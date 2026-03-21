Πανίσχυρο το τανκ, αλλά έχει ένα ελάττωμα: Χρειάζεται οδηγό...

Μη γελάτε! Το είπε κοτζάμ υπουργός Αμυνας. Οι Patriot έπεσαν γιατί «η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου αποτελεί μια τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των Ελλήνων, των Ευρωπαίων, των κατοίκων όλου του πλανήτη (...) και η προστασία διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει σε αυτήν τη συγκυρία μια τεράστια σημασία».

Αμ πώς...

* * *

Με τέτοιες γελοιότητες η προπαγάνδα τους υποτιμά τη νοημοσύνη του λαού. Αναρωτιόμαστε όμως: Αν ισχύουν αυτά που ξεστομίζουν, τότε γιατί η κυβέρνηση δεν πάει να προστατέψει τα ιρανικά διυλιστήρια που βομβαρδίζει ο σύμμαχος Ισραήλ;

'Η, ας πούμε, γιατί δεν βομβαρδίζουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αυτούς δηλαδή που έκαναν την επέμβαση στο Ιράν, βάζοντας φωτιά σε όλη τη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου «που αποτελεί τεράστια απειλή»;

'Η γιατί δίνουν όπλα στον σύμμαχό τους, Ζελένσκι, με τα οποία - όπως λένε οι κακές γλώσσες - χτυπάει ελληνόκτητα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα που κουβαλάνε ρωσικό πετρέλαιο; Ενα χάσιμο το παθαίνεις αν ακολουθήσεις τη «συλλογιστική» των προσχημάτων τους. Κάτι σαν το «προστατεύουμε τον οικουμενικό ελληνισμό» στην Κύπρο...





* * *

Αν πάλι «ακολουθήσεις τη μυρωδιά του χρήματος», τα πράγματα ξεκαθαρίζουν από μόνα τους...

«Εχουμε ανάγει σε κεντρικό στόχο εξωστρέφειας την αύξηση των εξαγωγών. Αρα, το να μπορούμε να ανοίγουμε καινούργιες αγορές έχει για εμάς πολύ μεγάλη σημασία», είπε ο πρωθυπουργός μεσοβδόμαδα, δείχνοντας κατά πού στοχεύουν οι Patriot.

«Εάν διασφαλιστούν οι συνθήκες (...) τότε η Ελλάδα έχει κάθε λόγο, ως η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, να συμμετέχει σε μια τέτοια επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ», είπε ο υφυπουργός Ναυτιλίας, δείχνοντας προς τα πού σαλπάρουν οι φρεγάτες και κατά πού πετάνε τα μαχητικά...

Εξάλλου, αφού οι Patriot «εξοντώνουν την απειλή» του πληθωρισμού και της ακρίβειας, γιατί να μην κάνει το ίδιο και μια φρεγάτα στα Στενά του Ορμούζ (άντε λίγο παραδίπλα, με ομπρέλα την «Aspides»);

Μέχρι και ασκήσεις στην περιοχή έχει κάνει το Πολεμικό Ναυτικό με Γάλλους και Σαουδάραβες για τέτοιο ενδεχόμενο (τόσο ...διορατικοί).

Να λοιπόν ποιον «τρόπο ζωής» είναι αποφασισμένοι να προστατέψουν με τα φέρετρα που ζητάει ο Δένδιας να συνηθίσουμε: Την «εξωστρέφεια», τις εξαγωγές, τα κέρδη και τις «ευκαιρίες» εφοπλιστών, ενεργειακών και κατασκευαστικών ομίλων, βιομηχάνων, τραπεζιτών και του λοιπού καλού κόσμου.

* * *

Βέβαια τα κυβερνητικά στελέχη ξεκαθάρισαν ότι «δεν είναι της ώρας» τέτοιες επιχειρήσεις. Αλλά «σε περίπτωση που ληφθεί μια άλλη απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο (...) τότε είναι μια άλλη κουβέντα», είπε ο Μαρινάκης - κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Σταθεροί χαρακτήρες» στον εφησυχασμό, την ώρα που χώνουν την Ελλάδα πιο βαθιά στον πόλεμο.

Τα είπαν αυτά και σε δυο μέρες Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Ιαπωνία εξέδωσαν κοινή δήλωση όπου αναφέρουν ότι είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε «κατάλληλες προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ».

Αυτό κι αν είναι ...συμπύκνωση του πολιτικού και ιστορικού χρόνου... Μέχρι να ολοκληρωθεί το ένα βήμα προς τη μεγαλύτερη εμπλοκή, ανοίγουν πόρτες για το επόμενο.

* * *

Στο μεταξύ, για όποιον δεν το κατάλαβε, ούτε τώρα εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο. Απλά δείχνουμε «αλληλεγγύη προς τις σύμμαχες χώρες του Κόλπου, οι οποίες έχουν δεχτεί επίθεση αναίτια». Το είπε ο Γεραπετρίτης!

Οπότε συνοψίζουμε: Ετυχε να βρίσκεται μια πυροβολαρχία, σε κάτι χώρες που έτυχε να έχουν κάτι βάσεις, που έτυχε να χρησιμοποιηθούν σε μια επέμβαση και έτυχε αυτές οι χώρες να δεχτούν μια αναίτια επίθεση. Ε, τι να κάνει και η κυβέρνηση; Ο ορισμός της αυτοάμυνας...

Στο μεταξύ, αυτό με τους «μη εμπλεκόμενους», τους «αμυνόμενους» και τους «επιτιθέμενους» καπιταλιστές, στον κόσμο που οι ανταγωνισμοί και οι αντιθέσεις τους απλώνονται σε όλα τα μήκη και πλάτη, που έχουν μπλέξει το κουβάρι μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο, ταΐζοντας τον φαύλο κύκλο των ιμπεριαλιστικών πολέμων και μετώπων που ενώνονται διαρκώς, καταντάει κάπου γελοίο.

Εκτός πάλι αν βγάλεις από την εξίσωση τα συμφέροντα και τα κέρδη των καπιταλιστών, τις συμμαχίες τους, το παρελθόν και το «μέλλον» τους, τη μάχη για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα.

Τότε οτιδήποτε δεν περιλαμβάνει βομβαρδισμό της Τεχεράνης είναι άμυνα, και στον πόλεμο εμπλέκονται το Ιράν και το Ισραήλ. Αντε και οι ΗΠΑ, που δεν εμπλέκονται ακριβώς. Απλά υπερασπίζονται το Ισραήλ από «αναίτιες επιθέσεις».

* * *

Μιας που λέμε για αναίτια πράγματα: Ξεσπάθωσαν Γερουλάνος, Φάμελλος, Χαρίτσης, μαζί και ο Βελόπουλος για την παρουσία Patriot στη Σαουδική Αραβία. Τι «εξηγήσεις» ζήτησαν, τι «άμεση ενημέρωση», τι «να γυρίσουν πίσω» είπαν στη Βουλή.

Προσέξτε τώρα: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τη ΝΔ, ψήφισαν το καλοκαίρι του 2024 στη Βουλή την ανανέωση της παραμονής της συστοιχίας στη Σαουδική Αραβία. Ο Βελόπουλος μαζί με τη ΝΔ ψήφισαν τη συμμετοχή στην πολεμική αρμάδα της ΕΕ στην Ερυθρά. Ο Βελόπουλος και η Νέα Αριστερά ψήφισαν τη Στρατιωτική Συμφωνία της Ελλάδας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που περιλαμβάνει και «ρήτρα αμυντικής συνδρομής».

Να μην ήξεραν άραγε ότι όλα αυτά σημαίνουν εμπλοκή στον πόλεμο; Τι νόμιζαν; Οτι τα στέλνουν εκεί για παρελάσεις;

***

Κλείνουμε με το εξής...

Στο «κόσμημα» της «άτρωτης πολεμικής μηχανής» των ΗΠΑ, στο αεροπλανοφόρο «Ford» που φτάνει σε λίγο στη Σούδα, 600 ναύτες κοιμούνται στα καταστρώματα εξαιτίας μιας φωτιάς στα πλυντήρια. Εκεί που κάποτε σουλάτσαραν περήφανοι στρατηγοί, τώρα γράφεται ότι φτάνουν 8 ντετέκτιβ και στρατοδίκες για να ερευνήσουν το ενδεχόμενο δολιοφθοράς από τους ναύτες.

Τα είχε πει ο Μπρεχτ πάντως. Πανίσχυρο το τανκ, αλλά έχει ένα ελάττωμα: Χρειάζεται οδηγό. Και το αεροπλανοφόρο ναύτες. Φανταζόμαστε ότι και οι συστοιχίες Patriot, που «εκτοξεύουν πυραύλους με 30 g», χρειάζονται χειριστές...