είναι σε θέση «ούτε για αποστολές ασφαλείας ρουτίνας».

Οι αναφορές του αντιστράτηγου αφορούν μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική στράτευση των υπερορθόδοξων Εβραίων (Haredi), που παραμένει «παγωμένο» λόγω των σθεναρών αντιδράσεων που προβάλλουν οι άμεσα θιγόμενοι αλλά και οι ακροδεξιοί υπουργοί της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Οι έφεδροι σήμερα καλούνται σε υπηρεσία για τέταρτη ή και πέμπτη φορά μέσα σε περίπου 2,5 χρόνια, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για «περιορισμό» των καθηκόντων τους σε έναν μήνα ανά έτος. Οι έφεδροι στρατιώτες συμμετέχουν κι αυτοί στο μακελειό που προκαλεί το Ισραήλ στην περιοχή.