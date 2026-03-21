ΠΑΝΕΞΟΡΜΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 22ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Αγγιξε τα 85.000 φύλλα η διακίνηση του «Ριζοσπάστη»

Σε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, βιοπαλαιστές και νεολαίους έφτασαν ξανά τα μέλη του Κόμματος και της ΚΝΕ, φίλοι και οπαδοί, διακινώντας τον «Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου» 7-8 Μάρτη με την

Η συνολική διακίνηση έφτασε τα 84.118 φύλλα, με την πανεξόρμηση των Κομματικών Οργανώσεων να σηματοδοτεί ένα μεγάλο πολιτικό άνοιγμα εν μέσω ραγδαίων εξελίξεων στα μέτωπα του ιμπεριαλιστικού πολέμου και στην εμπλοκή της χώρας. Η πανεξόρμηση συνέπεσε με τη συμπλήρωση μιας βδομάδας από την έναρξη των βομβαρδισμών των ΗΠΑ - Ισραήλ ενάντια στο Ιράν, και ενώ είχε προηγηθεί μια πρώτη άμεση και μαζική απάντηση από συνδικάτα και φορείς σε όλη τη χώρα.

Το μαζικό πολιτικό άνοιγμα έφερε τις Οργανώσεις σε επαφή με χιλιάδες φίλους του Κόμματος, συμπορευόμενους στο κίνημα, ανθρώπους που παρακολουθούν το Κόμμα και τις θέσεις του, αλλά και πολλούς που τώρα στρέφουν τα αυτιά και το βλέμμα σε αυτά που λέει το ΚΚΕ, καθώς επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις του για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Ταυτόχρονα, η τρίτη μεγάλη πανεξόρμηση μέσα σε λίγους μήνες, μετά τις Θέσεις και τη Διακήρυξη για τα 80χρονα του ΔΣΕ, με σταθερά υψηλή διακίνηση, επιβεβαιώνει τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν για άλμα στην κυκλοφορία του «Ριζοσπάστη», σταθεροποιώντας την επαφή με έναν κόσμο που διαβάζει την εφημερίδα τακτικά αλλά όχι μόνιμα, και ανοίγοντας τον δρόμο για νέους σταθερούς αναγνώστες και συνδρομητές.