Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

Τώρα να παρθούν τα μέτρα που προτείνει το ΚΚΕ

Σε δήλωσή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σχετικά με την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, τις οικονομικές συνέπειες και τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τόνισε: «Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος που εξελίσσεται πλέον σε έναν μεγάλο ενεργειακό πόλεμο και πλήττει όλη την περιοχή, την ελληνική οικονομία και όλο τον εργαζόμενο ελληνικό λαό, δεν καλύπτεται από τα ημίμετρα που παίρνει η κυβέρνηση, με την εκτίναξη της ακρίβειας και του πληθωρισμού.

Αυτά τα μέτρα δεν φτάνουν ούτε για μια στοιχειώδη ανάσα για τους εργαζόμενους, για τους συνταξιούχους, για όλο τον λαό μας. Απαιτούνται τώρα να παρθούν τα μέτρα που έχει προτείνει το ΚΚΕ στη Βουλή, τα οποία δίνουν πραγματική διέξοδο σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, αντί να χρυσοπληρώνουμε για στρατιωτικές αποστολές εκτός συνόρων και για την πολεμική εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν τον απαράδεκτο και βάρβαρο πόλεμο».