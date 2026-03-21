Σάββατο 21 Μάρτη 2026 - Κυριακή 22 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 33
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΟΥΒΑ
Με την αλληλεγγύη των λαών του κόσμου

Ολη τη βδομάδα συνεχίζουν να καταφτάνουν στο Νησί της Επανάστασης τα καραβάνια αλληλεγγύης από διάφορες περιοχές του κόσμου, αποδεικνύοντας ότι η Κούβα δεν είναι μόνη της. Σάββατο και Κυριακή φτάνουν και διάφορα πλοία που μεταφέρουν βοήθεια. Δίνεται έτσι απάντηση στην προκλητική πολιτική των ΗΠΑ, με τον υπερεξηντάχρονο βάρβαρο αποκλεισμό, που τώρα επιχειρεί να προκαλέσει ασφυξία στον υπερήφανο λαό με το μπλοκάρισμα στα καύσιμα. Εκατοντάδες φίλοι της Κούβας διατρανώνουν την απαίτηση εκατομμυρίων λαϊκών ανθρώπων να τερματιστεί αυτή η γενοκτονική πολιτική.

Στην Αβάνα, συμμετέχοντας στο κομβόι αλληλεγγύης από την Ευρώπη «Η δική μας Αμερική - Αφήστε την Κούβα να αναπνεύσει», βρίσκεται η Δέσποινα Μάρκου, μέλος του ΔΣ του Ελληνοκουβανικού Φιλίας και Αλληλεγγύης, που μετέφερε φάρμακα και το πρώτο ποσό από την οικονομική καμπάνια με τον λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα (ΙΒΑΝ GR19 0110 1290 0000 1290 0104 998).

Επίσης, με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο Μπαζάρ Αλληλεγγύης και υλικής στήριξης που διοργάνωσε στις 14 και 15 Μάρτη ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης - Παράρτημα Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον Δημοκρατικό Σύλλογο Γυναικών Καλαμαριάς και με τη στήριξη της Επιτροπής για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ).

Η ιδιαίτερα μαζική προσέλευση κόσμου όχι μόνο από την Καλαμαριά αλλά και από την Τούμπα, την Τριανδρία, όλη την ανατολική Θεσσαλονίκη, ακόμα και από τη Λάρισα, απέδειξε ότι η αλληλεγγύη παραμένει το μεγάλο όπλο των λαών. Ο Σύνδεσμος σημειώνει την καθοριστική συμβολή εικαστικών καλλιτεχνών από Βέροια και Θεσσαλονίκη και μελών της ομάδας FireArt, που πρόσφεραν αφιλοκερδώς έργα τους για την πραγματοποίηση του Μπαζάρ. Τους ευχαριστεί και προσδοκά σε συνέχιση της συνεργασίας τους.

Τις επόμενες μέρες ο Σύνδεσμος θα ανακοινώσει την πραγματοποίηση και νέου Μπαζάρ Αλληλεγγύης. «Συνεχίζουμε με το σύνθημα: Η Κούβα δεν είναι μόνη! Κάτω τα χέρια από το Νησί της Επανάστασης!», αναφέρει.

Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο έχει καλέσει τα συνδικάτα να συγκεντρώσουν οικονομική βοήθεια που θα παραδοθεί στην Κούβα.

    
Κορυφή σελίδας
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ