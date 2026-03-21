Στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα (υπουργείο Οικονομικών) και πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία
Με τα πολεμικά μέτωπα να ενώνονται και με τη σφαγή να κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή ύστερα από την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, τα σωματεία σημειώνουν ότι είναι πια «καθαρό πως βουλιάζουν τους λαούς στον βούρκο των ανταγωνισμών ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα, των συμμάχων και των στρατοπέδων τους».
Οπως σημειώνεται στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου, «μας ληστεύουν για τα κέρδη τους, με ελαστικές σχέσεις εργασίας, χωρίς μέτρα υγείας και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, με 13 ώρες δουλειάς, χωρίς Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και συγκροτημένα δικαιώματα.
Μας ξεζουμίζουν και χρυσοπληρώνουμε εξοπλισμούς, φρεγάτες, Patriot, δήθεν για την προστασία της χώρας, που στέλνονται σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό.
Και τώρα θέλουν να πληρώσουμε τον λογαριασμό της πολεμικής εμπλοκής και της αντιλαϊκής πολιτικής. Δεν είναι μόνο η κοροϊδία του ενός ευρώ την ημέρα στο μεροκάματο που επικαλείται η κυβέρνηση ότι θα δώσει, όταν ο μισθός μας δεν φτάνει ούτε μέχρι τα μέσα του μήνα, αλλά ότι την ίδια ώρα, με τις ανατιμήσεις, τους έμμεσους και ειδικούς φόρους, γεμίζουν τα κρατικά ταμεία για να χρηματοδοτούνται η εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, οι φοροαπαλλαγές και τα προνόμια των επιχειρηματικών ομίλων».
«Δεν θα περιμένουμε πότε θα έρθει η σειρά μας, ούτε θα γίνουμε θύτης άλλων λαών. Υπερασπίζουμε τα δικά μας δικαιώματα και συμφέροντα κι όχι αυτά των εκμεταλλευτών, που τα βαφτίζουν "εθνικά", γιατί οι μόνοι κερδισμένοι από τον πόλεμο είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι και χαμένοι οι εργαζόμενοι και οι λαοί.
Στηρίζουμε τους φαντάρους μας που με επιτροπές στα στρατόπεδα αντιδρούν και διεκδικούν μαζί μας».
Οι διεκδικήσεις της κινητοποίησης:
Ηδη συνδικαλιστικές οργανώσεις προετοιμάζονται παίρνοντας αποφάσεις συμμετοχής με πλατύ κάλεσμα σε κλάδους και χώρους δουλειάς, ανταποκρινόμενες στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.
Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Φάρμακο τονίζει πως «καθημερινά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την ανασφάλεια, την εντατικοποίηση, τα ελλιπή μέτρα υγείας και ασφάλειας και τα εργατικά "ατυχήματα" να πληθαίνουν στους χώρους δουλειάς, όπως στην φαρμακοβιομηχανία DEMO, στην ΡΑΦΑΡΜ, στον Ομιλο MEDICHROM κ.λπ., με τη ζωή μας να μπαίνει σε κίνδυνο για να αυγαταίνουν τα κέρδη των επιχειρηματιών του κλάδου», ξεκαθαρίζοντας ότι οι εργαζόμενοι στο Φάρμακο δεν θα κάνουν καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των ομίλων.
Απόφαση συμμετοχής πήρε και το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, τονίζοντας πως «δεν δεχόμαστε να πληρώσουμε τα σπασμένα για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και για την εμπλοκή της χώρας στους πολέμους. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της ΝΔ και στα κόμματα που ορκίζονται πίστη και αφοσίωση στο ΝΑΤΟ, στις ΗΠΑ και την ΕΕ, που μας θέλουν θεατές και θύματα των εξελίξεων».
«Οι ανταγωνισμοί των ομίλων για τα κέρδη τους, την Ενέργεια και τους δρόμους μεταφοράς, είναι η αιτία για τους πολέμους και δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα των λαών», σημειώνει το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας, τονίζοντας πως ο «λογαριασμός» επιστρέφει πίσω στους εργαζόμενους, με διαρκές άγχος αν θα γυρίσουν πίσω λόγω της εντατικοποίησης και της έλλειψης μέτρων υγείας και ασφάλειας. Οι μισθοί τους είναι καθηλωμένοι, όπως υπογραμμίζουν, και οι κατασκευαστικοί όμιλοι και εργολάβοι μετρούν ρεκόρ κερδών πάνω στις πλάτες τους.
Κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο απευθύνει η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, αναδεικνύοντας τις βαριές συνέπειες που πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα από την εμπλοκή στον πόλεμο. Απέναντι στην ακρίβεια και στα κυβερνητικά μέτρα - κοροϊδία, η ΟΒΣΑ απαιτεί πραγματικά μέτρα ανακούφισης: Πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και των βασικών αγαθών, κατάργηση των έμμεσων φόρων (ΕΦΚ, ΦΠΑ) που εκτοξεύουν το κόστος για τον λαό και για τους μικρούς επαγγελματίες, να σταματήσει η εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς, να πάψει να πληρώνει ο λαός το κόστος των ανταγωνισμών και των συγκρούσεων.