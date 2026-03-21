Σάββατο 21 Μάρτη 2026 - Κυριακή 22 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Γενοκτονία διαρκείας ενός ολόκληρου λαού

Το αποκρουστικό αποτέλεσμα της ισραηλινής κατοχής στη Γάζα
Εν μέσω της φωτιάς του πολέμου που εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή, συνεχίζεται «βουβά» και η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας, όπως και η κατοχή στη Δυτική Οχθη.

Στη Γάζα η όποια ανθρωπιστική βοήθεια περνάει με το σταγονόμετρο, παρατείνοντας το μαρτύριο για περίπου 2 εκατ. Παλαιστίνιους που προσπαθούν να επιβιώσουν σε ισοπεδωμένα εδάφη, με τεράστιες καταστροφές σε υποδομές παντός είδους. Την ίδια ώρα υπάρχουν σχεδιασμοί για βίαιο εκτοπισμό τους προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα το άθλιο σχέδιο Τραμπ για τη «νέα Γάζα», προτεκτοράτο των ΗΠΑ - Ισραήλ και λοιπών «εταίρων», μια «Ριβιέρα» για λίγους. Σε αυτόν τον σχεδιασμό μάλιστα θέλει να συμμετάσχει και η ελληνική αστική τάξη, με την κυβέρνηση να σκέφτεται να στείλει στρατιωτική δύναμη, την οποία βαφτίζει «σταθεροποιητική», κάτι που βέβαια θα συναντήσει τη σθεναρή αντίδραση του ελληνικού λαού.

Την Πέμπτη ηγέτες της ΕΕ, σε νέα υποκριτική ανακοίνωση που εξέδωσαν, καταδίκασαν στα λόγια τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των εποίκων κατά των Παλαιστινίων της Δυτικής Οχθης, ζητώντας να ληφθούν «περισσότερα περιοριστικά μέτρα εναντίον παράνομων εποίκων» (λες και υπάρχουν και νόμιμοι...). Στην ίδια ανακοίνωση καταγράφουν την «επιδείνωση της κατάστασης στη Γάζα και στη Δυτική Οχθη», εκφράζοντας «βαθιά ανησυχία».

Αυτήν τη βδομάδα οι Παλαιστίνιοι θρήνησαν και 4 γυναίκες που σκοτώθηκαν από θραύσματα πυραύλου που έπεσαν στο χωριό τους, κοντά στη Χεβρώνα, από την πολεμική σύγκρουση Ισραήλ - Ιράν.

    

ΚΟΣΜΟΣ
