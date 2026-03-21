ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Στους χώρους δουλειάς το κάλεσμα των εκατοντάδων σωματείων

Πλούσιο πρόγραμμα δράσης διαμορφώνουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, μεταφέροντας το μαχητικό κάλεσμα για την επιτυχία της Πανελλαδικής Σύσκεψης του ΠΑΜΕ, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Απρίλη στις 9 π.μ., στο γήπεδο «Νήαρ Ηστ» στην Καισαριανή. Το πλατύ αγωνιστικό σχέδιο περιλαμβάνει Γενικές Συνελεύσεις, περιοδείες και συσκέψεις, πολύμορφες πρωτοβουλίες στους χώρους δουλειάς, ώστε το σύνθημα «Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή» να φτάσει παντού, σε κάθε εργάτη, να δοθεί ο τόνος της οργάνωσης της πάλης «σε έναν κόσμο που φλέγεται».

Με τη σύσκεψη να πραγματοποιείται σε συνθήκες ραγδαίων εξελίξεων και με την ανησυχία των εργαζομένων να μεγαλώνει από τη γενίκευση του ιμπεριαλιστικού πολέμου, το κάλεσμα του ΠΑΜΕ γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο, προτάσσοντας την ανάγκη το εργατικό κίνημα να βρεθεί σε θέσεις μάχης.

Από την πρώτη στιγμή άλλωστε το ΠΑΜΕ έδινε τον τόνο για τη διοργάνωση της Σύσκεψης: «Απέναντι στη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου χρειαζόμαστε ένα εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα που δεν θα υποτάσσεται στη στρατηγική των αστικών κυβερνήσεων, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Στους στόχους των μεγάλων αφεντικών, που τους βαφτίζουν "εθνικούς στόχους" για να γίνουν πλουσιότεροι από την εκμετάλλευση και το αίμα των εργαζομένων».

Γι' αυτό και προβάλλει την αναγκαιότητα σήμερα να διαμορφωθεί «ένα κίνημα απαλλαγμένο από τη συμβιβαστική αντίληψη της κυβερνητικής εναλλαγής και της αναζήτησης "σωτήρων", οι οποίοι θα συνεχίσουν την ίδια ληστρική πολιτική του κεφαλαίου και καλλιεργούν την αποστράτευση, την ηττοπάθεια και τη μοιρολατρία.

Ενα κίνημα διεκδικητικό, αγωνιστικό, που θα βάζει στο στόχαστρο τις πραγματικές αιτίες της βαρβαρότητας, το καπιταλιστικό κέρδος, την πολιτική στήριξης των μονοπωλίων που απογειώνει την εκμετάλλευση, το άδικο κράτος που υπηρετεί το κεφάλαιο και καταδυναστεύει τη ζωή μας.

Με άνοδο της δικής μας οργάνωσης, με ισχυρά σωματεία στους χώρους δουλειάς και στους κλάδους που θα διασφαλίζεται η μαζική και δημοκρατική συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων. Ενα κίνημα ενωτικό, μαζικό, μαχητικό, που δεν θα στρογγυλοκάθεται στα τραπέζια των υπουργείων και των επιχειρηματικών ομίλων, στα παζάρια της ταξικής συνεργασίας, όπως κάνουν οι πλειοψηφίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ. Κίνημα απαλλαγμένο από τον θανάσιμο εναγκαλισμό κράτους, εργοδοσίας και εργατοπατέρων τύπου "Παναγόπουλου"».

Σε αυτές τις συνθήκες, σημείωνε το ΠΑΜΕ, είναι ανάγκη «να δυναμώσει η οργάνωση των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, να μαζικοποιηθούν τα συνδικάτα, να ηττηθεί παντού ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός. Αν δεν είχαν γίνει αποφασιστικά βήματα τα τελευταία χρόνια στην αλλαγή του συσχετισμού δύναμης στο συνδικαλιστικό κίνημα, δεν θα μπορούσαν να οργανωθούν αυτοί οι αγώνες. Αυτή είναι η μεγάλη συμβολή του ΠΑΜΕ».

Αποφάσεις συμμετοχής παίρνουν εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις

Καθημερινά προστίθενται συνδικαλιστικές οργανώσεις στον μακρύ κατάλογο των συμμετοχών στη σύσκεψη, παίρνοντας αποφάσεις που συνδυάζονται και με αγωνιστική παρέμβαση στους κλάδους και τους χώρους δουλειάς.

Στο πλαίσιο αυτό, τη συμμετοχή της στη σύσκεψη αποφάσισε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, καλώντας τους εργαζόμενους του κλάδου σε ξεσηκωμό. «Ο δικός τους πόλεμος δεν είναι και δικός μας!». Ειδική αναφορά κάνει η Ομοσπονδία στις επιπτώσεις του πολέμου στους χώρους δουλειάς, καθώς «τα μονοπώλια του κλάδου προβάλλουν τις εξελίξεις αυτές ως "ευκαιρία" για να "βγούμε όλοι κερδισμένοι", αφού υπάρχουν "νέα πεδία να εκμεταλλευτούμε" για να υπάρχουν "δουλειές". Υπογράφουν μνημόνια συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού, τα "Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα" και το δίκτυο DefencEduNet. Συνεργασίες που στοχεύουν στη στροφή και στην ανάπτυξη των εταιρειών αυτών στην πολεμική προετοιμασία. Συμβάλλουν ώστε άλλες εταιρείες να εισέλθουν, να αναπτυχθούν και να κλιμακώσουν δραστηριότητες στον αμυντικό τομέα. Περιλαμβάνουν τον εντοπισμό "ευκαιριών", όπως τις ονομάζουν, την προσαρμογή των προϊόντων αλλά και της παραγωγής στις ανάγκες της πολεμικής προπαρασκευής, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, τις αλλαγές στην οργάνωση των εταιρειών αλλά και στην εκπαίδευση προσωπικού».

«Οργώνει» τους χώρους δουλειάς η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας





Εχοντας αποφασίσει ομόφωνα τη συμμετοχή της στη Σύσκεψη, ηοργανώνει πλατύ μαζικό άνοιγμα στους χώρους δουλειάς.

Οπως επισημαίνει, «στόχος είναι να δυναμώσει η αγωνιστική δράση και διεκδίκηση των δεκάδων σωματείων - μελών της Ομοσπονδίας, των χιλιάδων εργαζομένων που εκπροσωπεί, για ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, ανθρώπινα ωράρια, μέτρα υγείας και ασφάλειας, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Για όλα όσα σήμερα έχουμε ανάγκη ώστε να εργαζόμαστε και να ζούμε όπως μας αξίζει, ενάντια στην πολιτική της πολεμικής εμπλοκής και του κέρδους, την οποία υπηρετεί η κυβέρνηση, με τη στήριξη όλων των ΝΑΤΟικών κομμάτων και των στηριγμάτων τους στο κίνημα». Στη βάση αυτή διαμορφώνει το εξής πρόγραμμα περιοδειών:

Σήμερα Σάββατο: Στα καταστήματα του «Σκλαβενίτη» Αχαΐας με επικεφαλής την Νίκη Φευγαλά, μέλος της ΕΕ. Στα καταστήματα «Μελελούδη» και σούπερ μάρκετ Καβάλας με επικεφαλής την Παναγιώτα Ροΐδου, μέλος της διοίκησης.

Τη Δευτέρα 23 Μάρτη: Στο κατάστημα ΙΚΕΑ Κηφισού με επικεφαλής τον Γιώργο Φλεμετάκη, γγ της Ομοσπονδίας. Στον «Γαλαξία» Λιβαδειάς με επικεφαλής την Νατάσα Τάτση, μέλος της διοίκησης.

Σύσκεψη Σωματείων στον κλάδο των Τροφίμων

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Πανελλαδικής Σύσκεψης, το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Αττικής καλεί όλα τα Διοικητικά Συμβούλια των Επιχειρησιακών Σωματείων της Αττικής σε σύσκεψη, την Κυριακή 22 Μάρτη (10.30 π.μ. στα γραφεία του, Βηλαρά 2), με θέμα: «Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους - Μέτωπο διεκδίκησης ΣΣΕ - Σχεδιασμός της δράσης μας στον κλάδο το επόμενο διάστημα με σταθμό την απεργία της Πρωτομαγιάς».

Γενικές Συνελεύσεις

Σε Γενική Συνέλευση προχωρά το Σωματείο Εργαζομένων της «Cosmote» - «E-value» Ν. Αττικής, την Κυριακή 23 Μάρτη, στις 11.30 π.μ. στα γραφεία του ΣΕΤΗΠ (Σολωμού 58, Αθήνα), προετοιμάζοντας τη σύσκεψη.

Στην ίδια κατεύθυνση η Ενωση Λογιστών -Ελεγκτών Περιφέρειας Αθήνα - Πειραιά (ΕΛΕΠΑ) καλεί σε Γενική Συνέλευση το Σάββατο 28 Μάρτη, στις 10.30 π.μ., στα γραφεία της (Κάνιγγος 27, Αθήνα).

Σε Γενική Συνέλευση προχωρά το Κλαδικό Συνδικάτο στο Χρηματοπιστωτικό την Τρίτη 31 Μάρτη, στις 6.30 μ.μ. στα γραφεία του (Κάνιγγος 27, Αθήνα).