Σάββατο 21 Μάρτη 2026 - Κυριακή 22 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Η «ψαλίδα» κλείνει, οι μισθοί συγκλίνουν προς τα κάτω

Ακόμα πιο αποκαλυπτικό είναι το εξής στη Σύμβαση του Επισιτισμού, παίρνοντας για παράδειγμα τον κατώτατο μισθό του λαντζέρη:

Σε πραγματικές τιμές, ο εθνικός κατώτατος μισθός το 2009 ήταν 780 ευρώ, ενώ το 2026 εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 753 ευρώ. Αντίστοιχα, ο πραγματικός κατώτατος μισθός του λαντζέρη το 2009 ήταν 887 ευρώ και το 2026 θα κινείται στα 761 ευρώ1.

Πέρα από το γεγονός ότι οι μισθοί, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις, εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλότεροι από τα προ κρίσης επίπεδα, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά και το εξής:

Οι κατώτατοι κλαδικοί μισθοί συμπιέζονται σταδιακά προς τον εθνικό κατώτατο. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η διαφορά του πραγματικού εθνικού κατώτατου μισθού από τον κατώτατο μισθό του λαντζέρη ήταν 107 ευρώ και το 2026 θα είναι μόλις 8 ευρώ!

Με άλλα λόγια, αποκαλύπτεται ότι στόχος της «κοινωνικής συμφωνίας» είναι κλαδικές ΣΣΕ λίγο πάνω από τα όρια του εθνικού κατώτατου μισθού.

Σημείωση:

1. Οι εκτιμήσεις για το 2026 βασίζονται στην αρχική εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδας ότι ο πληθωρισμός θα είναι 2,1% και άρα ο ετήσιος Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή θα διαμορφωθεί στις 123,448 μονάδες (τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι τα πράγματα θα είναι χειρότερα), και στην εκτίμηση ότι ο εθνικός κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί στα 930 ευρώ το 2026.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
«Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα!»
Ξεπλυματίες της πολεμικής εμπλοκής και της «κουλτούρας φέρετρων»
Ολομέτωπος αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο σημαίνει...
Τι κρύβει η αντιπαράθεση ΗΠΑ - Ευρώπης για την επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ;
Σε συμπληγάδες αλληλεξάρτησης και αντιθέσεων
Κλιμάκωση του πολέμου με χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές
Πανίσχυρο το τανκ, αλλά έχει ένα ελάττωμα: Χρειάζεται οδηγό...
Στυλοβάτης της πολεμικής εμπλοκής
Η Υγεία σε συνθήκες πολεμικής οικονομίας και ιμπεριαλιστικού πολέμου
Στους χώρους δουλειάς το κάλεσμα των εκατοντάδων σωματείων
Πόλεμος στη ζωή της εργατικής τάξης με τη σφραγίδα του εργατοπατερισμού
Η αλήθεια για το Ιράν, τους «μουλάδες» και τα «ανθρώπινα δικαιώματα», μέσα από το πρίσμα της Ιστορίας και ντοκουμέντων των σημερινών εισβολέων
Παγκόσμιο «αντιιμπεριαλιστικό πλυντήριο» του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού
Κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη!
 Παρουσιάζουν την ενεργότερη εμπλοκή ως ...αντίδοτο στην ακρίβεια!
«Απρόσμενα κέρδη» για πετρελαϊκούς κολοσσούς και επέκταση των εξαγωγών LNG
Αύξηση βομβαρδισμών ενόψει κλιμάκωσης της χερσαίας εισβολής
 Στα δικαστήρια σέρνονται ο πρόεδρος του ΕΚ Πειραιά και συνδικαλιστές της ΕΛΜΕ
Με την αλληλεγγύη των λαών του κόσμου
Αγγιξε τα 85.000 φύλλα η διακίνηση του «Ριζοσπάστη»
Απειλεί να «ξεκόψει» πρώτη την Ευρώπη από προμήθειες φυσικού αερίου
 Επαναφέρει το θέμα της «επανένωσης» με την Ταϊβάν για «ενεργειακή ασφάλεια»
 Σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα
 Τώρα να παρθούν τα μέτρα που προτείνει το ΚΚΕ
 Πού τα πάνε;
 Το «νήμα» των ανταγωνισμών για την Ενέργεια γίνεται «φιτίλι» επέκτασης του πολέμου
Γενοκτονία διαρκείας ενός ολόκληρου λαού
 Κατηγορεί το Πακιστάν για «απειλή στην περιφερειακή ειρήνη»
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ