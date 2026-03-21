ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ

Αύξηση βομβαρδισμών ενόψει κλιμάκωσης της χερσαίας εισβολής

Παράλληλα με τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, το Ισραήλ συνεχίζει την εισβολή στονΔεκάδες πόλεις και χωριά στα νότια και ανατολικά της χώρας έχουν ισοπεδωθεί, όπως και κεντρικές περιοχές της πρωτεύουσας Βηρυτού, ενώ η Χεζμπολάχ συνεχίζει να προβάλλει αντίσταση.

Βασικός στόχος του Ισραήλ στη νέα φάση του πολέμου στον Λίβανο δεν είναι μόνο η τρομοκράτηση του λαού της χώρας, ότι τον περιμένει η μοίρα της καταστροφής των Παλαιστινίων της Γάζας. Φροντίζει να αυξήσει την πίεση στη λιβανέζικη κυβέρνηση, ώστε να συρθεί από θέση μεγαλύτερης αδυναμίας σε διάλογο και να συνδιαλλαγεί, με τη φοβέρα της αρπαγής (κι άλλων) εδαφών, κατηγορώντας τον λιβανέζικο στρατό ότι μέσα στα δύο χρόνια της υποτιθέμενης «εκεχειρίας» (που ξεκίνησε τον Νοέμβρη του 2024 και την παραβίαζε συστηματικά το κράτος - δολοφόνος) δεν κατάφερε να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.

Αυτήν τη βδομάδα οι αεροπορικές επιδρομές και οι χερσαίες επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν στην καταστροφή γεφυρών των ποταμών Λιτάνι και Ζαχράνι. Βασικός σκοπός είναι να αποκοπεί όλο το νότιο τμήμα του Λιβάνου από την υπόλοιπη ενδοχώρα, για να αυξηθεί η χερσαία εισβολή και να κατακτηθεί έδαφος σε βάθος αρκετών χιλιομέτρων, που το Ισραήλ το παρουσιάζει ως «ζώνη ασφαλείας» - σχεδιασμός που έχει τις πλάτες, άμεσα ή έμμεσα, των ΗΠΑ, της Γαλλίας και άλλων που βλέπουν «ευκαιρίες» για μπίζνες.

Μπροστά σε αυτές τις κινήσεις βρίσκει την κυβέρνηση του Λιβάνου πρόθυμη να προχωρήσει σε «άμεσες διαπραγματεύσεις», ενώ την ίδια ώρα η Χεζμπολάχ διαμηνύει πως ούτε παραδίδει τα όπλα, ούτε μειώνεται η διάθεσή της για ένοπλη αντίσταση στους εισβολείς.

Οι νεκροί στο τέλος αυτής της βδομάδας πλησίασαν τους 1.000 και οι τραυματίες ξεπέρασαν τα 2.500 άτομα, ενώ οι εκτοπισμένοι άμαχοι είναι ήδη πάνω από 1 εκατομμύριο, δηλαδή περίπου το 25% του συνολικού πληθυσμού του Λιβάνου.

Στο μεταξύ, το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος δεν διστάζει να βομβαρδίσει και τη γειτονική Συρία (στο φόντο πληροφοριών ότι οι ΗΠΑ πίεσαν τη συριακή κυβέρνηση του τζιχαντιστή «Προέδρου» Αχμεντ Αλ Σαράα να στείλει στρατεύματα στον Λίβανο για να συμμετάσχει σε ...αφοπλισμό της Χεζμπολάχ). Την Παρασκευή το πρωί οι Ισραηλινοί επανέλαβαν τις επιθέσεις σε περιοχές της νότιας Συρίας, με πρόσχημα νέα επίθεση των τζιχαντιστών της κρατικής ασφάλειας κατά των Δρούζων.