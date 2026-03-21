Το «νήμα» των ανταγωνισμών για την Ενέργεια γίνεται «φιτίλι» επέκτασης του πολέμου

Από τις συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία και την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα μέχρι τη γεωπολιτική αντιπαράθεση σε Αρκτική και Ασία - Ειρηνικό, ο «ενεργειακός πόλεμος» όχι μόνο διεξάγεται απευθείας και απροκάλυπτα πλέον στο «πεδίο», αλλά βρίσκεται και στην «καρδιά» των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών.

Ο ανταγωνισμός των καπιταλιστών για την Ενέργεια είναι κρίκος για την επόμενη «πίστα» των πολέμων και το υπόβαθρο για την επέκτασή τους. Οσο ξεθωριάζουν τα όποια προσχήματα για την επέμβαση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, αλλά και γύρω από την ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία, το ενεργειακό ντόμινο γίνεται καταλύτης ραγδαίων εξελίξεων.

Σε ένα τέτοιο φόντο οξυμένης αντιπαράθεσης για την αλλαγή του «ενεργειακού χάρτη», το «νήμα» που συνδέει τα διάφορα σχέδια γίνεται το «φιτίλι» για παραπέρα ανάφλεξη της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και στον υπόλοιπο κόσμο. Το ένα «σχέδιο» ανταγωνίζεται και «διασταυρώνεται» με το «αντίπαλο σχέδιο», την ώρα που ο «ενεργειακός πόλεμος» μεταφέρεται απροκάλυπτα στο πεδίο της μάχης, με επιθέσεις σε αγωγούς, κοιτάσματα, διυλιστήρια, δεξαμενόπλοια.