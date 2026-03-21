ΙΝΔΙΑ

Κατηγορεί το Πακιστάν για «απειλή στην περιφερειακή ειρήνη»

Μέχρι τη Δευτέρα 23 Μάρτη αναμένεται (άνευ απροόπτου) να διαρκέσει η προσωρινή κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσαν Πακιστάν αλλά και Αφγανιστάν, στων οποίων τη μεθόριο η σοβαρή ανάφλεξη απ' τις αρχές Μάρτη φανερώνει πόσο «σιγοβράζουν» και εκτός Μέσης Ανατολής σοβαρές αντιθέσεις.

Η κατάπαυση πυρός ανακοινώθηκε με αφορμή τη λήξη του Ραμαζανιού, που είναι από τις πιο σημαντικές γιορτές για τους μουσουλμάνους (πλειοψηφία στους πληθυσμούς και των δύο χωρών) και μετά από αίτημα Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Κατάρ, όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε δημόσια.

Ωστόσο, ενδεικτικοί είναι οι τόνοι που όλο και περισσότερο υψώνει κατά του Πακιστάν η Ινδία, με φόντο την ενίσχυση των σχέσεών της με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν ειδικά τους τελευταίους μήνες. Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση του ινδικού ΥΠΕΞ μετά την πολύνεκρη επίθεση σε κέντρο απεξάρτησης στην αφγανική πρωτεύουσα στις 16/3, απ' την οποία η πακιστανική πλευρά πήρε αποστάσεις, επιμένοντας πως στόχευε στρατιωτικές εγκαταστάσεις «τρομοκρατών και συνεργατών τους» (της οργάνωσης ΤΡΡ που επιμένει ότι η Καμπούλ υποστηρίζει).

«Πρόκειται για μια δειλή και ασυνείδητη πράξη βίας» τόνισε το Νέο Δελχί, εκφράζοντας μάλιστα αποτροπιασμό επειδή «έγινε στη διάρκεια του ιερού μήνα του Ραμζάν, εποχής ειρήνης, προβληματισμού και ελέους μεταξύ των μουσουλμανικών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο» (στην Ινδία η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι ινδουιστές). Κατηγορεί το Πακιστάν για «αποτρόπαιη πράξη επιθετικότητας» και «κατάφωρη επίθεση στην κυριαρχία του Αφγανιστάν», όπως επίσης για «άμεση απειλή για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», που «αντανακλά το επίμονο μοτίβο απερίσκεπτης συμπεριφοράς του». Ακόμα, η Ινδία καλεί τη διεθνή κοινότητα να «κάνει τους δράστες αυτής της εγκληματικής πράξης να λογοδοτήσουν». Σύμφωνα με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, από τη συγκεκριμένη επίθεση σκοτώθηκαν 408 άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 265. Η πακιστανική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι στόχος της ήταν αποθήκη εξοπλισμού.