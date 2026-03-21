Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ

Παρουσιάζουν την ενεργότερη εμπλοκή ως ... αντίδοτο στην ακρίβεια!

Κανένα μέτρο «δεν ήταν σε θέση» - όπως είπε - να ανακοινώσει ο Κυρ. Μητσοτάκης, με το πέρας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για κάποια ελάφρυνση των συνεπειών που βιώνουν τα λαϊκά στρώματα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ανέφερε πως «όσο περισσότερο συνεχίζονται οι συγκρούσεις τόσο πιο αρνητικές θα είναι οι επιπτώσεις για την παγκόσμια, για την ευρωπαϊκή, κατά συνέπεια και για την ελληνική οικονομία».

Μάλιστα, στο πλαίσιο των μνημονίων διαρκείας, επικαλέστηκε ξανά «τα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων» της κυβέρνησης, επιχειρώντας να ρίξει τον πήχη των όποιων προσδοκιών στο ναδίρ. Επέμεινε δε - και ενώ ο κόσμος καίγεται - ότι «τώρα δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια για τις σκέψεις που κάνουμε σε αυτήν την κατεύθυνση».

Στο ίδιο μήκος κύματος, αναπαρήγαγε τον αστείο ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι η ελληνική πυροβολαρχία «Patriot» στη Σαουδική Αραβία έβαλε κατά ιρανικών πυραύλων στον πόλεμο κατά της ...ακρίβειας, αφού «εάν τα διυλιστήρια αυτά, ένα κρίσιμο διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας είχε πράγματι χτυπηθεί, τότε να ήσασταν απολύτως βέβαιοι ότι η τιμή του πετρελαίου σήμερα θα ήταν πολύ υψηλότερη από αυτή που τελικά είναι». Συνεχίζοντας την ανεκδοτολογία, παρουσίασε την αναχαίτιση ως «μία αυστηρά αμυντική δράση», όταν Ελληνες στρατιωτικοί έχουν σταλεί στη φωτιά του πολέμου που ολοένα και εξαπλώνεται για να προστατέψουν τις εγκαταστάσεις πετρελαιάδων της «Aramco».

Αναφέρθηκε επίσης στην πρότασή του για ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης της ΕΕ («ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής»), λέγοντας ότι στο Συμβούλιο αναγνώρισαν «την ανάγκη να προχωρήσουμε γρήγορα κάποια βήματα παραπέρα. Να χαράξουμε δηλαδή έναν σαφή οδικό χάρτη, με ορίζοντα μηνών και όχι ετών, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα σαφές επιχειρησιακό σχέδιο σε περίπτωση που χρειαστεί να ενεργοποιηθεί αυτή η ρήτρα, ποια θα ήταν τα βήματα τα οποία θα παίρναμε ανάλογα με το είδος της απειλής».

Το παρουσίασε δε ως «μια πολύ σημαντική κατάκτηση για την πατρίδα μας, αλλά και για την Κύπρο» και ότι «αυτή η συζήτηση» είναι τάχα «σε μια κατεύθυνση που αναντίρρητα εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα». Στην πραγματικότητα είναι μια άκρως επικίνδυνη εξέλιξη, καθώς στήνει τις προϋποθέσεις για «αυτόματη» συμμετοχή στους νέους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, σε όλα τα μέτωπα της ΕΕ και όπου Γης.

ΚΚΕ: Οι «Patriot» προστατεύουν τους πετρελαιάδες

Σε σχόλιό του για τις δηλώσεις του Κυρ. Μητσοτάκη μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ υπογραμμίζει τα εξής:

«Το μόνο μέτρο που "ήταν σε θέση" να ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης για την "αντιμετώπιση" του νέου κύματος της ακρίβειας είναι η ακόμα πιο ενεργή συμμετοχή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ο οποίος και το προκαλεί. Στο ίδιο μήκος κύματος με τον υπουργό Αμυνας, παρουσίασε προκλητικά ως ενέργεια για τη συγκράτηση των τιμών την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία "Patriot", που έχει αποσταλεί στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας που ψήφισε μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, για να προστατεύει τις εγκαταστάσεις των πετρελαιάδων της "Aramco". Οσο για τους αστείους ισχυρισμούς περί "αμυντικής ενέργειας", ξέχασε να εξηγήσει από ποιον αμύνεται η Ελλάδα και ποια ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα υπερασπίζεται η κυβέρνηση στη Σ. Αραβία.

Για τα πραγματικά μέτρα ανακούφισης που έχει ανάγκη ο λαός, επικαλέστηκε ξανά τα "δημοσιονομικά πλαίσια", που υπάρχουν μόνο για τις λαϊκές ανάγκες, συμπληρώνοντας ότι "δεν είναι η ώρα" να πει περισσότερα. Τώρα είναι όμως η ώρα να καταργηθούν ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και ο ΕΦΚ στην Ενέργεια, που στο πλαίσιο των ανατιμήσεων αυξάνουν και τη φοροληστεία του λαού, τα ματωμένα πλεονάσματα. Να μπει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και της Ενέργειας στη χονδρική αγορά και στους ενεργειακούς ομίλους, να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, με πλήρη και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, να αυξηθούν οι συντάξεις.

Κάθε μέρα γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη να σταματήσει η συμμετοχή της χώρας στο ιμπεριαλιστικό μακελειό, να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις και να επιστρέψουν όλα τα στρατεύματα που βρίσκονται εκτός συνόρων».