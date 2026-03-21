ΡΩΣΙΑ

Απειλεί να «ξεκόψει» πρώτη την Ευρώπη από προμήθειες φυσικού αερίου

Ανακατατάξεις στον ενεργειακό ανεφοδιασμό - πρόσκαιρες αλλά ενδεχομένως και πιο μακροπρόθεσμες - προκαλούνται από την ιμπεριαλιστική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τα ρωσικά μονοπώλια του κλάδου να επωφελούνται σε αυτήν τη συγκυρία.

Σε αυτό συμβάλλει και η άρση ορισμένων κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο την οποία ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον στις 12 Μάρτη, για 30 μέρες, προκειμένου να διευκολυνθεί ο παγκόσμιος ανεφοδιασμός και να συγκρατηθούν οι τιμές. Κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις από τους Ευρωπαίους, παράλληλα όμως αναζωπύρωσε συζητήσεις για επαναφορά της «φτηνής» για τη βιομηχανία ρωσικής Ενέργειας στην Ευρώπη.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ, δέχτηκε κριτική για όσα είπε σε συνέντευξή του: «Χάνουμε σε όλα τα μέτωπα, πρέπει να τερματίσουμε τη σύγκρουση (σ.σ. στην Ουκρανία) προς το συμφέρον της Ευρώπης». Η Ευρώπη πρέπει να επανεξοπλιστεί «και ταυτόχρονα πρέπει να ομαλοποιήσουμε τις σχέσεις με τη Ρωσία και να ανακτήσουμε την πρόσβαση σε φτηνή Ενέργεια. Είναι κοινή λογική. Κατ' ιδίαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες μού λένε ότι έχω δίκιο, αλλά κανείς δεν τολμά να το πει φωναχτά».

Η Μόσχα εξετάζει να «κόψει» την ευρωπαϊκή αγορά

Εκμεταλλευόμενη τη συγκυρία, η Ρωσία παζαρεύει και δηλώνει ότι βρίσκεται σε διαδικασία εξέτασης του ενδεχομένου να διακόψει πρώτη την προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά, «προλαβαίνοντας» την απόφαση της ΕΕ για πλήρη κατάργηση ρωσικών υδρογονανθράκων σταδιακά μέχρι το 2027.

Το ζήτημα επανέφερε προ ημερών ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμ. Πεσκόφ, παραπέμποντας στην εντολή του Ρώσου Προέδρου Βλ. Πούτιν «να εξεταστεί η πιθανότητα πρόωρης αποχώρησης από τις ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου» και επισημαίνοντας πως «απαιτεί αρκετά εις βάθος ανάλυση».

Οι αγορές Ενέργειας - συνέχισε ο Πεσκόφ - «έχουν υποστεί σειρά σοκ λόγω του πολέμου στο Ιράν» και «η Μόσχα αναλύει σοβαρά τη θεωρητική πιθανότητα να εξέλθει από τις ευρωπαϊκές αγορές Ενέργειας». Εξάλλου, πρόσθεσε, η Ρωσία δεν έχει δει κάποιο σημάδι από την Ευρώπη ότι θέλει να συζητήσει τον ρωσικό ενεργειακό εφοδιασμό.

Ο ρωσικός κολοσσός φυσικού αερίου «Gazprom» πιέζει να αυξήσει τον όγκο προμηθειών και να καλύψει την περιορισμένη παγκόσμια αγορά: Αν η άθικτη δεύτερη γραμμή του «Nord Stream 2» και ο αγωγός «Yamal - Europe», που διασχίζει την Πολωνία, επανεκκινήσουν, θα εισέλθουν στην αγορά περίπου 60 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. Και αν αποκατασταθεί και η ουκρανική διαμετακόμιση, η παγκόσμια αγορά θα μπορούσε να αναπληρωθεί κατά 100 δισ. κυβικά μέτρα ή και περισσότερο. Η «Gazprom» τονίζει ότι θα μπορούσε να καλύψει ολόκληρο το έλλειμμα που δημιουργήθηκε από την παρεμπόδιση του LNG του Κατάρ.

Κίνα και Ινδία αύξησαν τις παραγγελίες ρωσικού πετρελαίου

Εκμεταλλευόμενες την εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις και προσπαθώντας να αποτρέψουν ελλείψεις στην προμήθεια που προκαλούνται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι κινεζικές κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες, αλλά και ινδικές εταιρείες διύλισης, έχουν επανεκκινήσει εδώ και μέρες την αναζήτηση φορτίων ρωσικού αργού πετρελαίου.

Εμπορικοί βραχίονες των κρατικών εταιρειών «Sinopec» και «PetroChina» έχουν απευθυνθεί αυτήν τη βδομάδα σε προμηθευτές για πιθανές αγορές ρωσικού πετρελαίου - τις πρώτες από τον Νοέμβρη. Οι κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες της Κίνας είχαν αναστείλει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου αφότου η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, «Rosneft» και «Lukoil».

Οι ινδικές εταιρείες διύλισης αγόρασαν 30 εκατ. βαρέλια ρωσικού πετρελαίου τη βδομάδα που ακολούθησε την έγκριση του Λευκού Οίκου. Εκτοτε επιτράπηκε σε περισσότερες χώρες να ξαναρχίσουν τις αγορές από τη Ρωσία, όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Η Ουκρανία επιτίθεται στους αγωγούς «Turkish Stream» και «Blue Stream»

Σε αυτήν τη συγκυρία, η Μόσχα κατήγγειλε για άλλη μια φορά την Ουκρανία ότι «εδώ και αρκετές μέρες επιτίθεται με drones» στους αγωγούς «Turkish Stream» και «Blue Stream», τους μοναδικούς που λειτουργούν και στην Ευρώπη.

Πρόκειται για αγωγούς που προμηθεύουν την Τουρκία και ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας και της Σερβίας, με περίπου 40 δισ. κυβικά μέτρα ρωσικού αερίου.

Επιπλέον, από τα τέλη Γενάρη η Ουκρανία δεν έχει επισκευάσει τον αγωγό Ντρούζμπα, που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο σε Ουγγαρία και Σλοβακία, κάτι που οδήγησε τη Βουδαπέστη να μπλοκάρει το δάνειο 90 δισ. ευρώ για το Κίεβο, στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Ρωσία: Πολεμικά πλοία θα συνοδεύουν τον «σκιώδη στόλο»

Ο ενεργειακός πόλεμος μεταφέρεται στο πεδίο και στις θαλάσσιες μεταφορές. Μετά τα ρεσάλτα σε πλοία που μεταφέρουν ρωσικό, ιρανικό και βενεζολάνικο πετρέλαιο και τις συλλήψεις πλοίων του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μεσόγειο και στη Βαλτική, η Ρωσία έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να παρέχει ναυτικές συνοδείες για την προστασία εμπορικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων.

Προβλέπεται επίσης να εγκαταστήσει εξοπλισμό προστασίας επί των πλοίων και εξετάζει ομάδες ένοπλων συνοδών για πλοία.

«Τα πολιτικά, διπλωματικά και νομικά μέτρα κατά της εκστρατείας της Δύσης που στοχεύει τη ρωσική ναυτιλία δεν είναι πάντα αποτελεσματικά» και «αν προκύψουν νέες απειλές στη θάλασσα από ευρωπαϊκές χώρες, θα αναπτυχθούν πρόσθετα μέτρα», προειδοποίησε ο Ν. Πατρούσεφ, μέλος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.