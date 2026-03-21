Η «ψαλίδα» κλείνει, οι μισθοί συγκλίνουν προς τα κάτω

Ακόμα πιο αποκαλυπτικό είναι το εξής στη Σύμβαση του Επισιτισμού, παίρνοντας για παράδειγμα τον

Σε πραγματικές τιμές, ο εθνικός κατώτατος μισθός το 2009 ήταν 780 ευρώ, ενώ το 2026 εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 753 ευρώ. Αντίστοιχα, ο πραγματικός κατώτατος μισθός του λαντζέρη το 2009 ήταν 887 ευρώ και το 2026 θα κινείται στα 761 ευρώ1.

Πέρα από το γεγονός ότι οι μισθοί, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις, εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλότεροι από τα προ κρίσης επίπεδα, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά και το εξής:

Οι κατώτατοι κλαδικοί μισθοί συμπιέζονται σταδιακά προς τον εθνικό κατώτατο. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η διαφορά του πραγματικού εθνικού κατώτατου μισθού από τον κατώτατο μισθό του λαντζέρη ήταν 107 ευρώ και το 2026 θα είναι μόλις 8 ευρώ!

Με άλλα λόγια, αποκαλύπτεται ότι στόχος της «κοινωνικής συμφωνίας» είναι κλαδικές ΣΣΕ λίγο πάνω από τα όρια του εθνικού κατώτατου μισθού.

Σημείωση:

1. Οι εκτιμήσεις για το 2026 βασίζονται στην αρχική εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδας ότι ο πληθωρισμός θα είναι 2,1% και άρα ο ετήσιος Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή θα διαμορφωθεί στις 123,448 μονάδες (τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι τα πράγματα θα είναι χειρότερα), και στην εκτίμηση ότι ο εθνικός κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί στα 930 ευρώ το 2026.