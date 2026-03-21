ΚΙΝΑ

Επαναφέρει το θέμα της «επανένωσης» με την Ταϊβάν για «ενεργειακή ασφάλεια»

Ενώ η Ινδία στέλνει πολεμικά πλοία στην Αραβική Θάλασσα και διαπραγματεύεται απευθείας με το Ιράν

Στην υπάρχουσα συγκυρία «ξύπνησε» και ένα άλλο «καυτό» μέτωπο του ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού ΗΠΑ - Κίνας, αυτό στην Ταϊβάν. Εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που έχει διαταράξει το διεθνές εμπόριο Ενέργειας, η Κίνα υπέβαλε επίσημη «προσφορά» στην Ταϊβάν την Τετάρτη, υποσχόμενη «ενεργειακή σταθερότητα» με αντάλλαγμα την αποδοχή της «επανένωσης».

Η Ταϊβάν εισάγει το 1/3 των αναγκών της σε LNG από το Κατάρ και ανακοίνωσε επίσης ότι έχει εξασφαλίσει τον βραχυπρόθεσμο εφοδιασμό της, μεταξύ άλλων μέσω εισαγωγών από τις ΗΠΑ.

Οπως ανακοινώθηκε από τον Τσεν Μπινχουά, εκπρόσωπο του κινέζικου Γραφείου Υποθέσεων της Ταϊβάν, «η επανένωση θα φέρει ενεργειακή σταθερότητα και προστασία στους Ταϊβανέζους συμπατριώτες μας». Οπως ήταν αναμενόμενο, η κυβέρνηση της Ταϊβάν απέρριψε την πρόταση της Κίνας.

Το Ιράν εξακολουθεί να προμηθεύει με πετρέλαιο την Κίνα

Ενώ χώρες της Ασίας όπως η Ιαπωνία, η Ινδία και η Νότια Κορέα αγωνίζονται να εξοικονομήσουν Ενέργεια - καθώς το 2025 βασίζονταν στη Μέση Ανατολή για το 59% των εισαγωγών τους - η Κίνα φαίνεται να διαθέτει ισχυρά «αναχώματα», που εξαρτώνται όμως από την εξέλιξη και τη διάρκεια του πολέμου.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ενεργειακών Μελετών της Οξφόρδης, μέχρι στιγμής το Πεκίνο βασίζεται σε:

Στρατηγικά Αποθέματα τα οποία εκτιμώνται σε 1,4 δισ. βαρέλια πετρελαίου.

Στην «ειδική σχέση» με την Τεχεράνη, καθώς το Ιράν συνεχίζει να προμηθεύει την Κίνα, τον κύριο αγοραστή του, μέσω των Στενών του Ορμούζ, με τις εισαγωγές να υποχωρούν οριακά από τα 1,57 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Φλεβάρη , στα 1,47 εκατ. τον Μάρτη .

, στα . Ενεργειακή Μετάβαση: Η Κίνα πουλάει περισσότερα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα από όλο τον υπόλοιπο κόσμο μαζί, ενώ το 2024 το 31% της ηλεκτρικής της ενέργειας παρήχθη από αιολικά, ηλιακά και υδροηλεκτρικά έργα. Πάνω από τα μισά αυτοκίνητα που πωλούνται στην Κίνα είναι ηλεκτρικά, αντί για οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Επιπλέον η Κίνα βρίσκεται ήδη πολύ μπροστά στη διαδικασία εξηλεκτρισμού και όσο γίνεται μακριά από την άμεση κατανάλωση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Περισσότερο από το 30% της τελικής κατανάλωσης Ενέργειας της Κίνας προέρχεται πλέον από ηλεκτρική ενέργεια, σε σύγκριση με λίγο πάνω από 20% παγκοσμίως και λιγότερο από το 25% στην ΕΕ.

Παρά την ανθεκτικότητα του μεγαλύτερου εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, η εξάρτηση της Κίνας από τη Μέση Ανατολή παραμένει στο 50% (έναντι 95% της Ιαπωνίας), γεγονός που καθιστά ευάλωτη την καπιταλιστική οικονομία της σε μια μακροχρόνια κρίση.

Ινδία: Πολεμικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα

Η Ινδία στέλνει επιπλέον πολεμικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα, προκειμένου να διασφαλίσει τη διέλευση των πλοίων της, εκμεταλλευόμενη τις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ιράν για να επιτρέψει σε δεξαμενόπλοια καυσίμων να εξέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ναυτικό της Ινδίας αναπτύσσει περισσότερα από έξι πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων και πλοίων υποστήριξης, μετέδωσε το Bloomberg. Τα πλοία θα σταθμεύσουν ανατολικά των Στενών του Ορμούζ και δεν θα εισέλθουν σε αυτά. Στόχος τους θα είναι να συνοδεύουν τα πλοία μέχρι να φτάσουν σε ασφαλέστερα ύδατα στη βόρεια Αραβική Θάλασσα.

Η Ινδία εξασφάλισε τις τελευταίες ημέρες την ασφαλή διέλευση δύο κρατικών δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG) και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν ώστε να επιτραπεί η διέλευση και άλλων πλοίων καυσίμων. Η Ινδία προμηθεύεται περίπου το 90% των εισαγωγών LPG από τη Μέση Ανατολή.