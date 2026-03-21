ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 27 ΜΑΡΤΗ

«Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα!»

Το σύνθημα «Καμιά συμμετοχή - καμία εμπλοκή - Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο - Δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα!» αγκαλιάζεται από όλο και περισσότερα σωματεία της Αττικής που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Πειραιά για την οργάνωση του συλλαλητηρίου την Παρασκευή 27 Μάρτη, στις 6.30 μ.μ. στο υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα, με πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία.

Με τα πολεμικά μέτωπα να ενώνονται και με τη σφαγή να κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή ύστερα από την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, τα σωματεία σημειώνουν ότι είναι πια «καθαρό πως βουλιάζουν τους λαούς στον βούρκο των ανταγωνισμών ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα, των συμμάχων και των στρατοπέδων τους».

Οπως σημειώνεται στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου, «μας ληστεύουν για τα κέρδη τους, με ελαστικές σχέσεις εργασίας, χωρίς μέτρα υγείας και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, με 13 ώρες δουλειάς, χωρίς Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και συγκροτημένα δικαιώματα.

Μας ξεζουμίζουν και χρυσοπληρώνουμε εξοπλισμούς, φρεγάτες, Patriot, δήθεν για την προστασία της χώρας, που στέλνονται σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό.

Και τώρα θέλουν να πληρώσουμε τον λογαριασμό της πολεμικής εμπλοκής και της αντιλαϊκής πολιτικής. Δεν είναι μόνο η κοροϊδία του ενός ευρώ την ημέρα στο μεροκάματο που επικαλείται η κυβέρνηση ότι θα δώσει, όταν ο μισθός μας δεν φτάνει ούτε μέχρι τα μέσα του μήνα, αλλά ότι την ίδια ώρα, με τις ανατιμήσεις, τους έμμεσους και ειδικούς φόρους, γεμίζουν τα κρατικά ταμεία για να χρηματοδοτούνται η εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, οι φοροαπαλλαγές και τα προνόμια των επιχειρηματικών ομίλων».

«Δεν θα περιμένουμε πότε θα έρθει η σειρά μας, ούτε θα γίνουμε θύτης άλλων λαών. Υπερασπίζουμε τα δικά μας δικαιώματα και συμφέροντα κι όχι αυτά των εκμεταλλευτών, που τα βαφτίζουν "εθνικά", γιατί οι μόνοι κερδισμένοι από τον πόλεμο είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι και χαμένοι οι εργαζόμενοι και οι λαοί.

Στηρίζουμε τους φαντάρους μας που με επιτροπές στα στρατόπεδα αντιδρούν και διεκδικούν μαζί μας».

Οι διεκδικήσεις της κινητοποίησης:

Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή πώλησης. Κατάργηση όλων των έμμεσων φόρων, του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όπως το ψωμί, τα τρόφιμα, το γάλα, τα βρεφικά ήδη, τα είδη ατομικής υγιεινής κ.ά., στα καύσιμα και στην Ενέργεια, καθώς και των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα μας, να μη χρησιμοποιούνται τα λιμάνια και οι υποδομές για τη μεταφορά πολεμικού υλικού.

Να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία «Patriot» από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψουν όλες οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού και τα F-16. Να μη σταλούν ελληνικά στρατεύματα κατοχής στην Παλαιστίνη.

Κανένας ναυτεργάτης σε περιοχές πολεμικών συγκρούσεων.

Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές. Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την ΕΓΣΣΕ.

Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους χωρίς προϋποθέσεις στο 80% του μισθού.

Μείωση της τιμής του εισιτηρίου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Τραμ, Μετρό, ΗΣΑΠ, Προαστιακός, ΟΣΕ) αλλά και στα εισιτήρια της ακτοπλοΐας κατά 50%.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος.

Καμία ανατροπή εργασιακών δικαιωμάτων (απολύσεις, μειώσεις μισθών, αλλαγή εργασιακών σχέσεων, επέκταση ωραρίων, δυσμενείς μετακινήσεις κ.ά.) που σχετίζονται με την προσαρμογή κλάδων και επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της πολεμικής οικονομίας.

Προστασία των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Καμία ανοχή στους νόμους της εργοδοτικής και κυβερνητικής καταστολής.

Αποφάσεις από συνδικαλιστικές οργανώσεις

Ηδη συνδικαλιστικές οργανώσεις προετοιμάζονται παίρνοντας αποφάσεις συμμετοχής με πλατύ κάλεσμα σε κλάδους και χώρους δουλειάς, ανταποκρινόμενες στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.

Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Φάρμακο τονίζει πως «καθημερινά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την ανασφάλεια, την εντατικοποίηση, τα ελλιπή μέτρα υγείας και ασφάλειας και τα εργατικά "ατυχήματα" να πληθαίνουν στους χώρους δουλειάς, όπως στην φαρμακοβιομηχανία DEMO, στην ΡΑΦΑΡΜ, στον Ομιλο MEDICHROM κ.λπ., με τη ζωή μας να μπαίνει σε κίνδυνο για να αυγαταίνουν τα κέρδη των επιχειρηματιών του κλάδου», ξεκαθαρίζοντας ότι οι εργαζόμενοι στο Φάρμακο δεν θα κάνουν καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των ομίλων.

Απόφαση συμμετοχής πήρε και το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, τονίζοντας πως «δεν δεχόμαστε να πληρώσουμε τα σπασμένα για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και για την εμπλοκή της χώρας στους πολέμους. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της ΝΔ και στα κόμματα που ορκίζονται πίστη και αφοσίωση στο ΝΑΤΟ, στις ΗΠΑ και την ΕΕ, που μας θέλουν θεατές και θύματα των εξελίξεων».

«Οι ανταγωνισμοί των ομίλων για τα κέρδη τους, την Ενέργεια και τους δρόμους μεταφοράς, είναι η αιτία για τους πολέμους και δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα των λαών», σημειώνει το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας, τονίζοντας πως ο «λογαριασμός» επιστρέφει πίσω στους εργαζόμενους, με διαρκές άγχος αν θα γυρίσουν πίσω λόγω της εντατικοποίησης και της έλλειψης μέτρων υγείας και ασφάλειας. Οι μισθοί τους είναι καθηλωμένοι, όπως υπογραμμίζουν, και οι κατασκευαστικοί όμιλοι και εργολάβοι μετρούν ρεκόρ κερδών πάνω στις πλάτες τους.

Στους δρόμους και οι αυτοαπασχολούμενοι

Κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο απευθύνει η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, αναδεικνύοντας τις βαριές συνέπειες που πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα από την εμπλοκή στον πόλεμο. Απέναντι στην ακρίβεια και στα κυβερνητικά μέτρα - κοροϊδία, η ΟΒΣΑ απαιτεί πραγματικά μέτρα ανακούφισης: Πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και των βασικών αγαθών, κατάργηση των έμμεσων φόρων (ΕΦΚ, ΦΠΑ) που εκτοξεύουν το κόστος για τον λαό και για τους μικρούς επαγγελματίες, να σταματήσει η εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς, να πάψει να πληρώνει ο λαός το κόστος των ανταγωνισμών και των συγκρούσεων.