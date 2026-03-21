Σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Σάββατο, στις 11.30 π.μ. καλούν εργατικά σωματεία και η ΕΔΥΕΘ, μπροστά από το πρώην Γ' Σώμα Στρατού, όπου εδρεύει το ΝΑΤΟικό στρατηγείο Ταχείας Επέμβασης, απαιτώντας να ξεκουμπιστεί από την πόλη.

Στην Κρήτη, με το νησί να βρίσκεται στο στόχαστρο λόγω της βάσης της Σούδας, την Παρασκευή 27 Μάρτη, η Επιτροπή Ειρήνης καλεί στο συλλαλητήριο ενάντια στον νέο ελλιμενισμό του αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ, στις 7 μ.μ., στη Χάληδων (παλιό λιμάνι). Επίσης, η Παγκρήτια Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή καλεί στη σύσκεψη, την Κυριακή 22 Μάρτη στα Χανιά (12 μ., στο 16ο Δημ. Σχολείο).

Σε άλλες πόλεις

Την Παρασκευή 27 Μάρτη:

- Πάτρα, 7 μ.μ., πλατεία Γεωργίου

- Αγρίνιο, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Αργοστόλι, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Ζάκυνθος, 7.30 μ.μ., πλατεία Αγ. Μάρκου

- Λαμία, 7 μ.μ., πλατεία Πάρκου

- Μυτιλήνη, 6.30 μ.μ., πλ. Σαπφούς

- Πύργος, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

Το Σάββατο 27 Μάρτη:

- Αμφισσα, 12 μ., πλατεία Λαού

- Χαλκίδα, 7.30 μ.μ., παραλία (Στρογγυλό)

Την Τρίτη 31 Μάρτη, στις 7 μ.μ., στη Λιβαδειά (κεντρική πλατεία).

Συσκέψεις σωματείων

- Στη Μυτιλήνη, το Εργατικό Κέντρο οργανώνει σύσκεψη, την Κυριακή 22 Μάρτη, στις 11 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων (Βαλαωρίτου και Δαβάκη).

- Στη Λαμία, σε σύσκεψη καλεί το Εργατικό Κέντρο την Τρίτη 24 Μάρτη, στις 6.30 μ.μ., στα γραφεία του (Λ. Δεδούση 9).