Σάββατο 21 Μάρτη 2026 - Κυριακή 22 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 3
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»
Κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη!

Συμβολικός αποκλεισμός της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών την Παρασκευή

Το μήνυμα «Κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη» έστειλαν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» μαζί με άλλα σωματεία και φορείς του Πειραιά, προχωρώντας νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε συμβολικό αποκλεισμό της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

«Καμία θυσία για τους εφοπλιστές - Οι ναυτεργάτες έχουμε ζωές» ακούστηκε δυνατά από τη συγκέντρωση κάτω από τα γραφεία όπου τα παράσιτα των εφοπλιστών μετράνε τα κέρδη τους και παραγγέλνουν τα θανατόχαρτα από τους ναυτεργάτες για να τους στέλνουν μέσα στο μακελειό. «Τα θανατόχαρτά σας επιστρέφονται. Εδώ και τώρα ασφαλής επαναπατρισμός των συναδέλφων μας», έγραφε το πανό που τοποθετήθηκε στην πρόσοψη του κτιρίου. «Φέρτε τώρα πίσω τους ναυτεργάτες, στον πόλεμο εμείς δεν κάνουμε τις πλάτες», «Φέρτε τους ανθρώπους μας από τον Περσικό, έξω η Ελλάδα από το μακελειό» είναι τα συνθήματα που ακούστηκαν στο λιμάνι.

Χιλιάδες ναυτεργάτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι κατήγγειλε ο Αγγελος Γαλανόπουλος, πρόεδρος του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», σημειώνοντας ότι «υπάρχει κίνδυνος της ασφάλειας και της ζωής τους». Κατήγγειλε τους εφοπλιστές που «εκβιάζουν τα πληρώματα να μπαίνουν στα Στενά», αλλά και την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης που «δίνει αέρα στα πανιά» των εφοπλιστών και δημιουργεί τεράστιους κινδύνους συνολικά για τον λαό.

Ακολούθησε παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, όπου αντιπροσωπεία των ναυτεργατικών σωματείων συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ευαγγ. Κυριαζόπουλο. Κατήγγειλαν την κυβέρνηση που δεν έκανε τίποτα για να μην εγκλωβιστούν οι ναυτεργάτες στην εμπόλεμη ζώνη και για το γεγονός ότι αρνείται να τη χαρακτηρίσει εμπόλεμη περιοχή. Ακόμα κατήγγειλαν τις πρόσφατες δηλώσεις του υφυπουργού Ναυτιλίας Γκίκα ότι «οι Ελληνες ναυτικοί, όταν βρίσκονται σε πολεμικές ζώνες, μπορούν να λύσουν τη σύμβασή τους με αίτησή τους», δηλαδή να χάσουν τη δουλειά τους. Τα σωματεία απαίτησαν η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για τον ασφαλή επαναπατρισμό των ναυτεργατών και για να μη χάσουν τη δουλειά τους.

Από τη μεριά του υπουργείου δεν υπήρξε καμιά απάντηση, ενώ απέφυγε να δώσει στοιχεία για το πόσοι Ελληνες ναυτεργάτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ