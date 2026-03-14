ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

Μυρίζει θανατικό η τεράστια κερδοφορία των εφοπλιστών

Τα τάχα «ατρόμητα», «πολυμήχανα» και «τολμηρά» ...παράσιτα, οι εφοπλιστές, συνεχίζουν να στέλνουν τα καράβια τους στο «μάτι» της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης, να ανταλλάσσουν τις ζωές των ναυτεργατών με έναν σκασμό κερδών, εκμεταλλευόμενοι την τεράστια αύξηση ναύλων σε αυτές τις περιοχές.

Την παρασιτική εγκληματική δράση των εφοπλιστών στηρίζει η κυβέρνηση της ΝΔ, που αρνείται να χαρακτηρίσει εμπόλεμη ζώνη περιοχές όπως τα Στενά του Ορμούζ και την ίδια ώρα ισχυρίζεται θρασύτατα ότι οι ναυτεργάτες είναι «ελεύθεροι» να επιλέξουν αν θα πάνε στον θάνατο ή όχι!

Η δολοφονική πολιτική τους ήταν θέμα χρόνου να αρχίσει να μετρά τα θύματά της. Την Πέμπτη 12 Μάρτη ένας ναυτεργάτης έχασε τη ζωή του και δεκάδες κινδύνευσαν να καούν ζωντανοί, καθώς δύο δεξαμενόπλοια που οι πανούργοι και ικανότατοι εφοπλιστές έστειλαν στα χωρικά ύδατα του Ιράκ τυλίχτηκαν στις φλόγες.

Το ένα από αυτά είναι το ελληνόκτητο «Ζέφυρος» (σημαία Μάλτας), ιδιοκτησίας της «Benetech Shipping» (συμφερόντων οικογένειας Μιχαήλ), και το άλλο το «Safesea Vishnu» (σημαία Marshall Islands, αμερικανικών συμφερόντων). Ιρακινές λιμενικές αρχές και διεθνή ΜΜΕ ανέφεραν ότι τα πλοία δέχτηκαν εντός των ιρακινών χωρικών υδάτων επίθεση από παγιδευμένα σκάφη, με αποτέλεσμα εκρήξεις, πυρκαγιές και διαρροή καυσίμων, που επέκτεινε τις φλόγες. Από τις εκρήξεις διασώθηκαν 38 ναυτικοί. Σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Ναυτιλίας, οι 22 Γεωργιανοί που εργάζονται ως πλήρωμα στον «Ζέφυρο» είναι καλά στην υγεία τους.

Μία μέρα πριν, την Τετάρτη 11 Μάρτη, από τύχη δεν χάθηκαν ζωές ναυτεργατών όταν χτυπήθηκαν τρία πλοία στα Στενά του Ορμούζ, το ένα από αυτά ελληνόκτητο («Star Gwyneth» - σημαία Νησιών Μάρσαλ, της ναυτιλιακής εταιρείας «Star Bulk», του εφοπλιστή Πέτρου Παππά) το οποίο χτυπήθηκε από βλήμα 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε σώο, ενώ το πλοίο παρουσίαζε κλίση.

Καλύπτουν τα ίχνη τους με «θανατόχαρτα», μπόνους και απειλές

Οι καταγγελίες των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» εξοργίζουν. Συγκεκριμένα, και ενώ λίγες μέρες πριν είχαν οργανώσει τη ναυτεργατική απεργία απαιτώντας να πάψουν τα μπάρκα του θανάτου, οι εφοπλιστές έφτασαν να ζητούν από ναυτεργάτες υπογραφές σε «θανατόχαρτα», όπως τα ονομάζουν τα σωματεία, ότι πάνε «οικειοθελώς» σε εμπόλεμες περιοχές!

Δεν φτάνει δηλαδή που αναγκάζουν τους ναυτεργάτες να παίξουν τη ζωή τους κορόνα - γράμματα, αλλά τους πετάνε και την ευθύνη ώστε να μην αναλαμβάνουν καμία εκείνοι σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου.

Συγκεκριμένα, «ζητούν από τους ναυτεργάτες, 1 έως 3 ημέρες (!) πριν την είσοδο του πλοίου σε εμπόλεμη περιοχή, να δηλώσουν ότι: Ενημερώθηκαν για το ταξίδι σε αυτές τις περιοχές. Αντιλαμβάνονται τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν. Συμφωνούν με τη διέλευση από αυτά τα περάσματα του θανάτου.

Και ότι όλα τα παραπάνω υπογράφονται "οικειοθελώς", χωρίς καμία πίεση και χωρίς καμία ανησυχία».

Και για να κάνουν πιο δελεαστικό τον θάνατο, προσφέρουν στους ναυτεργάτες κάμποσους επιπλέον μισθούς ως μπόνους!

Αυτά τα ματωμένα πετροδόλαρα πέταξαν στα μούτρα των αφεντικών τους οι ναυτεργάτες σε μια σειρά πλοία που παραμένουν στην περιοχή, αρνούμενοι να περάσουν τα Στενά! Φωτεινά παραδείγματα αγωνιστικής στάσης, που δίνουν κουράγιο σε όλη την εργατική τάξη να αντιπαλέψει τη βαρβαρότητα του πολέμου και της εκμετάλλευσης.

Την παλικαρίσια αυτή στάση χαιρέτισαν τα δύο ναυτεργατικά σωματεία, στέλνοντας μήνυμα στα ...πολυμήχανα παράσιτα: «Αμα θέλουν οι εφοπλιστές, ας μπαρκάρουν και ας μπουν μέσα στο μακελειό με τα καράβια τους οι ίδιοι».

Τα σωματεία κατήγγειλαν μάλιστα τις προσπάθειες ακτοπλοϊκών ναυτιλιακών εταιρειών για επικίνδυνες ναυλώσεις επιβατηγών πλοίων από την Κύπρο προς το Ισραήλ. Μετά τη δημοσιοποίηση της ομόφωνης απόρριψης οποιουδήποτε τέτοιου σχεδιασμού από την Εκτελεστική της ΠΝΟ, υπήρξαν δημόσιες τοποθετήσεις της υπουργού Μεταφορών του Ισραήλ και άλλων δημόσιων παραγόντων της ισραηλινής κυβέρνησης και ναυτιλιακών πρακτόρων, που επιχείρησαν να συκοφαντήσουν και να στοχοποιήσουν τη στάση των ναυτεργατικών σωματείων που υπερασπίζονται τη ζωή των ναυτεργατών.

Την αγωνιστική στάση των δύο σωματείων προσπάθησαν άλλωστε να κάμψουν με εκφοβισμό οι εφοπλιστές, καθώς όπως καταγγέλλουν δέχτηκαν ακόμα και ευθείες απειλές επειδή αποκάλυψαν δημόσια ότι ετοιμάζονταν να υλοποιηθούν δρομολόγια πλοίων σε εμπόλεμη περιοχή με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Στις απειλές αυτές, ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» απαντούν: «Δεν καταλαβαίνουμε από απειλές και εκβιασμούς, δεν κάνουμε βήμα πίσω από την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ναυτεργατών».