Σάββατο 21 Μάρτη 2026 - Κυριακή 22 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 3
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Σάββατο, στις 11.30 π.μ. καλούν εργατικά σωματεία και η ΕΔΥΕΘ, μπροστά από το πρώην Γ' Σώμα Στρατού, όπου εδρεύει το ΝΑΤΟικό στρατηγείο Ταχείας Επέμβασης, απαιτώντας να ξεκουμπιστεί από την πόλη.

Στην Κρήτη, με το νησί να βρίσκεται στο στόχαστρο λόγω της βάσης της Σούδας, την Παρασκευή 27 Μάρτη, η Επιτροπή Ειρήνης καλεί στο συλλαλητήριο ενάντια στον νέο ελλιμενισμό του αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ, στις 7 μ.μ., στη Χάληδων (παλιό λιμάνι). Επίσης, η Παγκρήτια Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή καλεί στη σύσκεψη, την Κυριακή 22 Μάρτη στα Χανιά (12 μ., στο 16ο Δημ. Σχολείο).

Σε άλλες πόλεις

Την Παρασκευή 27 Μάρτη:

- Πάτρα, 7 μ.μ., πλατεία Γεωργίου

- Αγρίνιο, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Αργοστόλι, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Ζάκυνθος, 7.30 μ.μ., πλατεία Αγ. Μάρκου

- Λαμία, 7 μ.μ., πλατεία Πάρκου

- Μυτιλήνη, 6.30 μ.μ., πλ. Σαπφούς

- Πύργος, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

Το Σάββατο 27 Μάρτη:

- Αμφισσα, 12 μ., πλατεία Λαού

- Χαλκίδα, 7.30 μ.μ., παραλία (Στρογγυλό)

Την Τρίτη 31 Μάρτη, στις 7 μ.μ., στη Λιβαδειά (κεντρική πλατεία).

Συσκέψεις σωματείων

- Στη Μυτιλήνη, το Εργατικό Κέντρο οργανώνει σύσκεψη, την Κυριακή 22 Μάρτη, στις 11 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων (Βαλαωρίτου και Δαβάκη).

- Στη Λαμία, σε σύσκεψη καλεί το Εργατικό Κέντρο την Τρίτη 24 Μάρτη, στις 6.30 μ.μ., στα γραφεία του (Λ. Δεδούση 9).

    

ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
«Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα!»
Ξεπλυματίες της πολεμικής εμπλοκής και της «κουλτούρας φέρετρων»
Ολομέτωπος αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο σημαίνει...
Τι κρύβει η αντιπαράθεση ΗΠΑ - Ευρώπης για την επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ;
Σε συμπληγάδες αλληλεξάρτησης και αντιθέσεων
Κλιμάκωση του πολέμου με χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές
Πανίσχυρο το τανκ, αλλά έχει ένα ελάττωμα: Χρειάζεται οδηγό...
Στυλοβάτης της πολεμικής εμπλοκής
Η Υγεία σε συνθήκες πολεμικής οικονομίας και ιμπεριαλιστικού πολέμου
Στους χώρους δουλειάς το κάλεσμα των εκατοντάδων σωματείων
Πόλεμος στη ζωή της εργατικής τάξης με τη σφραγίδα του εργατοπατερισμού
Η αλήθεια για το Ιράν, τους «μουλάδες» και τα «ανθρώπινα δικαιώματα», μέσα από το πρίσμα της Ιστορίας και ντοκουμέντων των σημερινών εισβολέων
Παγκόσμιο «αντιιμπεριαλιστικό πλυντήριο» του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού
Κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη!
 Παρουσιάζουν την ενεργότερη εμπλοκή ως ...αντίδοτο στην ακρίβεια!
«Απρόσμενα κέρδη» για πετρελαϊκούς κολοσσούς και επέκταση των εξαγωγών LNG
Αύξηση βομβαρδισμών ενόψει κλιμάκωσης της χερσαίας εισβολής
 Στα δικαστήρια σέρνονται ο πρόεδρος του ΕΚ Πειραιά και συνδικαλιστές της ΕΛΜΕ
Η «ψαλίδα» κλείνει, οι μισθοί συγκλίνουν προς τα κάτω
Με την αλληλεγγύη των λαών του κόσμου
Αγγιξε τα 85.000 φύλλα η διακίνηση του «Ριζοσπάστη»
Απειλεί να «ξεκόψει» πρώτη την Ευρώπη από προμήθειες φυσικού αερίου
 Επαναφέρει το θέμα της «επανένωσης» με την Ταϊβάν για «ενεργειακή ασφάλεια»
 Τώρα να παρθούν τα μέτρα που προτείνει το ΚΚΕ
 Πού τα πάνε;
 Το «νήμα» των ανταγωνισμών για την Ενέργεια γίνεται «φιτίλι» επέκτασης του πολέμου
Γενοκτονία διαρκείας ενός ολόκληρου λαού
 Κατηγορεί το Πακιστάν για «απειλή στην περιφερειακή ειρήνη»
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
