ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στα δικαστήρια σέρνονται ο πρόεδρος του ΕΚ Πειραιά και συνδικαλιστές της ΕΛΜΕ

Νέα προσπάθεια ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης επιχειρείται, αυτήν τη φορά σε βάρος του προέδρου του Εργατικού Κέντρου Πειραιά Μάρκου Μπεκρή και τριών συνδικαλιστικών στελεχών της ΕΛΜΕ Πειραιά: Του προέδρου της, Ηλία Πατίδη, του Ακρίτα Καλούση, μέλους του ΔΣ, και του Παναγιώτη Χουντή, πρώην γραμματέα.

Συγκεκριμένα, κατέθεσε μήνυση σε βάρος τους η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και το δικαστήριο θα γίνει τη Δευτέρα 23 Μάρτη, με το Εργατικό Κέντρο να καλεί σωματεία και φορείς, τη νεολαία, τους εργαζόμενους και τον λαό της περιοχής «να δείξουν με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη τους» και να δώσουν το «παρών» στην κινητοποίηση στις 8.30 π.μ. στα δικαστήρια, απαιτώντας να αποσυρθούν οι κατηγορίες.

Η δίκη αφορά κινητοποίηση που είχε γίνει στις 30 Νοέμβρη 2022 στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενάντια στις πρώτες διώξεις εκπαιδευτικών, και για μια άλλη κινητοποίηση, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ενάντια σε διαφημιστική ημερίδα της ιδιωτικής Εκπαίδευσης από τη ΔΔΕ Πειραιά. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει «διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας», εισβολή με «φωνασκίες» και υποτιθέμενες φθορές, σε μια περίοδο που ο διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Πειραιά αρνούνταν ακόμα και να συναντήσει το ΔΣ της ΕΛΜΕ, να ακούσει τα αιτήματα και τα προβλήματα των εκπαιδευτικών, ενώ είχε προχωρήσει ή απειλούσε να προχωρήσει σε διώξεις εκπαιδευτικούς για συνδικαλιστική δράση. Για την κινητοποίηση που αφορούσε τα ιδιωτικά σχολεία, μάλιστα, προστίθενται βαριές ανυπόστατες κατηγορίες προς τον πρόεδρο του ΕΚΠ για δήθεν πρόκληση «σωματικής βλάβης» που «θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο ζωής»!

«Η τρομοκρατία δεν θα περάσει! Κάτω τα χέρια από τους συνδικαλιστές και τα σωματεία!», διαμηνύει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, απαιτώντας να σταματήσει κάθε δίωξη ενάντια στα συνδικαλιστικά στελέχη και να μπει η υπόθεση στο αρχείο. Επίσης να καταργηθεί το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο, και να σταματήσει κάθε προσπάθεια ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης.